Play-to-Earn NFT-Spiele: Geld mit Online-Games verdienen

Lange Zeit galten konventionelle Spiele als Maß der Gaming-Industrie. Mit der Verbreitung von Mobile Gaming hat sich die Welt komplett verändert. Ab sofort entwickeln immer mehr Game Designer Free Games, die das Spielen noch flexibler machen. Und nicht nur das: Dank neuester Technologie können Gamer seit kurzem auch Geld beim Zocken ihrer Lieblingsspiele verdienen.

Ebenso wie die neuartigen Crypto Casinos setzen sie auf die sogenannte Blockchain Technologie. Sie sichert das Gaming ab, Künstler und Game Designer verhindern die Erstellung und Verbreitung von Raubkopien und auch die Zahlung geht mit Kryptowährungen in Casinos und bei Apps noch schneller. Doch wie können Gamer mithilfe von NFT-Games Geld verdienen?

Play-to-Earn: Das hat es damit auf sich

Vor der Erklärung zu Play-to-Earn folgt eine Definition von Free-to-Play. Free-to-Play bedeutet, dass User ihre Games zunächst kostenlos erhalten. Sie laden sie über einen Download vom Play Store oder anderen Quellen herunter. Kosten kommen dabei nicht zu Stande. Nach einer Weile rüstet sich das Game mit immer mehr Features auf. Neue Waffen, Fähigkeiten und Gegenstände sind notwendig, um das Spiel weiterhin spielen und den Endgegner bezwingen zu können. Diese zusätzlich benötigten Fähigkeiten, kosten Geld. Meist siedeln sich die Ausgaben im niedrigen Bereich an, sodass viele Gamer zu Ausgaben für ihre favorisierten Games bereit sind. Das ist das grundlegende Prinzip von Free-to-Play.

Play-to-Earn ist gewissermaßen eine Erweiterung von Free-to-Play. Beide gehen nicht mit fixen Anschaffungskosten einher, die Spiele sind zunächst gratis. Im Unterschied zu Free-to-play können Gamer mit Play-to-Earn jedoch Geld verdienen. Das tun sie durch das Ansammeln digitaler Werte, die sie wiederum veräußern können. Mittels Verkaufes von Werten innerhalb der Spiele wollen Spieler passives Einkommen generieren.

Warum NFTs so wichtig sind

Genauso wie NFT in der Kunstwelt heiß begehrt sind, greifen ihre Vorteile auf die Gaming-Welt über. Mit NFT sichern sich Game Designer, Game Architekten, Entwickler und Autoren ab. Bislang konnte praktisch jeder ein Spiel kopieren und es entweder selbst verkaufen oder auf andere Weise anbieten. Das geistige Eigentum verliert dabei nicht nur seinen Schutz. Auch der Wert minimiert sich. Künstler können sich in der Folge nicht mehr finanzieren.

Die Folgen von Raubkopien sind für Musiker, Schauspieler, Autoren und Spieleentwickler verheerend. Im Online-Bereich gestaltete sich die Absicherung der Kunstwerke bislang schwierig. Durch den Verkauf und Transaktionen über die Blockchain erhalten ausschließlich die Käufer Zugang zum Kunstwerk. Eingesetzte Verschlüsselungsverfahren machen den Diebstahl unmöglich. Da Kunstwerke meist einmal verkauft werden, steigt ihr Wert bei gewissem Bekanntheitsgrad ins Unermessliche. Ein Vorteil, der die Blockchain und NFTs in die Spielewelt bringt.

Items als Grundlage für NFT-Games

Besondere Waffen

Individuelle Fähigkeiten

Zaubertrank und Geräte

Digitale Kleidungsstücke und eigens kreierte Figuren

All das lässt sich beim Spielen erkämpfen. Je weiter die Free-to-Play-Games voranschreiten, desto höher sind die Ausgaben der Gamer. Der regelmäßige Kauf von besonderen Items macht sich bezahlt. Hochrangige Gamer mit bestimmten Items sind äußerst gefragt. Andere Zocker sind bereit beliebte Items abzukaufen. Je seltener und spezifischer die Zusatzeigenschaften sind, desto größer ist der Wert hinter den Items. Play-to-Earn ist somit ein interessantes Modell für alle, die aus ihrer Leidenschaft eine lukrative Einnahmequelle machen wollen.

Wichtig: Play-to-Earn funktioniert nicht mit jedem Spiel. Die Games müssen eine hohe Reichweite haben. Je beliebter sie sind, desto größer ist die sie umgebende Community. Unzählige Gamer sammeln sich, diskutieren über das Spiel und investieren täglich virtuelle Coins und Echtgeld in das Spiel. Ohne eine große Community sind Items praktisch nichts wert. Deshalb sollten Gamer nicht davon ausgehen, dass sich der Kauf jedes Spiels beziehungsweise aller Features bezahlt macht.

Sind NFTs wirklich einzigartig?

Non Fungible Token sind der Hintergrund hinter den wertigen Items. Das Besondere: Entwickler sorgen unter Anwendung der wasserdichten Blockchain Technologie für eine strenge Limitierung der besonderen Features. Im Klartext bedeutet das, dass NFTs nicht unbedingt einzigartig sind. Aufgrund ihrer begrenzten Anzahl ergibt sich trotzdem ein hoher Marktwert. Je seltener und gefragter die Items, desto höher steigt der Preis.

Manche Gamer verkaufen ihre Errungenschaften nicht gleich. Sie warten eine Weile ab und sehen dem digitalen Vermögenswert beim Wachsen zu. Währenddessen erwerben sie weitere Items. So bildet sich ein virtuelles Guthaben auf, das erfolgreichen Gamern bereits zu regelmäßigen Einnahmen verhilft. Aufgepasst: Einige Items sind tatsächlich einzigartig. Bei der Wahl der geeigneten Items müssen sich Gamer genauestens informieren und sich mit dem jeweiligen Spiel sehr gut auskennen. Das garantiert ihnen maximalen Profit.

Gamer-Entwickler-Balance: Wie beide gewinnen

Neues Spiel auf dem Smartphone? Die tolle Grafik und die schier unbegrenzten Möglichkeiten laden zum täglichen Spiel ein. Um schneller wieder volle Power zu haben und neue Level zu entdecken, nehmen Gamer vor allem kurz nach dem Download Geld in die Hand. Sie zahlen 1, 2 oder auch mal 5 Euro, um das Game zu optimieren. Diese Beträge sind immer sehr niedrig. Die Ausgaben fallen daher nicht ins Gewicht. Mit der Zeit verringert sich das Interesse der Gamer zu investieren.

An diesem Punkt greift Pay-to-Earn ein. Spieler haben alle möglichen Items erreicht und geben kein Geld mehr aus. Im Umkehrschluss verdienen Entwickler nichts mehr. Jetzt geben sie Gewinne indirekt an die Gamer zurück – und zwar mit der Berechtigung, erworbene Items zu verkaufen. Das Spiel wird weitergespielt, um erneut Geld zu verdienen. Wiederholt kommt das den Gamern und den Entwicklern zu. Eine klassische Win-win-Situation stellt sich ein.

Dauerhafte Gewinne: möglich oder unwahrscheinlich?

In der Tat lässt sich mit NFT-Gaming Geld verdienen. Damit das gelingt, müssen Spieler eine große Freude am Spielen haben. Ohne regelmäßiges Zocken der blockchainbasierten App-Games sind keine Umsätze generierbar. Zudem steckt die Blockchain Technologie noch in den Kinderschuhen. Wenngleich die Idee genial ist und immer mehr Investoren aufspringen, hat sich die Blockchain noch nicht gänzlich durchgesetzt.

Das bedeutet: NFTs schwanken in ihrem Wert und das Ziel der Reise ist unklar. Ebenso wie bei Kryptowährungen wie dem Bitcoin lassen sich nur schwer Aussagen über mögliche Renditen machen. Eines ist jedoch klar: Die Entscheidung für NFTs auf Seiten von Entwicklern und Künstlern ist der Ausgangspunkt für die Rentabilität des neuen Marktes. Wählen mehr Menschen kopiergeschützte digitale Werke und sprechen sie sich für die Blockchain aus, werden die Werte von NFTs langfristig steigen.