Pre-Opening der Rosenausstellung für Dauerkartenbesitzer am Donnerstag, 28. Juni 2018

https://blob.metropublisher.com/api/blob/235/downloads/231781/download/550242_549538_lgsw18_belvedere_2_hutterreimann.jpg?cb=1f78c9aff30738cf6443973bfbb5699e

In wechselnden Ausstellungen werden in der Blumenschauhalle der Landesgartenschau floristische Besonderheiten, spektakuläre Farbenspiele und die neuesten Trends aus der Welt der Blumen präsentiert.

Parallel zur aktuellen Themenwochenausstellung beginnt am Freitag, 29. Juni 2018, die Ausstellung »Romantisch, barock oder still – Rosenräume«. Die Landesgartenschau Würzburg lädt alle Dauerkartenbesitzer bereits am Donnerstag, 28. Juni 2018, um 18.30 Uhr zum Pre-Opening der Rosenausstellung in die Blumenschauhalle ein. Blumenschaugestalter Dieter Scheffler informiert über Herkunft, Kulturgeschichte und Symbolik der Rose und entführt die Besucher in seine Welt der Rosenräume. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Blume selbst – in all ihrer Pracht, Schönheit und Anmut. „Der alles betörende Duft, die Farbenvielfalt und der facettenreiche Formenkanon inspirieren Gärtner und Floristen zu wahren Rosenträumen“, schwärmt Dieter Scheffler.

Eine Übersicht aller Blumenschauen auf der Landesgartenschau Würzburg gibt es auf der Website unter www.lgs2018-wuerzburg.de/gartenschau/blumenschau.

Weitere Pre-Opening-Termine: Donnerstag, 19. Juli »Stylisch oder rustikal – Gefäß und Pflanze« und Donnerstag, 30. August »Wir sind von hier – Obst, Gemüse und Kräuter aus der Region«.

Blumenschauen im ehemaligen Flugzeughangar

Durch die Blumenhalle wird Geschichte erlebbar gemacht: Das Gebäude wurde ursprünglich als Flugzeughangar gebaut und diente dann bis 2008 den in den Leighton Barracks stationierten, US-amerikanischen Soldaten als Sporthalle. Für die floristischen Ausstellungen werden die ehemalige Turnhalle und die angrenzende Squashhalle genutzt.