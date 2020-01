Plochingen präsentiert sich auf der CMT 2019

Die Besucher des Plochingen-Counters auf der CMT erkennen gleich, was die meisten Menschen in die Kleinstadt am Zusammenfluss von Neckar und Fils führt: Es ist die farbenfrohe Anlage „Wohnen unterm Regenturm“ des Wiener Künstlers Friedensreich Hundertwasser.

Dass es darüber hinaus noch einiges mehr in Plochingen zu entdecken gibt, präsentiert das Team der PlochingenInfo während der gesamten Messezeit vom 11. – 19. Januar am Stand der Region Stuttgart in Halle 6, Stand 6E50. Die CMT ist die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit und bietet an neun Tagen Inspiration und Anregung für Ausflüge in die Region ebenso wie für Reisen in die Ferne.

Genuss und Ausblicke in Plochingen

Plochingen erstreckt sich vom Neckartal bis hoch in den Schurwald, immer wieder ergeben sich durch diese geographische Lage traumhafte Aussichtspunkte mit Blicken auf das Neckar- oder das Filstal, die Stadt mit ihren markanten Sehenswürdigkeiten und der sich im Hintergrund erstreckenden Schwäbischen Alb. Wandertouren im Schurwald oder durch die Streuobstwiesen bieten immer wieder Gelegenheit, diese Ausblicke zu genießen, zum Beispiel auf der „Plochinger Panoramaroute“, welche im Flyer „Genuss und Ausblicke in den Plochinger Streuobstwiesen“ beschrieben ist. „Im letzten Jahr haben wir an drei aussichtsreichen Stellen Relaxliegen aus Holz aufgestellt, die zu einer kleinen Pause in der Natur einladen“, verrät Susanne Martin, Leiterin des Bereichs Kultur und Tourismus in Plochingen.

Ebenfalls im Flyer „Genuss und Ausblicke“ zu finden ist die geführte Genusswanderung am 17. Mai, welche am regionsweiten Aktionswochenende „Natur-Genuss-Aktiv erleben“ stattfindet und unterwegs an kleinen Genussstationen vorbei führt.

Goldene Kugeln und bunte Säulen

„Wir freuen uns, dass einige erfolgreiche Veranstaltungen aus unserem Hundertwasser-Jubiläumsjahr auch 2020 wieder angeboten werden können“, erklärt Susanne Martin. So zum Beispiel der in Kooperation mit dem Umweltzentrum Neckar-Fils angebotene Nachmittag für Kinder in den Oster- und Pfingstferien. Unter dem Motto „Hundertwassers Ideen für eine bessere Welt“ entdecken Kinder ab 5 Jahren zuerst Hundertwassers Märchenwelt und dürfen anschließend Samenbälle herstellen.

Ganz neu im Programm hingegen ist der Plochinger Mädelsabend, ein geselliges Programm für Frauengruppen bis zu 10 Personen. „Es startet mit einem Aperitif im Hotel Princess, dann entdecken die Teilnehmerinnen die farbenfrohe Hundertwasserwelt und dürfen anschließend selbst noch im Alten Pferdestall des Kulturparks Dettinger den Pinsel schwingen“, gibt Martin einen Einblick in den Ablauf des Abends.

Nähere Informationen sowie die Termine zu den offenen Hundertwasser-Führungen finden sich in der Broschüre „Goldene Kugeln – bunte Säulen, Hundertwasser in Plochingen“.

Kunst, Geschichte und Natur entdecken und erleben

Neben den Führungen zur Hundertwasser-Anlage und durch die Streuobstwiesen wartet der aktuelle Gruppenflyer „Plochingen – Entdecken und erleben“ mit insgesamt 15 Führungsangeboten und diversen kulinarischen und kreativen Ergänzungsprogrammen auf. „Gerade Vereins- oder Betriebsausflüge werden gerne mit einem kulinarischen Abschluss gebucht. Sei es die beliebte „Maultaschendemonstration“ in der Traditionsgaststätte „Waldhorn“ oder eine Weinprobe, bei der der Plochinger Hansenwein gekostet werden darf - ein geselliges Beisammensein rundet einen Ausflug nach Plochingen einfach ab“, fügt Susanne Martin an. Für Einzelpersonen und Kleingruppen gibt es auch 2020 wieder ein umfangreiches Angebot an offenen Führungen, die in einem separaten Flyer zusammengefasst sind. Neu ist der Kulturquickie in der Mittagspause, eine halbstündige Kurzführung, die zu fünf Terminen im Jahr angeboten wird. Ebenso werden auch zu den Ausstellungen in der Galerie wieder offene Führungen angeboten.

Veranstaltungsvielfalt

Der neue Flyer „Plochinger Highlights 2020“ schließlich bietet einen Überblick über die Plochinger Veranstaltungen und Feste, die zum besonderen Erlebnis nach Plochingen laden. Der „Plochinger Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag am 29. März markiert den Start in die Freiluftsaison, gefolgt vom großen „Bruckenwasenfest“ mit Frühlingsmarkt in den Neckarauen am 09. und 10. Mai. Bei der „Langen Kunstnacht“ im Kulturpark Dettinger am 15. Mai erwartet die Besucher Kunst, Musik, offene Ateliers und vieles mehr. Vom 10. bis 12. Juli lädt das traditionelle „Plochinger Marquardtfest“ mit viel Musik, Unterhaltung und abwechslungsreicher Bewirtung in die Innenstadt. Zum „Plochinger Herbst“ mit verkaufsoffenem Sonntag am 04. Oktober gibt es wieder einen schönen Herbstmarkt in der Innenstadt und am ersten Adventswochenende lockt der „Märchenhafte Plochinger Weihnachtsmarkt“ mit Adventsstimmung, Kunsthandwerk und stimmungsvoller Musik Viele weitere Veranstaltungen, Ausstellungen, Theater, Konzerte und Feste sind im Flyer aufgelistet.

Gewinnspiel lockt mit attraktiven Preisen

Beim diesjährigen CMT-Gewinnspiel dürfen die Besucher des Plochingen-Stands die Anzahl der Äpfel in einem Glas schätzen. Als erster Preis winkt die Teilnahme an einer abendlichen Hundertwasser-Führung mit einem anschließenden schwäbischen Dreigangmenü in der Gaststätte Grüner Baum.

Das Team der PlochingenInfo freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher.

