Radfahrer vs. Kellner - Meinungen Zum Thema

„Die Untere und Obere Neckarstraße sind die Radwegverbindungen Heilbronns mit den höchsten Frequenzen im gesamten Stadtgebiet. Sie bieten Besuchern, Kunden, Studenten, Pendlern oder Schülern die direkteste, einfachste, attraktivste und kürzeste Anbindung an die Innenstadt. Hiervon profitieren die Gastronomen vor Ort ebenso wie die Geschäfte der Kernstadt und ganz allgemein die Lebensqualität Heilbronns.

Damit ist dieser Radweg Teil des Rückgrats des Heilbronner Radverkehrsnetzes. Ein Bruch dieser Verbindung wäre eine wesentliche Einschränkung eines zusammenhängenden attraktiven Radverkehrsnetzes, denn sowohl in westlicher als auch in östlicher Richtung gibt es keine qualitativ gleichwertige Alternativroute. Im Westen ist die Infrastruktur unvollständig und zu schmal. Im Osten stellen sowohl die Fleiner und Sülmerstraße als auch die Allee keine Alternative dar, da dort die Radverkehrsinfrastruktur fehlt.

Im Alltag haben wir die Erfahrung gemacht, dass zu Fuß Gehende und Rad Fahrende harmonieren, auch wenn Einzelne bedauerlicherweise die notwendige Rücksicht vermissen lassen. Wir setzen uns für ein Miteinander im Straßenverkehr ein und sind überzeugt, die Mehrheit der Heilbronner Bürgerinnen und Bürger hinter uns zu wissen. Verkehrsteilnehmer, die noch nicht ein gegenseitiges Miteinander im Straßenverkehr praktizieren, versuchen wir über verschiedene Wege zu informieren und anzusprechen.“

„Die Obere Neckarstraße hat sich zu einer sehr gut besuchten Gastronomiemeile entwickelt. Ob die Terrassen der Gastronomen oder die Treppen am Neckar: Jeder findet dort Erholung, Entspannung und wird auf verschiedenste Art und Weise kulinarisch verwöhnt - eben ein »Place-to-be«. Ziehharmonikerspieler lassen die Kinder tanzen und die Eltern können unbesorgt Limonaden, Bier und ihren Kaffee genießen. Denkste?!

Immer öfter hat man rücksichtslose Radfahrer. Klingeln schon aus 200 Meter Entfernung, anstatt einfach kurz abzusteigen, ist an der Tagesordnung. Kellner mit vollen Tabletts und heißem Essen werden angefaucht und durch die Raser in Gefahr gebracht. Ernsthafte Unfälle können im Sommer nur eine Frage der Zeit sein - ob mit Kindern, die spielen, Kellnern, die arbeiten oder auch mit anderen Radfahrern. Hierbei geht es um gegenseitige Rücksichtnahme und ein bisschen gesunden Menschenverstand. Für diesen kurzen Abschnitt abzusteigen sollte für alle gelten, bevor wir über ernsthafte Verletzungen und schlimme Unfälle in den Zeitungen lesen müssen.

Die Obere Neckarstraße muss im Bereich des Marrahauses ein Fußweg werden und ein Anlaufpunkt für Familien, Senioren und alle bleiben, die unseren schönen Neckar weiterhin gefahrlos genießen möchten.“