× 1 von 2 Erweitern × 2 von 2 Erweitern Prev Next

Rommelag: Filling Needs Together

Rommelag sucht Macher, die etwas bewegen und sich selbst weiterentwickeln wollen. Dabei bietet das Unternehmen die Attraktivität eines modernen, international tätigen Weltmarktführers zusammen mit der Sicherheit eines Familienunternehmens.

Rommelag ist der Erfinder der Blow-Fill-Seal Technologie (BFS) und weltweit Marktführer im aseptischen Abfüllen von Flüssigkeiten und halbfesten Stoffen auf bottelpack-Anlagen. Gegründet wurde Rommelag 1952. Das Unternehmen hat Standorte in Deutschland und der Schweiz, Vertriebsgesellschaften in China und den USA, Vertretungen in über 20 Ländern und Kunden in über 80 Ländern. Eingesetzt werden die Anlagen vorwiegend in der pharmazeutischen, chemischen und in der Lebensmittelindustrie. Zusammen mit den Kunden entwickelt das Unternehmen innovative Verpackungslösungen, die genau auf die spezielle Verpackungsaufgabe abgestimmt werden. Möglich machen das die rund 2.000 Mitarbeitenden der familiengeführten Unternehmensgruppe.

Rommelag bietet spannende und anspruchsvolle Ausbildungsberufe sowie Einstiegsmöglichkeiten als Fach- und Führungskraft. Durch flache Strukturen hat jeder die Chance, etwas zu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Nicht nur im Umgang mit Kunden orientiert sich Rommelag am Leitspruch »filling your needs«, sondern ganz besonders, wenn es um die Mitarbeitenden geht. Daher bietet das Unternehmen zahlreiche Benefits. Mitarbeitende erwartet neben flexiblen Arbeitszeiten inklusive »Home-Office«-Möglichkeit, Urlaubs- und Weihnachtsgeld viele Maßnahmen wie ein Sportprogramm, Zuschüsse für das Fitnessstudio, kostenloses Obst, Mitarbeiterapp, Job-Rad, Ladestationen für Elek-troauto und e-Bikes und viele weitere Benefits mehr. Bei Rommelag bleibt niemand auf der Stelle stehen. Durch interne Weiterbildungen und fachspezifische Fortbildungen kann jeder Mitarbeitende sein volles Potential entfalten. Das Unternehmen ermutigt zu einer offenen Kommunikation und fördert eine Kultur, in der die Ideen und das Feedback der Mitarbeitenden geschätzt werden.

Rommelag Gruppe, Talstraße 22-30, 74429 Sulzbach-Laufen, Fon: 07976-80 0

www.rommelag.com/karriere