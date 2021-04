Post-Corona Zeit. Das kommt auf die Eventbranche zu

Die Corona Krise sorgte innerhalb weniger Tage für einen beinahe Totalausfall in der Eventbranche. Andere Branchen traf das eingeschränkte Sozialleben ebenso unerwartet. Nachdem sich das Land bereits seit über einem Jahr im Ausnahmezustand befindet, lässt die Post-Corona Zeit auf sich warten. In dieser Zeit macht sich die Branche Gedanken darüber, in welche Richtung sich der Eventbereich und die Eventagentur künftig entwickelt. So unabsehbar es im Moment auch sein mag: Irgendwann ist Corona vorbei.

Die Frage, die sich die Eventagenturen nun stellen, ist: Kehrt die Eventbranche auf ihre Überholspur zurück? Oder tragen gänzlich andere Ansätze dazu bei, sie erneut auf Kurs zu bringen?

2020: Die Eventbranche retten

Ein höchstmöglicher Umsatz und sichere Verträge - darauf bauten die meisten Unternehmen zu Beginn der Pandemie. Um beides für die Zukunft zu sichern, sollte die Eventagentur mit ihren Kunden in Kontakt bleiben. Welche Budgets stehen zur Verfügung? Und wie können sie während der weitläufigen Einschränkungen genutzt werden? Zusätzlich spielte die Kapazität eine entscheidende Rolle. Denn nicht jede Firma konnte 2020 mit ihrer vollen Kapazität aufwarten, was wiederum zu geringeren Einnahmen führte.

2021: Ein neues Jahr unter ähnlichen Bedingungen

Nach dem anstrengenden und turbulenten zweiten Halbjahr zeigten sich 2021 gänzlich neue Herausforderungen. Denn die Marktdynamik hat sich im Laufe der Corona-Pandemie verändert. Das gilt für jede Branche, einschließlich der Eventbranche. Das bedeutet: Auch in diesem Jahr buchen die Kunden nicht weiter, als wäre nichts passiert. Viele von ihnen sind noch immer knapp bei Kasse und werden sich kurz- wie langfristig neu ausrichten.

Individualisierung: Mehrwert für interne Events

Pexels auf Pixabay

In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl an Events unablässig. Durch die gesteigerte Mobilität konnten selbst ländliche Regionen zahlreiche Events für die Freizeit anbieten. Firmen luden ihre Teams zu Events ein, die Gemeinde richtete jährlich Feste aus und die Innenstadt erlebte eine Renaissance. Dazu kamen ein üppiges Vereinsleben, große Geburtstagspartys und boomende Freizeiteinrichtungen.

Dann kam Corona. Seither bedeuten persönlicher Kontakt und ein regelmäßiger Anruf deutlich mehr als zuvor das größte Event. Denn in dieser Zeit setzten sich die Menschen vermehrt mit Themen auseinander, die sie interessieren. Das macht die gemeinsame Zeit heute noch wertvoller als zuvor. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie weit der Eventkonsum tatsächlich gehen muss. Geht es nicht viel mehr um persönliche Kontakte, die uns positiv beeinflussen?

Solche Fragen führen dazu, dass der Konsument wieder mündiger wird. Er lässt sich nicht hetzen und gibt einzelnen Kontakt mehr Bedeutung.

Was bedeutet dieser verstärkte Filter für die Eventagentur?

Eventagenturen müssen sich künftig kundenspezifisch ausrichten. Sie müssen mehr auf ihre Konsumenten eingehen und ihre Angebote auf sie zuschneiden. Sobald die Anzahl an Kontakten sinkt, erhöht sich die Intensität der Zusammenarbeit. Für die Eventagentur bedeutet das, dass eine stärkere Bindung vor und nach dem Event notwendig ist. Wer in ein solches Vorgehen investiert, festigt die emotionale Bindung an seine Kunden.

Noch immer wichtig ist es, den Eventkunden deutlich früher zu erreichen. Darauf fokussiert sich das klassische Eventmarketing in Zukunft. Das bedeutet, Themenbindungen werden aktiviert, lange bevor die Veranstaltung stattfindet. Diese längere Zeitspanne ist es, die potenzielle Kunden auch nach dem Event noch an die Eventagentur bindet.

Für die Kunden selbst bedeutet es, dass sie sich bereits früh mit dem möglichen Thema des Events auseinandersetzen. Das mag die Zielgruppe verkleinern, intensiviert jedoch den Kontakt. Damit lassen sich die Menschen individueller auf den einzelnen Marketing-Kanälen ansprechen. Das wiederum stellt für beide Seiten einen Gewinn dar.