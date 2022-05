Rechtmäßigkeit einer Kündigung wegen Krankheit prüfen

Krankheitsbedingte Kündigungen können nicht ausgesprochen werden, ohne dass der Arbeitgeber den Einsatz in einem anderen Bereich des Betriebs zumindest prüft. Diese Praxis geht zurück auf eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Mainz zurück. Demnach muss ein Arbeitgeber immer prüfen, ob erkrankte Mitarbeiter nicht in anderen Bereichen eingesetzt werden können, bevor eine Kündigung ausgesprochen wird. In der Begründung des Urteils heißt es, dass Kündigungen im Krankheitsfall nicht sozial zu rechtfertigen sind, weil sie unverhältnismäßig seien.

Klage gegen krankheitsbedingte Kündigungen

Krankheitsbedingte Kündigungen sind regelmäßig Bestandteil gerichtlicher Auseinandersetzungen. Fühlen Arbeitnehmer sich nicht komplett unfähig für den Einsatz, liegt es in der Verantwortung des Arbeitgebers, das Gegenteil zu beweisen. Selbst wenn der Arbeitsplatz dadurch nicht gesichert werden kann, steigert dieses Vorgehen die Wahrscheinlichkeit eine Abfindung zu erhalten. Viele Unternehmen sind sehr gründlich bei ihrer Prüfung, das ist jedoch nicht immer der Fall. Aufgrund der guten Chancen auf einen Vergleich lohnt sich eine rechtliche Beratung aber für einen Großteil der krankheitsbedingten Kündigungen. Für gekündigte Mitarbeiter, die ihre Kündigung prüfen lassen möchten, empfiehlt sich daher der Gang zu einem erfahrenen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Kündigung wegen Krankheit

Bei der krankheitsbedingten Kündigung handelt es sich um eine Art der personenbedingten Kündigung. Um wegen Krankheit gekündigt zu werden, müssen drei Faktoren zusammenkommen. Zunächst muss eine negative Gesundheitsprognose vorliegen. Diese Prognose muss zudem zu einer erheblichen Beeinträchtigung betrieblicher Interessen führen. Letztlich müssen in einer Interessensabwägung Gründe gefunden werden, die dem Arbeitgeber billigerweise nicht zugemutet werden können.

Einsatzort und Pflicht zur Prüfung durch den Arbeitgeber

Gerade in großen Unternehmen wird immer wieder gefordert, dass anderen Einsatzmöglichkeiten für Mitarbeiter gefunden werden, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrer ursprünglichen Position arbeiten können. Die Prüfung ordnungsgemäß durchzuführen und nachzuweisen ist im Zweifelsfall die Pflicht des Arbeitgebers.

Dazu muss der Arbeitgeber detailliert darlegen, dass eine Weiterbeschäftigung des gekündigten Arbeitnehmers an einem anderen Ort oder in einer anderen Stellung nicht möglich ist. Bestehen seitens des Arbeitnehmers Zweifel daran, muss der Arbeitgeber entsprechende Beweise erbringen.

Die Prüfung kann nur eine kleine Formalie sein, wer sie aber ignoriert, riskiert seine Aussichten in einem möglichen Verfahren vor dem Arbeitsgericht. Dabei muss der Arbeitgeber den Einsatz in einem anderen Bereich nicht nur selber prüfen, sondern dies auch entsprechend belegen können, sei es durch lückenlose Dokumentation oder ein internes Gutachten. Vermisst der Arbeitgeber die Gelegenheit, den Einsatz in einem anderen Bereich zumindest zu prüfen, kann ihm vorgeworfen werden, voreilig zu handeln.

Voraussetzungen für krankheitsbedingte Kündigung im Überblick: