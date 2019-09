Riesling-Hauptstadt für einen Tag

Eigentlich ist die Stadt Heilbronn eher für ihre vielfältigen Rotweine bekannt. Doch am Samstag 7. September wurde sie für kurze Zeit zur großen deutschen Riesling-Hauptstadt. Das europäische Weinmagazin Vinum präsentierte, wie jedes Jahr, die Gewinner seines renommierten Wettbewerbs "Riesling Champions". Dabei wurden für den Ort der Preisverleihung erstmals Heilbronn ausgewählt - und das nicht ohne Grund: "Zwischen Heilbronn und Wein besteht eine besondere Verbindung. Der Wein prägt nicht nur die Region, sondern auch die Menschen und ihr Lebensgefühl", betonte Guido Wolf.

Mit diesen Worten eröffnete der Minister für Justiz und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg die offizielle Preisverleihung im Schießhaus. "Ich bin stolz, dass Vinum sich für Heilbronn entschieden hat, denn die Region ist eines der bedeutendsten Weingebiete überhaupt. An dieser Stadt führt kein Weg vorbei, wenn es um Weine geht."

Kein prämierter Riesling aus Baden-Württemberg

Riesling Champions 2019

Insgesamt wurden für den mittlerweile achten Wettbeweb von 330 Betrieben 1650 Weine angestellt, 600 davon schafften es schießlich in die Finalrunden. Prämiert wurde in den Kategorien Trocken, Halbtrocken/Feinherb, Echte Kabinett, Fruchtig, Edelsüß, Auslesen und Kinder des Rieslings. Unter den ausgezeichneten Weinen fand sich in diesem Jahr keiner aus Baden-Württemberg. "Es ist aber überaus knapp geworden", erklärte Vinum-Redakteur und Organisator Rudolf Knoll. "Das Staatsweingut Weinsberg war beispielsweise gleich in mehreren Kategorien in den Top 10."

Weinstadt Heilbronn

Generell habe es im Teilnehmerfeld 2019 ein starkes Leistungsgefälle gegeben, so Knoll. "Nie war das Können der Winzer so entscheidend, wie in diesem Jahr." Das habe in den Resultaten zu einer enormen Bandbreite sowie der einen oder anderen Überraschung geführt - beispielsweise kam einer der prämierten Weine aus dem eigentlich als schwach geltenden Jahrgang 2010.

Zu Heilbronn als Preisverleihungsort hat Rudolf Knoll nur positive Worte übrig: "Man muss jedes Jahr mal etwas neues ausprobieren. Heilbronn war dabei ein absolut erfolgreiches Experiment." Er lobte die Stadt für seine besondere Weinaffinität. "Man merkt, hier ist der Wein zuhause."

Die Gewinner 2019

RIESLING CHAMPION

Weingut Georg Gustav Huff, Nierstein, Rheinhessen

Weingut Manz, Weinolsheim, Rheinhessen

TROCKEN

1. Platz 2017 Niersteiner Schloss Schwabsburg Rheinhessen Weingut Georg Gustav Huff, Nierstein

2. Platz 2017 Weilberg Großes Gewächs Pfalz Weingut Rings, Freinsheim

3. Platz 2017 Klingenmünster Maria Magdalena Pfalz Weingut Karl-Heinz und Andreas Meyer, Heuchelheim-Klingen

HALBTROCKEN / FEINHERB

1. Platz 2010 Oberemmeler Hütte Spätlese feinherb Mosel Weingut von Hövel, Oberemmel

2. Platz 2018 Kabinett Feinherb Schloss Saarsteiner Mosel Weingut Schloss Saarstein, Serrig

3. Platz 2018 Kabinett feinherb Emma Maria Mosel Weingut Ernst Clüsserath, Trittenheim

ECHTE KABINETT

1. Platz 2018 Abtsberg Mosel Weingut Maximin Grünhaus, Mertesdorf

2. Platz 2018 Berg Schlossberg Rheingau Weingut Geheimrat J. Wegeler, Oestrich-Winkel

2 x 3. Platz 2018 Wehlener Sonnenuhr Mosel Schloss Lieser – Thomas Haag, Lieser

2017 Armand Pfalz Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim

FRUCHTIG

1. Platz 2018 Herrenberg Spätlese Mosel Weingut Maximin Grünhaus, Mertesdorf

2. Platz 2018 Piesporter Goldtröpfchen Spätlese Mosel Weingut Hain, Piesport

3. Platz 2018 Spätlese Dorsheimer Pittermännchen Nahe Weingut Joh. Bapt. Schäfer, Burg Layen

EDELSÜSS (Eiswein, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese)

1.Platz 2018 Trockenbeerenauslese Burgweg Pfalz Weingut Neiss, Kindenheim

2. Platz 2018 Trockenbeerenauslese Niersteiner Pettenthal Rheinhessen Weingut Gröhl, Weinolsheim

2 x 3. Platz 2015 Beerenauslese Oberndorfer Beutelstein Nahe Weingut Hahnmühle, Mannweiler-Cölln

2018 Trockenbeerenauslese Oestricher Lenchen Rheingau Weingut Josef Spreitzer, Oestrich-Winkel

AUSLESEN

1. Platz 2017 Kanzemer Altenberg Mosel Bischöfliche Weingüter, Trier

2. Platz 2017 Wachenheimer Silberberg Pfalz Weingut Karl Pfaffmann Erben, Walsheim

3. Platz 2015 Pfalz Weingut Hahnewald-Schwerdt, Bad Dürkheim

KINDER DES RIESLINGS (Scheurebe, Rieslaner)

1. Platz 2018 Rieslaner Beerenauslese Pfalz Weingut Neiss, Kindenheim

2 x 2. Platz 1985 Scheurebe Trockenbeerenauslese Pfalz Weingut Frey, Essingen

2018 Scheurebe Trockenbeerenauslese Pfalz Weingut Frey, Essingen

Sämtliche Finalweine und Ranglisten des 8. Riesling Champions gibt es unter www.rieslingchampion.de.