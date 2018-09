Schätze aus Ton in allen Farben

Foto: HMG / Jürgen Häffner

Vasen, Schüsseln und allerlei künstlerische Figuren sorgen bald wieder für bunte Farbtupfer in der Innenstadt. Ihre Gemeinsamkeit: sie alle sind aus Ton. Denn von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. September kommen zum Heilbronner Hafenmarkt knapp 40 Töpfer in die Sülmerstraße – deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Sie bringen ein breites Angebot an Haushalts-, Deko- und Gartenartikeln mit. Für Kinder gibt es wieder eine Töpferwerkstatt und an mehreren Ständen live-Töpfern.

Kinderprogramm

Beim diesjährigen Töpfermarkt dürfen Kinder in der Töpferwerkstatt nicht nur zuschauen, sondern tatkräftig mit anpacken. Auf Höhe der Nikolaikirche leitet Töpferin Maja Donald-Blezinger vom Töpferhaus Hasenmühle aus Weinsberg die kleinen Gäste an. Von 13 bis 16:30 Uhr darf hier geknetet, dekoriert und geformt werden. Und wer sich kreativ ausgetobt hat, kann sich beim Karussellfahren vergnügen. Die Jugendkunstschule ist am Hafenmarkt vertreten.

Rahmenprogramm

Am Sonntag spielt der Musikverein Böckingen von 15 bis 17 Uhr am Hafenmarktplatz. Am Samstag und Sonntag kann der Hafenmarktturm kostenlos bestiegen werden. Von dort hat der Besucher eine tolle Aussicht auf Heilbronn, die umgebenden Weinberge und das Neckartal.

Gastronomie

Neben den zahlreichen Restaurants und Cafés in der Innenstadt gibt es auch wieder zusätzliche Imbissstände in der Sülmerstraße.

Foto: HMG / Jürgen Häffner

Tradition und Zuwachs

Der Hafenmarkt ist sicherlich eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Heilbronn. Wurden doch bereits 1487 auf dem Hafenmarktplatz, der durch die „Hafner“ (Töpfer) seinen Namen erhielt, Töpferwaren verkauft. Die Tradition wurde mit dem 2. Weltkrieg unterbrochen. Erst seit 1988 gibt es wieder einmal jährlich am ersten Oktoberwochenende an alter Stelle einen Töpfermarkt. In seiner langen Geschichte hat sich der Markt natürlich stark verändert. Dienten die Töpferwaren wie Geschirr, Tassen und Töpfe früher dem alltäglichen Gebrauch, so werden heute hauptsächlich Zierprodukte wie Vasen, Wandteller, Schmuck, Blumen, Leuchter, Tiere, Brunnen und Figuren angeboten. Aber Gebrauchsgegenstände wie Tassen und Steingutgeschirr gibt es auch heute noch an vielen Ständen.

Projektleiter und Marktmeister Alexander Ghassemi von der Heilbronn Marketing ist stolz, dass in diesem Jahr 50 Prozent mehr Töpfer aus ganz Europa nach Heilbronn kommen.

Öffnungszeiten des Marktes:

Freitag und Samstag, 10 bis 18 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr

Mehr Infos gibt es unter www.heilbronn-marketing.de