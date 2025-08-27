Queer 50 plus – Austausch und Themenabende (ab 8.10.25)

Ab Oktober lädt die AWO Neckar-Odenwald gGmbH in die Begegnungsstätte in Diedesheim alle queeren Menschen ab 50 Jahren zu einem neuen monatlichen Treffen ein. Immer am zweiten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr erwarten die Teilnehmenden Themenabende, bei denen sie sich austauschen, informieren und gemeinsam aktiv sein können. Los geht es am 8. Oktober: Thema des Abends wird »Queeres Leben in den letzten 50 Jahren« sein. Snacks und Getränke gibt es vor Ort. Die Veranstaltungsreihe bietet Raum für Gespräche, neue Ideen und Freundschaften – offen, respektvoll und freundlich. Neugierige sind herzlich willkommen, Teil dieser lebendigen Gemeinschaft zu werden.

ab Mi. 8. Oktober, immer 18 bis 20 Uhr, AWO Begegnungsstätte, Alte Brückenstraße 1, Mosbach, www.awo-now.de

E-Mail: vielfalt.50plus@awo-now.de