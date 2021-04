Perfektes Styling: Die richtigen Schuhe zum Kleid oder Rock

Jedes Outfit gewinnt, wenn ihr zum Kleid oder Rock die passenden Schuhe kombiniert. Die Auswahl in den aktuellen Schuhtrends ist riesig, sodass es eigentlich leicht fallen müsste, die idealen Schuhe zu finden. Doch manchmal ist das Angebot verwirrend, gute Tipps sind gefragt. Entscheidend ist, dass die Schuhe nicht nur zum Rock oder Kleid passen sollen, auch der Anlass und der ganz persönliche Stil sind wichtige Kriterien. Ein Blick in das Schuhangebot zeigt aktuelle Trends, interessant sich auch die Kombi-Lösungen prominenter Kleidträgerinnen!

Schuhtrends im Sommer 2021, die ein Kleid perfekt ergänzen

Etliche Schuhmodelle liegen schon länger im Trend, andere sind neu dazu gekommen. Zu den bewährten Schuhen, die im Sommer optimal zum Kleid passen, gehören:

Sandalen für einen sportlichen Look

Sandaletten, wenn das Styling feiner und eleganter sein soll

Sneaker für alle, die auch im Kleid oder Rock gern flott unterwegs sind

Peep-Toes mit freien Zehen und gemäßigtem Absatz

Flip-Flops zum luftigen Strandoutfit

Und wo bleiben Ballerinas?

Viele Frauen lieben den Charme, den Ballerinas ausstrahlen. Auch der Tragekomfort ist ein überzeugendes Argument, denn flache Schuhe sind einfach bequem! Keine Sorge: Ballerinas erleben diesen Sommer ein großartiges Comeback. Dabei handelt es sich oft nicht um schlichte, klassische Ballerinas, sondern um Modelle mit spannenden Details. Seitliche Raffungen sind beispielsweise oft zu sehen, man findet auch tolle Designs im Materialmix oder mit Animal Prints. Das Spektrum reicht von mädchenhaften Ballerinas bis zu minimalistischen Modellen. Auch der Name der beliebten flachen Schuhe geht mit dem Zeitgeist: In Modekreisen spricht man von "Ballet flats".

Neue Trends in der Schuhmode

Loafer, die perfekte Verbindung zwischen bequem und elegant

Kitten Heels für Frauen mit einem Hang zum romantischen Look

Clogs, komfortable Schuhe für Modemutige

Trekkingsandalen (dürfen auch zum Kleid oder Rock getragen werden)

Pumps und Sandalen mit eckiger Kappe

An heißen Tagen sind Sandalen die richtige Wahl. Auch wenn es die Bezeichnung vermuten lässt: Sandalen sind nicht automatisch flach und langweilig. Ganz im Gegenteil: Die bekannte Marke Tommy Hilfiger präsentiert zum Beispiel modische Sandalen mit Keilabsatz, sogenannte Wedges, hat aber auch raffinierte Zehentrenner im Programm. Man kann also die höhere Sandale zum eleganteren Kleid in Midi-Länge tragen, während die flache Version ideal zum kurzen Rock, zum trendigen, kurzen Hängerkleid oder zum Maxikleid im Boho-Style passt.

Schicke Kombinationen mit Kleidern, Röcken und Schuhen

An erster Stelle für die perfekte Wahl steht der jeweilige Anlass. Bei offiziellen Anlässen, aber auch im Job sind lässige Zehentrenner und Sandalen, die praktisch nur aus Riemchen bestehen und viel von den Füßen zeigen, eher unangebracht. Auch Clogs und Trekkingsandalen können zwar zum Kleid getragen werden, wirken aber manchmal leicht deplatziert. Wenn es um einen korrekten Auftritt geht, sind schlichte Sandalen mit breiteren Riemen und einem niedrigeren Absatz die bessere Wahl - und wer ganz sicher sein möchte, trägt zum Kleid Kitten Heels oder Pumps.

Der Anlass ist auch maßgeblich, wenn es um die optimale Rocklänge geht. Wir alle wissen, dass ein superkurzer Mini zum Ausgehen toll ist, aber im Büro nicht gern gesehen wird. Richtet euch jedoch nicht nur nach dem Dresscode, sondern wählt eine Rocklänge, mit der ihr euch wohlfühlt und die eure Figur zur Geltung bringt. Das gilt auch für die Schuhe: Trend hin oder her, wer flache Schuhe liebt, der trägt sie, wer am liebsten in High Heels unterwegs ist, findet trendige Modelle im aktuellen Schuhangebot.

Als Anhaltspunkt kann die Regel gelten, dass zu einem eleganten Kleid aus einem edlen Stoff auch elegante Schuhe gehören. Dabei sind der Schnitt der Schuhe und das Material wichtiger als die Höhe der Absätze. Ein flacher Slipper mit einer mandelförmigen Spitze aus feinstem Nappaleder oder Samt kann ohne Weiteres zum eleganten Outfit getragen werden. Zu kurzen Röcken sind flache Sandalen super, so setzt man die Beine perfekt in Szene. Außerdem spielt die eigene Körpergröße eine Rolle: Kleine Frauen können mit Plateausandalen einige Zentimeter dazu mogeln, sehr große Frauen tragen oft lieber flachere Schuhe.

Und so stylen Stars trendige Schuhe zum Kleid

Promis, Models und Influencerinnen liefern Inspirationen - die ihr aufgreifen könnt oder nicht, denn in erster Linie geht es um euren eigenen Modegeschmack. Einige Beispiele, welche Kombis derzeit angesagt sind:

Herzogin Kate liebt Espadrilles und trägt dazu ein Kleid in Maxi-Länge mit Blumenmuster.

und trägt dazu ein Kleid in Maxi-Länge mit Blumenmuster. Schauspielerin Katie Holmes trägt edle Loafer zum kurzen Kleid und zeigt damit einen umwerfenden Style.

zum kurzen Kleid und zeigt damit einen umwerfenden Style. Instagram-Star Tess Christine verführt ihre Follower mit Strappy Sandals - die schmalen Riemchen werden bis über die Knöchel geschnürt.

Eine tolle Wirkung erzielt ihr in jedem Fall, wenn insgesamt die Proportionen stimmen. Wo endet der Rock oder das Kleid, welcher Schuhtyp passt am besten dazu? Flache Slipper oder Sandalen können einen gewagten Mini entschärfen, Kitten Heels oder Pumps mit einem hohen Absatz unterstreichen die elegante Wirkung eines Kleids mit knieumspielender Länge. Kritisch sind wadenlange Röcke und Kleider, hier müssen die Schuhe besonders sorgfältig ausgesucht werden. Deshalb: Auf gute Beratung setzen, entweder direkt im Schuhgeschäft oder beim gemeinsamen Styling-Abend mit der besten (und ehrlichen) Freundin!