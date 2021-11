Schlüsseldienst-Abzocke: So vermeidet man sie über Weihnachten

Obwohl Weihnachten doch eigentlich das Fest der Freude und vor allem der Nächstenliebe ist, gibt es so einige Unternehmen, denen ebendiese Nächstenliebe herzlich egal zu sein scheint. Stattdessen wird Weinachten genutzt, um noch mehr Umsatz zu machen, und vielen Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. So kann es beispielsweise sein, dass man an Weihnachten den Schlüsseldienst rufen muss - das passiert schneller, als man denkt. Unseriöse Unternehmen nutzen diese ungünstige Zwangslage, um mit erhöhten Preisen um die Ecke zu kommen und zocken Kunden somit ab. Aber was kann man tun, um eine solche Abzocke an den Festtagen zu vermeiden?

Die Preise können unterschiedlich ausfallen

Dass die Preise von verschiedenen Schlüsseldiensten variieren, ist ganz normal. Während ein Unternehmen für die Öffnung der Tür noch 65 Euro verlangt, kann es sein, dass ein anderes dafür 450 Euro nimmt. Dabei gibt es nach oben hinaus nahezu keine Grenzen - auch Preise im vierstelligen Bereich sollen schon vorgekommen sein. Hinzu kommen Zuschläge, die man zahlt, wenn man sich beispielsweise an Feiertagen ausgeschlossen hat.

Welche durchschnittlichen Preise herrschen in Deutschland?

Um angemessene Preise für die Türöffnung zu erkennen, ist es hilfreich, wenn man die durchschnittlichen Preise für eine Türöffnung in Deutschland kennt. Für eine Türöffnung an einem Feiertag werden in der Regel 191 Euro fällig - der Zuschlag beträgt dabei 54 Euro. Bei abgeschlossenen Türen kommt ein Zuschlag in Höhe von 111 Euro hinzu. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt dabei 65 Minuten.

Übrigens: Um die Kosten nicht unnötig in die Höhe zu treiben, sollte man sich stets nach einem lokalen und seriösen Schlüsseldienst umsehen, der nicht so lange für die Anfahrt braucht. Das spart nicht nur Geld, sondern dazu auch noch Zeit. Hat man sich also beispielsweise in Stuttgart West ausgeschlossen, sollte man auch einen Schlüsseldienst aus Stuttgart West beauftragen.

Der erstbeste Anbieter ist selten der Beste

Gerichtlichen Entscheidungen zufolge sollten die Kosten für eine Türöffnung je nach Tageszeit und Region zwischen 110 und 250 Euro liegen. Wenn man sich dieser Preise bewusst ist, kann man überzogenen Preisen aus dem Weg gehen. Außerdem sollte man nicht den erstbesten Schlüsseldienst aus dem Internet anrufen, sondern wie bereits erwähnt ein Unternehmen wählen, das sich in der Nähe befindet. Hier hilft ein Blick ins Impressum.

Festpreis vereinbaren

Statistiken zufolge geben nur die wenigsten Schlüsseldienste Festpreise auf ihren Internetpräsenzen an. Jedoch sollte ein Schlüsseldienst, ganz egal wie man ihn kontaktiert, einen Festpreis nennen. Daher sollte man bereits beim ersten Anruf am Telefon nach einem solchen Festpreis fragen. Wichtig ist es hierbei, dass man auch die Kosten für die Anfahrt nicht vergisst. Auch hier schlagen viele Unternehmen unerwartet auf. Es gilt also, nach dem Festpreis für die Türöffnung und dem Festpreis für die Anfahrt zu fragen.

Darüber hinaus sollte man den Betrag in keinem Fall bar bezahlen. Ansonsten kann es sein, dass das Geld weg ist, falls man zu viel bezahlt hat. Sicherheit bekommt man nur mit einer Überweisung. Diese muss man nicht sofort durchführen und kann, sofern der Betrag zu hoch sein sollte, im Voraus einen Anwalt kontaktieren. Diese Möglichkeit ist recht effektiv, während eine Anzeige bei der Polizei es in den allermeisten Fällen nicht ist. Nichtsdestotrotz liegt das Risiko stets beim Kläger, weshalb man sich hier entsprechend sicher sein sollte, bevor man in Vorkasse geht.