Polizei warnt vor Bitcoin-Betrugsmasche

Das Interesse an Kryptowährungen ist ungebrochen. Das liegt an den aktuellen Höhenflügen - so konnte Ether zum ersten Mal die 3.000 US Dollar-Marke durchbrechen und Dogecoin ein Plus von über 1.000 Prozent erzielen. Und das in gerade einmal 30 Tagen (gerechnet ab Anfang Mai 2021).

Schon im vergangenen Jahr hat das Landeskriminalamt Niedersachsen vor sogenannten Bitcoin-Betrügern gewarnt. Die Kriminellen versprechen in erster Linie „schnellen Reichtum“ mit digitalem Geld - in erster Linie mit Bitcoin wie IOTA und Tether. Jedoch geht es hier nicht darum, dass man als Investor Geld macht, sondern wird vorwiegend in die Tasche der Kriminellen gearbeitet.

Auch in diesem Jahr wird man in seinem E-Mail-Postfach wohl die eine oder andere Nachricht finden, wie man mit Bitcoin und Co. reich werden kann. Das ist sehr wohl auch möglich, aber nicht, wenn man dann den darin enthaltenen Link anklickt.

Die Masche der Betrüger

Zu Beginn geht es den Kriminellen darum, vertrauenswürdig zu wirken. Sie verweisen auf prominente Fernsehsender, auf denen ihre Werbung bereits lief, werben mit Sendungen, in denen ihr Produkt vorgestellt wurde oder präsentieren auch prominente Deutsche, die angeblich über sie reich geworden sind. Im Mittelpunkt der Betrugskampagnen stehen die Fernsehsender ZDF, RTL und VOX sowie ProSieben, die Zeitung „Bild“ sowie die Fernsehserie „Die Höhle der Löwen“ und die Promis Klaas Heufer-Umlauf, Robert Geiss, Dieter Bohlen, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen sowie Oliver Welke und Helge Schneider.

Die Polizei hat bereits mehrfach mögliche Beispielbilder der Webseiten veröffentlicht und hingewiesen, es handle sich um Betrügereien. Neben den prominenten Logos und Gesichtern werden an den Haaren herbeigezogenen Geschichten erzählt. In der Regel dreht sich alles um „glückliche Menschen“, die innerhalb „kürzester Zeit reich wurden“. Ein weiterer Hinweis, der auf Betrug schließen lässt: Die reißerische Sprache - es wird von „Großbanken“ geschrieben, die verhindern wollen, wie man „Geld verdient“; zudem wird immer darauf verwiesen, dass die Ausgabe von „Die Höhle der Löwen“, in der das Produkt präsentiert wurde, auf Druck der Bundesrepublik Deutschland nicht ausgestrahlt werden durfte.

Es sind erfundene Geschichten, die selbst auf Facebook die Runde machen. Und auch wenn zu diesem Zeitpunkt klar ist, dass man nicht darauf reinfallen wird, weil es so absurd klingen mag, ist es eine Unachtsamkeit und schon tappt man in die Falle. Vor allem steigt die Gefahr, wenn man sich selbst für das Spekulieren mit Bitcoin und Co. interessiert. Denn sehr wohl kann man mit Kryptowährungen entsprechende Gewinne einfahren. Aber nur dann, wenn über seriöse Anbieter gearbeitet wird. Also wenn der Anbieter angibt, über Höhle der Löwen Bitcoin Geschäftsmodelle angeboten zu haben, sollte man besser die Finger davon lassen.

methodshop auf Pixabay

Es geht um Identitätsdiebstahl

Welcher Zweck wird mit den fingierten Seiten verfolgt? Man sucht nach neuen Leuten, die einen Account eröffnen. Im Zuge der Registrierung sind dann persönliche Daten anzugeben - also der Name, die E-Mail-Adresse, die Wohnadresse sowie auch die Bankverbindung. Zudem muss auch der amtliche Lichtbildausweis gescannt und hochgeladen werden.

Derartige sensible Daten machen es möglich, die Identität zu stehlen. Doch der sogenannte Identitätsdiebstahl ist nur ein Aspekt dieser groß angelegten Betrugsmasche. Ein weiterer Teil dreht sich darum, dass man Geld einbezahlt und in Bitcoin investiert.

Jedoch gibt es kein Investment. Das Geld fließt in die Taschen der Betrüger. Und dass es hin und wieder Auszahlungen gibt, etwa im Bereich der 500 Euro, sollen nur skeptische Investoren davon überzeugen, noch mehr Geld zu investieren.

Kryptowährungen sind vielversprechend - die Gefahr ist aber nicht zu unterschätzen

Wer Geld in Bitcoin und Co. investieren will, der sollte sich für eine Kryptobörse oder einen Online Broker entscheiden. Wichtig ist, dass man sich im Vorfeld über den Anbieter informiert, also überprüft, ob dieser seriös ist oder nicht. Hier helfen auch Erfahrungsberichte aus dem Internet weiter.

Zudem ist anzumerken, dass das Investieren in den Kryptomarkt nicht ungefährlich ist. Der Markt ist sehr volatil - das ist Fluch und Segen zugleich. Man kann hohe Gewinne einfahren, muss sich aber von Anfang an bewusst sein, dass natürlich auch Verluste möglich sind.