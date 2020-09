Rückenschmerzen: So lässt sich gegen die Volkskrankheit Nr. 1 vorgehen

Jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet unter gelegentlichen oder regelmäßigen Rückenschmerzen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zu wenig Sport und zu wenig Bewegung insgesamt fördern die Schmerzen im Rücken.

In einer Gesellschaft, in der viele Menschen am Computer arbeiten und auch ihre Freizeit größtenteils im Sitzen verbringen, sind Rückenschmerzen vorprogrammiert. Ob Netflix auf dem Sofa, das Spielen bei 888casino im Internet oder gemütlich ein Buch lesen im Sessel – bei jeder dieser Tätigkeit sitzt man und das meistens auch noch gekrümmt.

Dadurch werden die Bandscheiben falsch beansprucht, Nerven können gequetscht werden und sogar Fehlstellungen bilden sich, wenn die falsche Belastung von Dauer ist. Mit ein paar Bemühungen lässt sich aber gegen Rückenschmerzen relativ einfach vorgehen.

1. Ergonomische Sitzmöbel

Ergonomische Sitzmöbel sind das A und O, um Rückenschmerzen vorzubeugen. Wer viel sitzen muss, sollte dies unbedingt auf einem höhenverstellbaren und an den Rücken anpassbaren Stuhl tun. Auch der Schreibtisch sollte im besten Fall höhenverstellbar sein. Ein guter ergonomischer Stuhl kann in der Höhe verstellt werden und hat eine Lehne, die sich vor und zurückbewegen lässt. Bei manchen Modellen sind sogar die Armstützen verstellbar.

2. Immer wieder zwischendurch bewegen

Lukas Bieri / Pixabay.com

Die Wirbelsäule will bewegt werden und ist nicht dafür gemacht zu viel Zeit in einer Position zu verbringen. Im besten Fall wird der Sitzplatz alle 30 bis 60 Minuten verlassen, um ein paar Schritte zu gehen. Längere Pausen sind noch besser. Auch strecken, nach vorne beugen, nach rechts und links drehen oder den Oberkörper twisten hilft, den Rücken zwischendurch zu dehnen und zu mobilisieren. Wer jobbedingt nicht so häufig aufstehen kann, kann auch im Sitzen einige Übungen machen. Den Bauchnabel ein- und wieder ausziehen und so den unteren Rücken rundmachen ist ebenso im Sitzen möglich wie leichtes Schulterkreisen, um die Nackenmuskeln zu lockern.

3. Im Stehen arbeiten

Wer die Möglichkeit hat, seinen Arbeitsplatz zu variieren, sollte zwischen Stehen und Sitzen wechseln. Die Wirbelsäule zu strecken und zwischendurch gerade zu stehen, sorgt für Entlastung. Wichtig ist dabei, richtig zu stehen. Wer in sich zusammenfällt, hat seinem Rücken damit nicht geholfen. Die Knie sollten leicht gebeugt sein, die Schultern gerade und das Brustbein leicht nach vorne angehoben. Das Becken kippt leicht nach vorne, um ein Hohlkreuz zu vermeiden. Die Füße sollten hüftbreit auseinanderstehen. Werden jetzt noch die Bauch- und Gesäßmuskeln leicht angespannt und der Kopf aufrecht gehalten, ist die richtige Stehposition gefunden.

4. Sport und gezielte Rückenübungen

Rückenschmerzen lassen sich am besten mit Sport in den Griff bekommen. Sportarten wie Schwimmen, Yoga oder Pilates sind besonders schonend und stärken die Rückenmuskulatur. In der Regel lindert das die Beschwerden, da die Schmerzen häufig daher rühren, dass die Muskulatur zu schwach ist. Dies belastet dann die Bänder und Sehnen zusätzlich, wodurch die Schmerzen entstehen. Wird die Rückenmuskulatur gezielt gekräftigt, entlastet das den Bänder- und Sehnenapparat. Schon 15 bis 20 Minuten Wirbelsäulengymnastik am Tag können dafür sorgen, dass die Schmerzen besser werden oder sogar ganz verschwinden.

5. Wärme und Entlastung

Wenn die Schmerzen mal besonders stark sind, hilft Wärme. Eine Wärmflasche, ein Wärmekissen oder ein Wärmepflaster entspannt die verkrampften Muskeln. Auch ein heißes Bad kann dabei helfen, Rückenschmerzen zu lindern. Eine weitere Variante ist, sich auf den Boden zu legen und die Beine im 90 Grad Winkel auf ein Sofa oder einen Sessel zu legen. Dies entlastet den Rücken und verschafft Linderung bei Schmerzen.

6. Massagen

Angelo Esslinger / Pixabay.com

Schon leichte Massagen durch den Partner können besonders im oberen Rücken für Linderung sorgen. Der Grund für Rückenschmerzen in diesem Bereich sind häufig Verspannungen, die durch Fehlhaltungen am Schreibtisch kommen. Durch ein wenig Kneten können diese meist schon gelöst werden. Bei schwerwiegenderen Fällen wären aber medizinische Massagen ratsam. Dabei werden von professionellen Händen Blockaden gelöst und die Faszien und Muskeln wieder gelockert.

7. Arzt

Wenn das alles nichts hilft, ist der Gang zum Arzt unerlässlich. Er kann ein MRT oder Röntgenbild des Rückens anlegen und so überprüfen, ob Fehlbildungen, Bandscheiben- oder Nervenschäden vorliegen. Auch kann er weiterführende Therapiemethoden verschreiben wie zum Beispiel Krankengymnastik, Reha-Maßnahmen oder eine Schmerztherapie. In besonders schlimmen Fällen hilft nur noch eine Operation, die allerdings viele Gefahren birgt. Bevor es soweit kommt, können viele andere Maßnahmen ausprobiert werden.