Prähistorische Glücksspiele

Glücksspiele zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Spielergebnisse auf dem Zufallsprinzip basieren und Gewinne und Verluste ausschließlich vom Glück abhängig sind. Darüber hinaus werden sie in der Regel damit verbunden, dass Geld eingesetzt und auf einen gewissen Spielausgang gewettet wird. Welche Varianten kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Glücksspiele denken? Wahrscheinlich werden dies Slots, Roulette oder Kartenspiele wie Baccarat und Poker sein. Haben Sie aber schon mal darüber nachgedacht, wo das Glücksspiel eigentlich seinen Ursprung hat und wie sich diese Faszination im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat? Wir haben einige Antworten darauf!

Glücksspiel in vergangenen Zeiten

Das Konzept des Glücksspiels existiert bereits seit mehreren Tausenden Jahren. Dies wurde bereits durch etliche Funde und Schriften aufgedeckt. Natürlich war das Hasardspiel damals längst nicht mit dem modernen zu vergleichen. Zwar gab es schon immer exklusive Orte und Einrichtungen, an denen man sich traf, um dem Glücksspiel nachzugehen, doch an die Vielfalt von heute war lange nicht zu denken – und an Vorzüge wie einen Echtgeld Bonus bei Registrierung im Casino schon mal gar nicht!

Ob Sie es glauben oder nicht, Forscher haben Würfelobjekte gefunden, die Schätzungen zufolge mehr als 40.000 Jahre alt sind. Auch Höhlenzeichnungen, die an verschiedensten Ecken der Welt gefunden wurden, zeigen Beweise, dass Glücksspiele schon lange existiert haben. Insbesondere in Griechenland, China, Ägypten wurden sie schon vor Jahrtausenden abgewickelt – dabei handelte es sich um Vorvarianten der heutigen Lotterien, Würfelspiele und Wetten. Werfen wir einen näheren Blick darauf, welche Varianten damals existiert haben und wie der Spielprozess ablief.

Würfelspiele

Wer sich mit der Entwicklung der iGaming Industrie auskennt, der weiß, dass Slotmaschinen und Kartenspiele die klassischen Würfelspiele längst in Hinsicht auf die Beliebtheit abgelöst haben. In vergangenen Zeiten haben sich Würfelspiele hingegen als Favorit ausgezeichnet und wurden in sämtlichen Varianten durchgeführt.

Das wohl bekannteste Glücksspiel, das es bis in die heutige Zeit geschafft hat, ist Kopf oder Zahl. Dieses werden Sie zwar kaum im Casino finden, doch häufig wird diese alte Methode genutzt, um den Zufall über eine Entscheidung bestimmen zu lassen. Aus der griechischen Mythologie ist zum Beispiel bekannt, dass die Götter Zeus, Hades und Poseidon das Würfelspiel nutzten, um zu bestimmen, wie das Universum unter ihnen aufgeteilt wird – dies zeigt auch, dass die Einsätze früher noch ganz andere Dimensionen hatten!

Lotterien und Lose

Wussten Sie, dass die heutige Lotterie, die als Keno bekannt ist, ursprünglich aus China stammt? Bereits vor 2000 Jahren wurde das Spiel unter dem Namen Weiße-Taube-Schein dort legal in Spielhallen gespielt. Es wurde auf physischen Karten gespielt, die mit Quadraten ausgestattet waren, auf denen die Zahlen 1 bis 80 markiert waren. Wie man es von heute kennt, wurde eine Reihe von Zahlen markiert – anschließend wurde eine Reihe von Zahlen gezogen. Dieses uralte Spiel hat sich bis heute kaum verändert. Es wurden vielleicht einige Zusatzoptionen ergänzt, doch die Grundlagen sind beibehalten worden.

Ähnlich sieht es mit Losen aus. Im Casino gibt es heute zahlreiche Optionen für Rubbellose. Auf dem Jahrmarkt sind Lose ebenfalls eine beliebte Spielart, um etwas gewinnen zu können. Besonders beliebt war die Spielvariante von Losen auch im alten Rom. Man sagt sogar, dass es biblische Nachweise dafür gibt, dass während der Kreuzigung Jesu Lose unter den römischen Wachen verteilt wurden, die entscheiden sollten, wer sein Gewand erhielt.

Wetten

Während wir heute Wetten auf alle möglichen Ereignisse setzen, nehmen Sportwetten den wichtigsten Teil ein. Aufzeichnungen aus dem antiken Griechenland und der römischen Ära zeigen, dass auch damals schon mit monetären Einsätzen Wetten abgegeben wurden, obwohl es sich dabei hauptsächlich um Tierkämpfe handelte. Insbesondere Hühner, Vögel und Hunde wurden zum Zweck dieser Wetten eingesetzt und in einigen Regionen gar speziell dafür gezüchtet. Ein solches Szenario würde es heute glücklicherweise nicht mehr geben, aus Traditionen anderer Länder, wie zum Beispiel dem spanischen Stierkampf, ist jedoch bekannt, dass Tiere in früheren Zeiten gerne zum Vergnügen des Menschen eingesetzt wurden.

Poker

Natürlich sind auch Kartenspiele schon vor vielen Jahrhunderten von antiken Gesellschaften durchgeführt worden. So wurde mitunter herausgefunden, dass das klassische Pokerspiel seinen Ursprung in der minoischen Zivilisation hat. Dies ist weit über 3.500 Jahre her – und auch in diesem Fall hat es bis zum heutigen Tag nur geringfügige Adaptionen des Spiels gegeben.

Rechtliche und gesellschaftliche Lage zum früheren Glücksspiel

Die Gesetzeslage ist heute wahnsinnig kompliziert, was das Glücksspiel betrifft. Die Richtlinien variieren nicht nur nach Ländern, teilweise bestehen in verschiedenen Regionen innerhalb eines Landes unterschiedliche Gesetze. Manchen fällt es entsprechend schwer zu verstehen, wo und was legal gespielt werden darf.

Interessanterweise ist die Akzeptanz auch schon vor mehreren Jahrtausenden schwankend gewesen. In einigen Ländern, wie zum Beispiel China, gab es richtige Spielhallen, die vom Staat reguliert worden sind und in denen ein Teil der Gewinne eingezogen wurde. Diese stellen den Ursprung des heutigen Casinos dar. Allerdings hatten diese Orte schon immer einen eher negativen Ruf, denn auch damals verloren die Menschen schon Vermögen am Glücksspiel und wurden von anderen verurteilt.