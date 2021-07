Die Region zum Vorteilspreis entdecken und Freizeitangebote genießen

Die Region Stuttgart bietet sowohl für Bewohner als auch für Besucher aus dem ganzen Land und aller Welt eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, die zum Entdecken und Erkunden einladen. Eine Fülle an Kulturangeboten, kulinarischen Geschmackserlebnissen und traumhaften Landschaften macht die Region zu einem einzigartigen Highlight. Um den Tourismus anzukurbeln und die Region Stuttgart als attraktive Destination weiter zu fördern, wurde erst kürzlich das neue Erlebnisportal „Was geht?“ für die Region gelauncht. Mit ihm finden Interessierte nicht nur heraus, was es alles zu erleben gibt, sondern über die Buchungsplattform können Aktivitäten auch direkt gebucht werden.

Dies sind allerdings nicht die einzigen Maßnahmen, die in der Region ergriffen werden, um den Tourismus zu stärken und auch die Bewohner dazu zu motivieren, Neues zu unternehmen. Denn mit zahlreichen Vergünstigungen, Gutscheinen und Rabattaktionen lässt sich die Region zum Sparpreis erkunden. Über das Internet gibt es zudem eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten, sich in der Region und zu Hause die Zeit zu vertreiben und dabei kräftig zu sparen.

Mit der Stuttcard günstig durch die Region

Stuttgart lässt sich mit der Stuttcard besonders günstig erleben und entdecken. Die Vergünstigungskarte bietet für 24, 48 oder 72 Stunden eine Fülle an Möglichkeiten, die Region zum Vorteilspreis zu erleben. Die Besucherkarte bietet kostenlosen Eintritt in zahlreiche Museen, darunter zum Beispiel das Mercedes-Benz-Museum, das Kunstmuseum oder auch die Staatsgalerie Stuttgart. Zu den zahlreichen kostenfreien Erlebnissen kommen jede Menge Aktivitäten mit Stuttcard-Bonus hinzu. Dazu zählen etwa das Friedrichsbau Varieté, das Alte Schauspielhaus und auch der Escape Room TeamEscape in Stuttgart. Wer sich außerdem für die Stuttcard PLUS entscheidet, genießt freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Region. Damit gehen weder Besuchern noch Bewohnern die vielen Möglichkeiten aus, das gesamte Kultur- und Freizeitangebot der Region zu nutzen.

Gutscheine, die zum Schlemmen und Entdecken einladen

Für all diejenigen, die sich allerdings nicht nur auf einen Tag oder ein Wochenende fokussieren, sondern lieber das ganze Jahr über jede Menge Rabatte nutzen wollen, sind die verschiedenen verfügbaren Gutscheinbücher genau das Richtige. Mit dem Gutscheinbuch Freizeitblock Baden-Württemberg Nord 2021/22 kann man eine riesige Auswahl an Freizeitaktivitäten und Erlebnissen mit 2:1-Gutscheinen zum Sparpreis genießen. Wer sich die Region lieber auf der Zunge zergehen lassen möchte, kann mit dem Genusspunkte Gutscheinbuch Classic in Stuttgart und Umgebung bei zahlreichen Gastronomen vergünstigt speisen. Dabei hat man nicht nur die Möglichkeit, jede Menge zu sparen, sondern auch, eine Vielfalt an neuen Restaurants in der ganzen Region auszuprobieren und kennenzulernen.

Das WWW als Fundgrube der Angebote und Aktionen

Neben der Stuttcard und den Gutscheinbüchern bietet auch das Internet eine scheinbar endlose Quelle an Sparpotenzialen für die Freizeitgestaltungen. Eine Vielzahl an Plattformen haben sich darauf spezialisiert, die besten Deals und Angebote zu finden. Von Shopping-Rabatten bis hin zu vergünstigten Fitnessangeboten im Studio um die Ecke gibt es online zahlreiche Vergünstigungen zu finden. Während man mit Anbietern wie Groupon die nächste Massage in der Stadt zum Vorteilspreis erhält, finden Plattformen wie mydealz die besten Deals und Sales, die die Welt des Online-Shoppings gerade zu bieten hat.

Hier hören die Möglichkeiten, bei der Freizeitgestaltung Geld zu sparen, allerdings längst nicht auf. Das WWW steckt voller Entertainment-Angebote zum Sonderpreis, mit denen man sich die Zeit in der Region, zu Hause und unterwegs vertreiben kann. Wenn zum Beispiel das Yogastudio um die Ecke gerade keine Angebote bereithält, warten im Netz jede Menge Online-Yogastudios, die über Videos und Livestreams den Yogalehrer direkt ins eigene Wohnzimmer bringen. Mit Aktionen wie einem kostenlosen Probezeitraum kann man direkt kostenfrei loslegen. Auch wenn man sich gern mit Spielen unterhält, die Spielbank Stuttgart allerdings zu weit ist oder nicht geöffnet hat, bietet das WWW günstige Alternativen. So bieten eine Vielzahl an Online Casinos zahlreiche Freispiele ohne Einzahlung, die es ermöglichen, ganz ohne Geld einzuzahlen die Walzen der Spielautomaten zum Rollen zu bringen. Durch sogenannte Free Spins kann man dann direkt online Casino-Feeling erfahren, ohne Geld einsetzen zu müssen. Mit derartigen Angeboten und Rabatten kann man sich immer auf Unterhaltung zum Sparpreis verlassen.

Freizeitaktivitäten jedweder Art zu genießen und Stuttgart und die Region zu erkunden, muss nicht zwingend mit hohen Ausgaben verbunden sein. Stattdessen gibt es eine Reihe an Möglichkeiten, von Vergünstigungen zu profitieren und sämtliche Erlebnisse zum Vorteilspreis zu genießen. Von der Stuttcard über Gutscheinbücher bis hin zu den endlosen Rabattaktionen im Netz gibt es immer eine Möglichkeit, etwas zu erleben und dabei zu sparen!