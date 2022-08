Nach dem großen Erfolg des ersten Events im Mai 2022 veranstaltet der Porsche Club Heilbronn-Hohenlohe ein weiteres Mal sein Treffen unter dem Motto »Cars & Coffee«. Alle Porsche-Fans sind dazu herzlich eingeladen, Besitzer ebenso wie alle Interessierten, die (noch) keinen Porsche besitzen. Ab 9 Uhr geht es los. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Porsche und deren stolze Besitzer oder Besitzerinnen! Besucher genießen am Sonntag, 25. September das Beisammensein mit Speis und Trank auf dem Gelände der Weingenossenschaft in Heilbronn-Erlenbach. Ab 10 Uhr serviert der Weingarten eine bayerische Spezialität: Weißwürste mit süßem Senf und Brezeln. Porsche Fahrzeuge von Besuchern des Cars & Coffee Treffens werden auf dem »Porscheplatz« nach Baureihe und Jahrgang geordnet in der Art eines Concours d‘Elégance aufgestellt und bilden eine wunderschöne Porsche Sammlung.

Porschetreffen Cars & Coffee 2, So. 25. September, 9 Uhr, WG Heilbronn-Erlenbach, Heilbronn, www.porsche-club-heilbronn-hohenlohe.de