RappSoDie lässt Tagträume wahr werden – Romantische Saunanacht am 28. Oktober

Das Bad Rappenauer RappSoDie Sole- und Saunaparadies steht für Wellness pur. Hier wird Dienstleistung am Gast groß geschrieben. Diese können ein umfassendes Wasser-Aktiv-Programm nutzen und in der wohlig, warmen Starksole mit Mineralien relaxen. Gäste sind eingeladen, ihre Sinne im Saunaparadies auszubreiten, Wärme zu spüren und die frische Luft in mitten der Natur genießen, im direkt am Kurgebiet angrenzenden Saunagarten mit Naturbadeteich. Dabei können sie sich Wellness-Streicheleinheiten für Körper und Seele gönnen, bei sanften Klängen und schmeichelhaften Düften – im künstlerisch gestalteten Ambiente. Für die schönen Zeiten im Leben, bietet das RappSoDie ein umfassendes Pflegeprogramm für Sie und Ihn bei vielfältigen Kosmetikanwendungen. Meeresklima im RappSoDie: Einatmen, aufatmen und wohlfühlen in der Totes-Meer-Salzgrotte. Nur eine Anwendung entspricht einem Erholungswert von einem 3- tägigem Aufenthalt am Meer. Abgerundet wird der Besuch in der Gastronomie mit kulinarischen Köstlichkeiten. Bei der überzeugenden Vielfalt bleibt dem Gaumen kein Wunsch verwehrt.

Achtung: An alle Verliebten und die, die es noch werden wollen. Am Samstag, den 28. Oktober findet die unvergessliche romantische Saunanacht statt. Gäste sind eingeladen, in ein Meer voller Kerzen, Rosen und sanfter Musik einzutauchen. Sie erleben ein Feuerwerk der Extraklasse und können Romantik pur mit Live-Pianist, Himmelsherzenswünschen, Kerzenschwimmen im Solebad, speziellen Aufgüssen und Zeremonien, Feuerwerk, Romantik-Buffet mit Schokobrunnen uvm genießen. Einlass ist um 19 Uhr mit Sektempfang auf dem roten Teppich.

RappSoDie – Sole- und Saunaparadies, Salinenstraße 37, 74906 Bad Rappenau, Fon: 07264-2069330, www.rappsodie.info