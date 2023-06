Retro gleich altmodisch? Reizvolle Rückbesinnung in Lifestyle und Kultur

Die 1980er Jahre waren ein Jahrzehnt der Tanzfilme, Schulterpolster und Leolooks. Wohnlicher Kult sind langlebige Möbel im Großformat. Selbst Hochzeiten unter diesem Motto kehren mit Outfits, Musik und Nostalgie für einen Tag in diese Zeit zurück.

Wohnen wie in den 1980er Jahren

Plüsch und Samt bei Wohntextilien heben den Retrostyle der 1980er Jahre von späteren Einrichtungstrends ab. Der Leolook bei Outfits spiegelt sich in Megasesseln und übergroßen Plüschsofas wider, entweder mit Überwürfen in Tigerstreifen oder gleich einem Bezug im Leopardenmuster. Die Wände der 80er schmückten Fototapeten, besonders häufig mit karibischen Strand- und Palmenmotiven. Helle Teppiche, weiße Fliesen, Chrom und Leder waren ebenfalls typische Einrichtungsmerkmale. Möbel dieser Dekade waren wuchtig, zum Beispiel mit Kacheln geflieste Couchtische und unbedingt einer raumfüllenden Schrankwand.

Mottopartys für Retrofans des Jahrzehnts

Retro erinnert mit einem 80er Jahre Outfit an den Hype um Tanzfilme, Aerobic und unbedingt schrille Frisuren. Die Musik begleitet ältere Semester als flotte Erinnerung, ihre Kinder der späteren Jahrzehnte als prägendes Kindheitsmotto. Soweit noch vorhanden, ist die Top-Überraschung zur Mottoparty eine alte Kassette, vielleicht noch intakt und im Plastikrekorder abspielbar. Klar gehört ein Wettstreit mit dem Zauberwürfel zum authentischen Zeitgefühl.

Musik der 80er noch immer Kult für Generationen

Musik der 80er war eine große, bunte Bühnenshow, beispielsweise mit der Fakeband Milli Vanilli und den schrägen Outfits von Madonna oder Depeche Mode. Karaoke für die Retroparty lockt zu Nena, Falco oder Cyndi Lauper auch die jüngere Generation zum Mikrofon. Die Songs lassen sich prima tanzen, selbst von Tanzmuffeln. Trotz des zeitlichen Abstands wird bis heute nach besten Kräften gecovert, somit so mancher 80er Ohrwurm wieder neu belebt. Und kuscheln zu Kuschelrock der Dekade ist heute ebenfalls beliebt wie zur Kultzeit.

Thema der Rückbesinnung für Modedesigner

Neonfarben mit viel Glanz und am besten Metallglitzer sind kein neuer Trend, tauchen bei Schuhen und Jacken allerdings immer wieder auf. Neu interpretiert wird in Modetrends seit etwa vier bis fünf Jahren zum Beispiel die Karottenhose – damals ein eben solches Must-have wie Puffärmel oder Vokuhila. Blazer dürfen als modische Rückbesinnung gerne drei Nummern zu groß getragen werden, Hosen entweder ebenfalls übergroß oder hauteng im Wetlook. Bikerjacken zu Jeans oder schulterfreie Bustierkleider sind wie geschaffen für ständige Neuinterpretationen.

Gelungene Retrohochzeit im Stil der 80er

Dauerwelle für die Braut, breitschultriger Anzug für den Bräutigam und eine Eventlocation im glitzernden Diskostil sind optimale Details einer 80er Jahre Hochzeit. Hochzeitsgäste dürfen bunt gekleidet und wild frisiert sein und es sich in einer Lounge mit Mega-Clubsesseln gemütlich machen. Am Abend taucht der Hochzeitssaal in schummriges Diskolicht, durchquert von der unvermeidlichen Diskokugel an der Decke. Den »Robot« bekommen bestimmt auch ältere Hochzeitsgäste noch auf die Bühne, während das Brautpaar lange auf den Mambo als Eröffnungstanz trainiert hat.

Fazit:

Die 1980er Jahre waren eine Zeit der Nachhaltigkeit bei Möbeln, des Selbstbewusstseins bei Mode und der kultigen Tanzeinlagen in jeder Disko. Modedesigner greifen Elemente dieser Jahre auf und machen daraus neue Trends als Hommage an jene Dekade. So kultig wie Mottopartys zum Geburtstag oder Firmenjubiläum sind auch Hochzeiten mit Kleidung, Eventlocation und Musik im Retrostyle.