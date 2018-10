Premium-Lotto in Weinsberg

× Erweitern Lotto Weinsberg

Die Lotto-Annahmestelle von Thomas Sternheimer in Weinsberg ist seit zwei Jahren Premium. Hier gibt es alle Angebote von Lotto Baden-Württemberg verbunden mit einem Top-Service. Thomas Sternheimer und sein Team betreuen ihre Kunden im stark frequentierten Weinsberger Kaufland – und das bereits seit 2002. Neben Tabak, Zeitschriften und Post gibt es hier alle Angebote von Lotto Baden- Württemberg. Weil Sternheimer seine Annahmestelle vorbildlich eingerichtet hat und sich sein Team durch eine herausragende Kundenorientierung auszeichnet, wurde der Betrieb im Herbst 2016 zur Premium-Annahmestelle gekürt. »Eine Premium- Annahmestelle stellt gegenüber Kunden, der Öffentlichkeit und anderen Vertriebspartnern den Idealtyp dar«, erläutert Lotto- Chef Georg Wacker. »Mit dem Siegel zeichnen wir einen exklusiven Kreis von Annahmestellen aus, die sich durch positive Eigenschaften deutlich von herkömmlichen Annahmestellen unterscheiden.« Auch optisch heben sich die Premium Annahmestellen ab und sind dadurch für Kunden zu erkennen. Unter anderem durch ein einheitliches, modernes Design und eine besondere technische Ausstattung. In Baden-Württemberg gibt es rund 3.200 Lotto-Annahmestellen. 35 davon tragen inzwischen das Siegel Premium. Für Lotto sind die Annahmestellen der wichtigste Vertriebsweg: Auch im Zeitalter boomenden Online-Handels und mobiler Anwendungen erwirtschaften sie über 90 Prozent der Spieleinsätze in Baden-Württemberg.