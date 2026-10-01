Saisonstart beim Cashmere Shop in Ludwigsburg, ab 05.10.26

Vor zwei Jahr konnte ein besonderes Jubiläum in Ludwigsburg gefeiert werden: 25 Jahre Cashmere Shop. Das Geschäft blickt zurück auf ein Viertel Jahrhundert voller unvergesslicher Momente. Auch für dieses Jahr hat sich das Cashmere Shop Team viel vorgenommen: »Wir sind dankbar, dass wir Sie in dieser Zeit als unsere Kunden begrüßen und Ihnen mit unseren Cashmere Artikeln eine Freude machen durften. Ihre Treue und Ihr Vertrauen haben uns immer wieder angespornt, uns zu verbessern. Wir freuen uns darauf, weiterhin für Sie da zu sein.«

Cashmere Shop im Eissalon Olivier, ab Mo. 5. Oktober, Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 16 Uhr, Adventssamstage 10 bis 18 Uhr, Verkaufsoffener Sonntag am 11. Oktober, 13 bis 18 Uhr, Wilhelmstr. 10, 71638 Ludwigsburg, www.der-cashmere-shop.de