Plastik im Blick: Wie Sie die passende Kreditkarte für Alltag & Reisen wählen

In einer zunehmend bargeldlosen Welt ist die Kreditkarte längst mehr als nur ein Stück Plastik im Portemonnaie. Vielmehr fungiert sie als Zahlungsmittel, Reisebegleiter, Sicherheitsnetz und Bonusmaschine zugleich. Aber: Nicht jede Kreditkarte passt zu jedem Lebensstil - und schon gar nicht zu jedem Reiseverhalten.

Welche Kriterien sind bei der Wahl der richtigen Kreditkarte für Alltag & Reisen von besonderer Bedeutung?

Wer die richtige Karte für Alltag und Reisen wählen möchte, muss sich daher zuerst mit Funktionen, Kosten, Sicherheitsaspekten und Zusatzleistungen auseinandersetzen. Dabei gilt es, die verschiedene Kriterien bei der Auswahl der passenden Karte mit den eigenen Bedürfnissen abzugleichen. Möglich macht dies ein umfassender Vergleich von Kreditkarten. Zusätzliche Hilfe bieten hier neben aktuellen Studien und Statistiken zur Kreditkartennutzung auch ein Vergleich der Kreditkarten untereinander sowie mit anderen Zahlungsmethoden.

Was für Zahlen, Fakten und Trends sind rund um Kreditkarten im Alltag und auf Reisen wichtig?

Die Nutzung von Kreditkarten in Deutschland hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Laut Statista wurden allein in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 rund 1,044 Milliarden Transaktionen mit Kreditkarten durchgeführt. Das entspricht einem Umsatz von etwa 72,9 Milliarden Euro in sechs Monaten. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Kreditkarte immer mehr zu einem essenziellen Zahlungsmittel wird.

Die Deutsche Bundesbank meldet für 2024 jetzt sogar ein Gesamtumsatzvolumen von 147,6 Milliarden Euro. Das bedeutet ein Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommt: Pro Kreditkarte und pro Jahr werden durchschnittlich 62,85 Transaktionen registriert beziehungsweise durchgeführt.

Weshalb verdeutlichen die Umsatzzahlen die Wichtigkeit einer passenden Kreditkarte?

Eine weitere interessante Erkenntnis ergibt sich aus den Umsatzzahlen. Demnach ist der Umsatz pro Kreditkarte von 3.575 Euro im Jahr 2022 auf mittlerweile 4.320 Euro im Jahr 2024 gestiegen, was ein Plus von über 20 Prozent in nur zwei Jahren bedeutet. Das spricht für eine intensivere Nutzung und ein wachsendes Vertrauen in die Kreditkarte als Zahlungsmittel.

Das bedeutet konkret: Kreditkarten sind nicht mehr nur für Online-Shopping oder zum Beispiel Fernreisen relevant. Stattdessen haben sich Kreditkarten längst als alltägliches Zahlungsmittel etabliert. Sie werden sowohl beim Supermarktbesuch als auch im Restaurant oder beim Tanken eingesetzt. Besonders beliebt sind die Plastikkarten bei jüngeren Generationen, da diese die digitalen Zahlungsmethoden bevorzugen und sehr großen Wert auf Flexibilität legen.

Warum ist eine individuell passende Kreditkarte auf Reisen so eminent relevant?

Wer beruflich oder privat viel reist, weiß die Vorteile einer Kreditkarte in der Regel ganz besonders zu schätzen. Dafür gibt es vor allem zwei triftige Gründe. Zum einen ermöglicht sie weltweit das bargeldlose Bezahlen und zum anderen gibt es - je nach Kartenanbieter - spezifische Extras wie Reiseversicherungen, Mietwagenrabatte und der Zugang zu Flughafenlounges. Darüber hinaus stellen Kreditkarten bei Hotelbuchungen und Flugreservierungen sehr oft eine grundsätzliche Voraussetzung dar.

Eine Umfrage von Finances All zeigt allerdings, dass drei von zehn Karteninhabern ihre Prämien nie einlösen. Das lässt vermuten, dass die Extras letztendlich nicht attraktiv genug waren. Daher sollten Interessenten auch immer die angebotenen Extras berücksichtigen, bevor sie sich für eine Karte entscheiden.

Für Vielflieger sind zum Beispiel Kreditkarten interessant, die attraktive, individuell passende Bonusprogramme bieten. So profitieren Vielflieger besonders stark von Boni etwa in Form von Meilen, Cashback oder Punkten, die sich für Reisebuchungen oder Einkäufe nutzen lassen. Wer regelmäßig reist, kann durch die Wahl einer passenden Karte also bares Geld sparen - vorausgesetzt, die Prämien gehen mit den individuellen Bedürfnissen einher.

Welche Kreditkarte passt explizit zu welchen Bedürfnissen und Anforderungen?

Überhaupt ist Kreditkarte nicht gleich Kreditkarte. Denn die Auswahl an Kreditkarten ist nicht nur groß, sondern auch von mitunter deutlich erkennbaren Unterscheidungsmerkmalen geprägt. Die Bandbreite an Möglichkeiten reicht hier von klassischen Kreditkarten mit echter Kreditfunktion, über so bezeichnete Charge Cards und Revolving Cards bis hin zu Prepaid-Karten und Debitkarten mit Kreditkartenoptik, bei denen das Geld direkt vom Girokonto abgebucht wird. Jede Variante weist dabei jeweils eigene Vor- und Nachteile auf und passt zu unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen.

Auf welche Unterscheidungsmerkmale kommt es bei der Wahl der richtigen Kreditkarte besonders an?

Klassische Kreditkarten bieten zum Beispiel einen zinsfreien Zahlungsaufschub bis zur monatlichen Abrechnung. Das macht sie zur optimalen Lösung für Nutzer mit regelmäßigen Einkommen und guter Bonität. Charge Cards funktionieren zwar ähnlich, erlauben allerdings keine Teilzahlung.

Das bedeutet: Der gesamte Betrag wird zum Monatsende abgebucht. Diese Vorgehensweise limitiert beziehungsweise reduziert die Nutzbarkeit für potenzielle Karteninhaber auf Personengruppen, die über ein gedecktes Konto auch am Monatsende verfügen.

Demgegenüber ermöglichen die sogenannten Revolving Cards zwar Teilzahlungen, sind dafür aber oft mit hohen Zinsen verbunden. Hier ist also Vorsicht geboten. Auch Jugendliche oder Personen mit eingeschränkter Bonität können sich eine Kreditkarte zulegen.

Hierbei handelt es sich um aufladbare Prepaid-Kreditkarten. Allerdings wird der Begriff Kreditkarte hier eigentlich aus den Angeln gehoben, da die Karte nur mit eigenem Guthaben eingesetzt werden kann. Zudem sind bei dieser Art von Kreditkarte in der Regel weniger Zusatzleistungen integriert.

Wieso lässt sich die passende Kreditkarte nicht ohne einen detaillierten Vergleich finden?

Als weitere Alternative fungieren Debitkarten mit Kreditkartenlogo. Diese Karten sind direkt mit dem Girokonto verbunden und bieten keine Kreditfunktion. In bestimmten Fällen lassen sich Karten dieser Art sogar praktisch einsetzen, werden aber gerade von Mietwagenfirmen oder Hotels oftmals nicht akzeptiert.

Ein Vergleich im Hinblick auf Leistungen und integrierten Extras lohnt sich also in jedem Fall. Dies gilt insbesondere dann, wenn man die Karte auch auf Reisen nutzen möchte. Viele Anbieter locken dabei mit Zusatzleistungen wie eine Auslandskrankenversicherung, eine Gepäckversicherung oder Notfallservices.

Auf den ersten Blick passt das explizit zum Thema Reisen, doch diese zusätzlichen Leistungen sind für die jeweiligen Karteninhaber in den meisten Fällen an bestimmte Bedingungen geknüpft. Häufig genutzte Voraussetzungen sind zum Beispiel ein von vorneherein festgelegter Mindestumsatz oder die Zahlung der kompletten Reise via Karte.

Wie lässt sich die passende Kreditkarte für Alltag & Reisen zuverlässig finden?

Wie zuvor dargestellt, hängt die Wahl der passenden Kreditkarte immer von den individuellen Bedürfnissen ab. Folgende Kriterien sollten potenzielle Kartennutzer dabei vor allem bei der Auswahl der passenden Kreditkarte für Alltag & Reisen berücksichtigen:

Gebührenstruktur (Jahresgebühren, Auslandseinsatzentgelte, Bargeldabhebungsgebühren, Zinsen bei Teilzahlung, zusätzliche Gebühren)

Weltweite Akzeptanz und Einsatzmöglichkeiten

Sicherheitsfeatures (Zwei-Faktor-Authentifizierung, Notfall-Hotline, Karten-Sperrservice, Haftungsgrenzen bei Missbrauch etc.)

Zusatzleistungen und Bonusprogramme (Reiseversicherungen, Cashback-Angebote, Meilenprogramme, Rabatte bei Partnerunternehmen etc.)

Flexibilität und volle Kostenkontrolle (Mobile Apps, Echtzeitbenachrichtigungen, individuelle Limit-Einstellungen)

Kreditrahmen und Zahlungsmodalitäten (Teilzahlungen leisten, Betrag vollständig begleichen, Beeinflussen der persönlichen Liquidität)

Wie geht man am besten bei der Wahl der passenden Kreditkarte für Alltag & Reisen vor?

Um sich für eine wirklich passende Kreditkarte für Alltag & Reisen entscheiden zu können, stellt ein umfassender Vergleich ein außerordentlich wichtiges Instrument dar. Die folgenden vier Punkte nehmen hinsichtlich der Vorgehensweise eine besonders relevante Stellung ein.

1. Bedarf ermitteln und Bedürfnisse abfragen

Ein wichtiges Auswahlkriterium ergibt sich zum Beispiel aus der Reisehäufigkeit und -dauer. Denn wer häufig und dabei häufig auch weit reist, benötigt eine Karte mit möglichst geringen Fremdwährungsgebühren. Auch das eigene Nutzerverhalten sollte analysiert werden.

Benötigt man eine Kreditkarte eher für Online-Zahlungen und Mietwagenbuchungen? Oder wird sie vor allem für das tägliche Einkaufen vor Ort genutzt? Die anfallenden Kosten stehen ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Muss es unbedingt eine Premium-Kreditkarte mit hohen Gebühren für Extra-Leistungen sein? Oftmals reichen schon kostenlose Kreditkarten, die sich sowohl für Reisen als auch für den Alltag eignen.

2. Kreditkartentypen und Kreditkartenangebote miteinander vergleichen

Kennt man seinen tatsächlichen Bedarf beziehungsweise die individuellen Bedürfnisse, können Kartentypen und die einzelnen Angebote anhand eigener Kriterien gezielt miteinander verglichen werden. Beispiel hierfür: Wer einen Kredit nutzen und die Kosten erst später begleichen möchte, vergleicht bestenfalls einzelne Kreditkarten miteinander. Soll das Geld aber sofort vom eigenen Girokonto abgezogen werden, sollten eher die Konditionen von Debitkarten im Fokus stehen.

3. Anfallende Kosten und Gebühren ermitteln und prüfen

Im Hinblick auf die Jahresgebühr sind viele Karten kostenlos erhältlich. Aber gerade beim Einsatz von Kreditkarten auf Reisen sind vor allem Kosten wie Fremdwährungsgebühren als Auswahlkriterium zu berücksichtigen. Nutzen Karteninhaber ihre Karten dagegen vorzugsweise im normalen Alltag, sollten die Karten mit keinen oder nur geringen Gebühren für bargeldlose Zahlungen und Bargeldabhebungen an Geldautomaten zum engeren Favoritenkreis zählen.

4. Akzeptanz kontrollieren und kartenspezifische Vorteile gegenüberstellen

Visa und Mastercard sind weltweit weit verbreitet und werden in nahezu jedem Land ohne Probleme akzeptiert. Das macht diese Karten automatisch zu erstklassigen Lösungen für Urlauber und Geschäftsreisende. Hinzu kommt: Für Mietwagenbuchungen außerhalb Deutschlands und ähnliche Szenarien ist in der Regel eine international etablierte und akzeptierte Kreditkarte notwendig.

Zusätzliche Vorteile bieten hier zum Beispiel Karten mit einem Tankrabatt als Extra. Einige Karten bieten gleichzeitig auch Cashback an. Davon profitieren Karteninhaber sowohl im Alltag als auch auf Reisen. Überprüft werden sollte auch immer, was bei einem Diebstahl oder einem Verlust der Karte an Aufwand und möglichen Kosten seitens der jeweiligen Anbieter zu erwarten ist.

Fazit: Die Wahl der passenden Kreditkarte für Alltag & Reisen ist eine Frage der Strategie

Grundsätzlich bieten Kreditkarten Komfort, Sicherheit und finanzielle Flexibilität. Aber die Wahl der passenden Kreditkarte sollte dabei niemals dem Zufall überlassen werden. Vielmehr basiert die gezielte und fundierte Auswahl immer auf einer strategischen Entscheidung. Wer viel reist, sollte auf Zusatzleistungen und weltweite Akzeptanz achten.

Wer die Karte im Alltag nutzt, profitiert von Cashback und niedrigen Gebühren. Und wer beides in Form einer perfekten Allround-Karte möchte, muss genau vergleichen. Wer vorteilhafte Prämien einlösen kann, stets die Gebühren im Blick behält und die Karte gezielt einsetzt, spart nicht nur Geld, sondern profitiert auch von exklusiven Vorteilen.