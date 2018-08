Plochinger Präsentgutschein präsentiert sich mit noch mehr Vorteilen und frischer Aufmachung im Sommer 2018

× Erweitern Foto: Stadtmarketing Plochingen e.V. Plochinger Präsensgutschein 2018

Gutscheine für den stationären Handel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, mit steigender Tendenz. Seit der Einführung des Plochinger Präsentgutscheins im Jahr 2007 hat sich der Gutschein zur echten Erfolgsmarke etabliert. Darüber hinaus ist das Instrument ideal geeignet um Kaufkraft an den Standort zu binden und ortsansässige Mitgliedsbetriebe zu stärken.

Seit über 11 Jahren haben Endkunden die Möglichkeit das Medium in beliebiger Höhe bei der Plochinger Volksbank (am Fischbrunnenplatz oder am Teckplatz) zu erwerben. Danach kann der Gutschein bei sämtlichen Plochinger Betrieben, welche Mitglied bei Stadtmarketing Plochingen e.V. sind, eingelöst werden.

Nun gab es technische Änderungen und das bisherige Gutscheinverwaltungsprogramm musste durch ein neues ersetzt werden. Diese Veränderung hat der Stadtmarketing Plochingen e.V. als Chance genutzt, dem bisherigen Gutschein weitere Vorzüge hinzuzufügen und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild mit frischer Aufmachung zu verpassen.

Der neue Präsentgutschein tritt ab sofort modern im Scheckkartenformat und mit vorgegebenen, festen Beträgen in Erscheinung. Zukünftig können die Gutscheine im Wert von 5, 10, 20 oder auch 50 EURO erworben werden. Die alten Präsentgutscheine behalten selbstverständlich Gültigkeit und können weiterhin angenommen und eingelöst werden. Als neue Ausgabestelle konnte die PlochingenInfo (in der Marktstraße 36) erfreulicherweise gewonnen werden. Folglich können Endkunden nunmehr an drei Verkaufsstellen das beliebte Geschenkmedium erwerben.

Ebenfalls neu hinzu kommt der Gutschein im Wert von 44 EURO. Dieser ist ideal für Arbeitgeber als Mitarbeitergeschenk geeignet. Denn laut Gesetzgeber dürfen seit dem Jahre 2012 Unternehmen ihren Mitarbeitern bis zu 44 Euro monatlich (steuerfrei) in Form von Geldgutscheinen zukommen lassen.

Folglich können Arbeitnehmer bis zu 528 Euro jährlich erhalten – ohne dass Lohnsteuer- oder Sozialabgaben anfallen. Egal ob als kleines Weihnachtsgeschenk, Bonuszahlung oder zum Geburtstag. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter als Dankeschön mit einem Plochinger Präsentgutschein.

Thomas H. Pressel, 1. Vorsitzender von Stadtmarketing Plochingen e.V., sieht in dem Plochinger Präsentgutschein ein erfolgreiches Instrument: »Als starker Gewerbeverein vor Ort, bieten wir für stationäre Betriebe hiermit ein innovatives Werkzeug. Einerseits wird Kaufkraft an den Standort gebunden, andererseits schaffen wir attraktive Anreize für einen Besuch der Innenstadt. Gerade zu Zeiten von steigendem Online-Shopping sind solche Aktionen wichtiger denn je.« Diesen Ansatz der nachhaltigen Kaufkraftbindung hat auch die Volksbank Plochingen erkannt und unterstützt seit Beginn der Aktion das Projekt als Partner.

Einlösbar ist der Plochinger Präsentgutschein in über 100 Mitgliedsbetrieben verschiedenster Branchen von Stadtmarketing Plochingen e.V. Abgedruckt aufgelistet finden Sie alle Betriebe auf dem Beiblatt der

Scheckkarte oder Sie besuchen die Homepage des Gewerbevereins. Dort finden Sie nicht nur die stets aktuelle Mitgliederliste, sondern auch weitere Informationen sowie die Kontaktdaten der Geschäftsstelle bei Fragen. Stadtmarketing Plochingen e.V. wünscht viel Freude beim Einlösen der neuen Plochinger Präsentgutscheine!