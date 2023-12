Reform des Glücksspielstaatsvertrags in Deutschland: Eine kritische Analyse

Im Juli 2021 trat eine umfassende Reform des Glücksspielstaatsvertrags in Deutschland in Kraft. Sie zielte darauf ab, den Glücksspielmarkt zu vereinheitlichen und zu regulieren, ein legales Angebot für Online Casinos zu schaffen und den Schutz der Verbraucher zu stärken. Monate intensiver Diskussionen und Verhandlungen zwischen den Bundesländern mündeten in eine Gesetzgebung, die weitreichende Auswirkungen auf die Glücksspielszene des Landes haben sollte. Doch nach mehr als zwei Jahren ist es an der Zeit zu fragen: Wie effektiv war diese Reform wirklich?

Die Hintergründe

Der deutsche Glücksspielmarkt war in den letzten Jahren durch einen rasanten Anstieg von Online-Glücksspielplattformen geprägt, was zu einer Vielzahl von Herausforderungen und Bedenken führte. Illegale und halblegale Aktivitäten, mangelnder Verbraucherschutz und die Verbreitung von problematischem Spielverhalten waren einige der drängenden Probleme, die die Reform in Angriff nehmen wollte. Kunden hatten kaum mehr Möglichkeiten als beispielsweise Casinoly Erfahrungen online finden in eine Suchmaschine einzugeben und sich durch die eigene Recherche von der Seriosität eines Anbieters zu überzeugen.

Die zentrale Frage war, wie man einen ausgewogenen Ansatz finden konnte, der sowohl die Interessen der Glücksspielbetreiber als auch die der Verbraucher berücksichtigen würde. Die Einführung einer Lizenzregelung für Online Casinos und Pokeranbieter galt als Schlüsselelement, um die Anbieter aus der Illegalität oder der rechtlichen Grauzone zu holen, Standards zu etablieren und den Markt zu regulieren.

Die Rolle der Lizenzierung

Die Lizenzierung von Online-Glücksspielanbietern sollte sicherstellen, dass diese Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, einschließlich hoher Sicherheitsstandards, Fairness der Spiele und Vorsichtsmaßnahmen für verantwortungsbewusstes Spielverhalten. Dieser Schritt wurde von den meisten Experten als überfällig begrüßt und sollte den Wildwuchs im Online-Glücksspielsektor zurückdrängen.

Nur wer künftig alle gesetzlichen Standards erfüllt, soll derzeit eine entsprechende Lizenz zum Betreiben eines Online Casinos, Wettbüros, einer Spielhalle oder einer Online-Poker Runde erhalten. Die Implementierung der Oasis-Sperrdatei sowie das Setzen von monatlichen Limits gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen, die Betreiber von Online-Glücksspiel seither erfüllen müssen, wollen sie eine entsprechende Lizenz erhalten.

Bedenken und Kritikpunkte

Trotz der positiven Elemente der Reform gibt es nach wie vor Bedenken und Kritikpunkte. Einige Kritiker argumentieren, dass die Maßnahmen nicht weit genug gehen, insbesondere in Bezug auf die Werbung für Glücksspiele und die Prävention von problematischem Spielverhalten sowie die Wirksamkeit der Lizenzierung auf die internationale Konkurrenz.

Werbung und Prävention

Ein zentraler Punkt der Kritik an der Glücksspielreform bezieht sich auf die Wirkung der Beschränkungen für Glücksspielwerbung. Einige Experten und Interessengruppen argumentieren, dass die aktuellen Vorschriften möglicherweise nicht ausreichen, um eine angemessene Prävention von problematischem Spielverhalten zu gewährleisten. Vor allem die Sichtbarkeit von Glücksspielwerbung im digitalen Raum und auf sozialen Medien bleibt eine Herausforderung und konnte durch die Reform bisher nicht beeinträchtigt werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG-Sucht) äußerte deshalb ihre Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der Werberestriktionen. In einer Stellungnahme betonten sie, dass die Maßnahmen vermutlich nicht ausreichen, um den Schutz vulnerabler Gruppen zu gewährleisten.

Internationale Konkurrenz

Ein weiterer Aspekt, der in der Kritik steht, ist die internationale Konkurrenz und die Frage, wie die Reform die Position deutscher Glücksspielanbieter im globalen Kontext beeinflusst. Insbesondere die Konkurrenz durch Anbieter mit Lizenzen aus anderen Jurisdiktionen, wie beispielsweise der Curacao Lizenz oder sogar bestimmte Lizenzen aus Mitgliedsstaaten der EU, wirft Fragen auf.

Wenn die deutsche Glücksspiel-Lizenz nicht attraktiv genug ist, stärkt dies andere Anbieter, die weiterhin um deutsche Kunden werben und sich dabei weiterhin in einen rechtlichen Graubereich, der von Polizei und Gerichten weitgehend geduldet wird, begeben. Andere Lizenzen sehen wesentlich geringere Auflagen vor und ermöglichen daher ein besseres Geschäftsmodell. Sie vom deutschen Markt auszuschließen war eines der nicht erfüllten Ziele der Reform und beispielsweise auch eine Voraussetzung für eine wirksame Glücksspielsteuer.

Effektivität der Lizenzierung

Während die Einführung der Lizenzierung als positiver Schritt angesehen wird, bleibt die Frage nach der effektiven Umsetzung dieser Maßnahmen. Es wird argumentiert, dass die Überwachung und Durchsetzung der Lizenzanforderungen möglicherweise nicht ausreichend sind, um sicherzustellen, dass alle Anbieter den festgelegten Standards entsprechen.

Gravierender dürfte allerdings sein, dass sich weiterhin Anbieter ohne deutsche oder vergleichbare Lizenz auf dem Online-Markt für Glücksspiele tummeln. Hier stellt sich die Frage nach der Geeignetheit des Lizenzmodells insgesamt, denn es gibt de facto keinen deutschen Online-Markt. Das Web ist bekanntlich global und ein nationaler Markt müsste erst durch umfangreiche Kontrollen und internationale Strafverfolgung geschaffen werden.

Das Kalkül, durch eine hinreichend attraktive deutsche Lizenz die anderen Anbieter vom deutschen Markt zu verdrängen, ist jedenfalls nicht aufgegangen und dürfte bei der nächsten Reform erneut zur Disposition stehen.