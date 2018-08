Samsungs bestes Smartphone? - Das Galaxy Note 9

× Erweitern Foto: Samsung

Mit dem Galaxy Note 9 bringt Samsung sein bisher leistungsstärkstes Smartphone auf den Markt. Optisch zwar kaum von seinem Vorgänger zu unterscheiden, soll es in Sachen Technik und Software große Sprünge gemacht haben.

Kann das Galaxy Note 9 dieses Versprechen tatsächlich halten?

Was kann das Samsung Galaxy Note 9?

Von allem etwas mehr - so lautet die Devise des neuen angeblichen Meisterstücks von Samsung. Mehr Akkuleistung, mehr Speicher, mehr künstliche Intelligenz für ein einmaliges Usererlebnis. Das Display des Smartphones misst in der Diagonale 6,4 Zoll und bietet eine Auflösung von 2960 x 1440 Pixel. Damit ist es etwas größer als der Vorgänger Galaxy Note 8 und unterscheidet sich außerdem durch einen vergleichsweise breiten Rand. Dieser sorgt dafür, dass es im Gegensatz zu den nahezu randlosen Modellen von Samsung keine Fehleingaben mehr gibt, die versehentlich durch das Halten des Geräts verursacht werden. Das Galaxy Note 9 ist spürbar schwerer als andere Smartphones. Das liegt am größeren, leistungsstärkeren Akku. Für alle User, die viel unterwegs sind und den ganzen Tag über ihr Handy intensiv nutzen, ist dies ein unschlagbares Kaufargument.

Neben dem Akku ist der enthaltene S Pen das zweite große Alleinstellungsmerkmal des Samsung Galaxy Note 9. Der dünne Stift kann nicht nur zum Schreiben auf dem Display verwendet werden, sondern dient dank seiner Bluetooth-Verbindung mit dem Gerät auch als Auslöser für die Kamera oder diverse Apps. So kann der S Pen etwa einen Selfie-Stick ersetzen oder im Büro dafür eingesetzt werden, eine Präsentation direkt vom Handy auf eine Projektionsfläche zu steuern. Mit dem Galaxy Note 9 Fotos zu machen ist nicht nur aufgrund des S Pens ein Genuss, die Hauptkamera selbst überzeugt mit 12 MP und auch die Frontkamera punktet mit beachtlichen 8 MP. Die Hauptkamera ist dank innovativer Technik - darunter die variable Blende - hervorragend für das Fotografieren in nicht optimal belichteten Umgebungen geeignet. Egal ob zu hell oder zu dunkel, das Ergebnis ist stets überraschend klar und hochwertig.

Der richtige Vertrag für das Samsung Galaxy Note 9

Foto: Samsung

Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 999 Euro. Wer beim Kauf des Smartphones an das Abschließen eines neuen Vertrags denkt, sollte dabei auf die gebotene Internetleistung achten. Ein Gerät wie das Samsung Galaxy Note 9 verdient bei der Datenverbindung maximale Leistung, um all Vorzüge des Handys in vollem Umfang nutzen zu können. Der Anbieter 1&1 etwa hat das neueste Modell von Samsung in Kombination mit einem LTE Max Tarif im Programm. Zusätzliche Aktionen wie die Tauschprämie, bei der ein Eintausch des bisherigen Gerät zusätzliche Ersparnis bringt, machen das Galaxy Note 9 zu einem erschwinglichen Angebot.

Der standardmäßige interne Speicher von 128 GB kann per Micro-SD auf bis zu 512 GB erweitert werden. Der 6 GB Arbeitsspeicher lässt das Galaxy Note 9 jederzeit absolut flüssig laufen. Mehrere gleichzeitig laufende Apps sind kein Problem für das Gerät. Die Kombination aus Speicherplatz, hochwertigem Display und gutem Sound macht das neueste Smartphone von Samsung auch für Fans von Multimedia zum echten Highlight. Vergnügen bei Videos, Fotos und Musik sind garantiert. Seinen vorauseilenden Ruf als bisher bestes Samsung Gerät scheint das Galaxy Note 9 allemal verdient zu haben.