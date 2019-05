﻿Radio Ton ermöglicht Schulbau für Kinder in Nigeria

Radio Ton schafft Zukunftsperspektiven für Kinder in Afrika. Durch die Unterstützung des Senders konnte der Verein „Brückenbauen für Igboland e. V. Rot am See“ eine Schule in Nigeria bauen.

Dr. Leonard Lemchukwu ist Gründer des Vereins, Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Hohenloher Ebene und stammt selbst aus dem westafrikanischen Land. Für ihn ist der Bau der Schule ein absolutes Herzensprojekt, denn ohne sie hätten viele Kinder keinen Zugang zu Bildung.

Über die Unterstützung des Radiosenders ist der Pfarrer überglücklich: „Durch die Hilfe von Radio Ton sind viele Spenden zusammengekommen. Damit konnten wir das Dach der Schule fertigstellen, das in Anbetracht der Regenzeit sehr wichtig war. Es ist zwar noch Einiges zu tun aber wir hoffen, dass die Schule im nächsten Jahr eröffnen kann. Wir sind Radio Ton sehr dankbar für die großartige Unterstützung. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.“

Christine Rupp, die Geschäftsführerin von Radio Ton, war sofort bereit zu helfen: „Das, was bei uns in Deutschland selbstverständlich ist, nämlich, dass jedes Kind zur Schule gehen kann, ist in anderen Ländern oftmals eher die Ausnahme. Daher war es mir ein besonderes Anliegen das Projekt zu unterstützen, um Kindern in Nigeria eine Zukunft zu ermöglichen.“