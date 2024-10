Plus-Size-Stars auf der Fashion Week – Und ihre Looks zum Nachstylen

Paris, Berlin, Kopenhagen, Wien, London und New York – diese Städte haben eines gemeinsam: Jahr für Jahr treffen sich hier Modeliebhaber zu den Fashion-Weeks. Seit einigen Jahren sind dabei rund um die Welt auch immer mehr Curvy Models und Plus-Size-Stars zu sehen. Wir haben einmal genauer hingeschaut und unter die Lupe genommen, wer für die Modesaison 2024/2025 was auf den Laufstegen und in den Front Rows präsentierte. Außerdem geben wir gleich die passende Inspiration dazu, wie die Looks alltagstauglich umgesetzt werden.

Ashley Graham auf der Mailänder Fashion Week

In Mailand waren nur wenige Curvy-Models auf den Laufstegen zu sehen. Dafür trat für Dolce und Gabbana mit Ashley Graham ein echter Plus-Size-Star ins Rampenlicht. Ein Highlight war zudem ihr Look bei der Alberta-Ferretti Show. Ashley zeigte sich in einem zauberhaften halbtransparenten schwarzen Kleid mit Spitze und extra tiefem Ausschnitt. Ihre Lippen waren dunkel geschminkt und ihre Füße steckten in Glitzerschuhen. Ashley griff mit diesem Outfit gleich mehrere Trends der Saison auf und auch wenn es auf den ersten Blick kaum so scheint, lassen sich diese letztlich mit ein paar Kniffen hervorragend alltagstauglich umsetzen.

So nimmt man dem Transparentlook sofort die Brisanz, wenn er mit blickdichten Stoffen unterlegt und kontrastreich kombiniert wird. Das transparente Kleid wirkt mit Unterkleid und einem Grobstrick-Cardigan dazu gleich viel alltagstauglicher und passt beispielsweise zum Brunch mit Freunden am Wochenende. Schwarze Spitze zu Jeans oder schlichter Hose kombiniert mit einem Blazer ist ebenfalls direkt bürotauglich. Einzig die dunklen Lippen – und diese Art Make-up belebt einen Trend der 1990er wieder – sollten für die Abendveranstaltung aufgespart werden.

Jill Kortleve auf der Paris Fashion Week

Auf der Fashion Week in der Modemetropole schlechthin besuchte Plus-Size Model Jill Kortleve die Acne Studios Womenswear Herbst/Winter 2024–2025 Show. Das niederländische Model gehört derzeit zu den gefragtesten Models der Welt und war bereits auf zahlreichen wichtigen Modemagazinen wie der Vogue auf dem Titelbild zu sehen. Privat bevorzugt Jill einen eher minimalistischen Weniger-ist-mehr-Style. Diesen zeigte sie auch bei ihrem Besuch in der Front Row der Acne Studios Show. Eine grauschwarz gemusterte Hose, dazu ein weites weißes Hemd, bei dem sie nur die oberen Knöpfe geschlossen hatte und ein weiter schwarzer Trenchcoat: ein auch im Alltag tragbarer Look, sofern das Hemd geschlossen getragen wird.

Paloma Elsesser auf der Fashion Week in Kopenhagen

Paloma Elsesser gehört zu den Superstars unter den Curvy-Models. In diesem Jahr enthüllte das amerikanische Model eine exklusive Capsule Collection, die in Zusammenarbeit mit der dänischen Brand Ganni entstand. Ganni ist bekannt für außergewöhnliche Muster und Schnitte sowie für eine farbenfrohe, ausdrucksstarke Mode, die dabei durchaus ready-to-wear ist. Die Marke, die sich auf der Fashion Week Herbst/Winter 2024/2025 in Kopenhagen für eine ruhige Präsentation anstelle einer schnellen Modenschau entschied, setzt auf Nachhaltigkeit. Ganni präsentiert Kollektionen aus innovativen Materialien wie einer umweltfreundlichen Lederalternative, die aus Abfällen der Olivenölproduktion gewonnen wird. Damit verfolgt Ganni sowohl einen innovativen als auch einen verantwortungsvollen Ansatz – etwas, was Fashionistas neben den dunklen Rottönen, den Meshstoffen und Karomustern der Ganni x Paloma Elsesser Collection sicher gerne in die Alltagsmode übertragen.

Dascha Carriero auf der Berlin Fashion Week

2021 nahm Dascha Carriero an der 16. Staffel von Germany’s Next Topmodel teil und eroberte den zweiten Platz. Seitdem ist sie als Plus-Size-Model aktiv. Auf der Berlin Fashion Week war sie bei der Ewa Herzog Fashion Show in einem All-Red-Look zu sehen. Das Outfit ist bereits so alltagstauglich, dass es keiner Änderung bedarf, um alltagsfit gemacht zu werden: ein roter Hosenanzug aus weit geschnittener Hose und doppelreihigem, langem Blazer, dazu ein schlichtes weißes Top, weiße Plateauschuhe und eine weiße Handtasche. Das Rot ist ein echter Hingucker – wer es unauffälliger liebt, greift zu einer dunkleren Variante oder kombiniert den roten Blazer zur schlichten Jeans. In jedem Fall gehört Rot zu den Farben des Jahres und wirkt in der Kombination mit Weiß besonders frisch.