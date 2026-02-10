Schluss mit 123456 – Warum Passkeys das Ende schwacher Passwörter einläuten

Neue Authentifizierungsmethoden versprechen mehr Sicherheit und weniger Frust im digitalen Alltag

Traditionelle Passwörter reichen für den Schutz sensibler Daten mittlerweile nicht mehr aus. Passkeys und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) versprechen eine sicherere Zukunft. Doch wie funktionieren diese Technologien und warum sind sie so wichtig?

Die Schwachstelle in der Hosentasche

Das schwächste Glied in der digitalen Sicherheitskette ist oft der Mensch selbst. Während Cyberkriminelle zunehmend raffiniertere Methoden entwickeln, greifen viele Nutzer weiterhin zu simplen Passwörtern wie „password" oder „123456". Aber selbst wenn stärkere Passwörter genutzt werden, bleiben zwei Probleme bestehen: Sie sind statisch und werden häufig mehrfach verwendet. Ein erfolgreich erbeutetes Passwort öffnet Kriminellen damit gleich mehrere Türen. Besonders prekär wird es, wenn diese Zugangsdaten in großen Datenbanken landen und im Darknet verkauft werden.

Statistiken sprechen eine klare Sprache: Etwa zwei Drittel der Sicherheitsverletzungen entstehen durch schwache oder gestohlene Zugangsdaten. Gleichzeitig nutzen viele Menschen weiterhin dasselbe Passwort für mehrere Dienste – so kann ein einzelner erfolgreicher Angriff einen verheerenden Dominoeffekt nach sich ziehen.

Gut vorbereitet auf den Ernstfall

Eine Strategie, die sich private Anwender von Unternehmen und anderen Akteuren aus der Wirtschaft abschauen können, ist die Vorbereitung auf den Ernstfall.

Die 3-2-1-Backup-Strategie bewahrt vor Datenverlust: 3 Kopien aller wichtiger Daten auf 2 unterschiedlichen Medientypen (z.B. Festplatte und Cloud) mit einer Kopie an einem anderen Ort (physisch oder in einer verschlüsselten Cloud.)

Es hat sich darüber hinaus bewährt, Kontaktdaten wichtiger Stellen für den Notfall bereitzuhalten, dazu können beispielsweise die Hotline der Verbraucherzentrale, ein IT-Service und ein professionelles Datenrettungsunternehmen gehören.

Passkeys: Digitale Schlüssel ohne Schwachstellen

Passkeys funktionieren grundlegend anders als herkömmliche Passwörter. Statt eines Kennworts, das übertragen und gestohlen werden kann, arbeiten sie mit einem kryptographischen Schlüsselpaar. Der private Schlüssel verlässt das Gerät des Nutzers nicht, während der öffentliche Schlüssel beim jeweiligen Dienst gespeichert wird.

Der Login-Prozess läuft vereinfacht ab: Der Nutzer möchte sich anmelden und bestätigt seine Identität durch einen Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder eine PIN. Das Gerät erstellt eine digitale Signatur mit dem privaten Schlüssel. Der Dienst kann diese Signatur mit dem hinterlegten öffentlichen Schlüssel verifizieren, ohne dass sensible Daten übertragen werden.

Dieses Verfahren macht Phishing-Angriffe praktisch unmöglich. Selbst wenn ein Angreifer eine täuschend echte Website erstellt, erhält er keine verwertbaren Daten. Der private Schlüssel bleibt sicher auf dem Gerät und kann nicht abgegriffen werden.

Die technische Basis bildet der FIDO2-Standard, entwickelt von großen Technologieunternehmen. WebAuthn ermöglicht Webbrowsern die direkte Kommunikation mit Authentifizierungsgeräten. Das Ergebnis ist ein nahtloses Erlebnis, das sicherer und benutzerfreundlicher ist als traditionelle Passwörter.

Multi-Faktor-Authentifizierung: Mehrere Hürden für Angreifer

Multi-Faktor-Authentifizierung erweitert das Sicherheitskonzept um zusätzliche Ebenen. Statt sich nur auf einen Faktor zu verlassen, kombiniert MFA drei verschiedene Elemente:

Wissen (das Passwort oder den PIN)

Besitz (das Smartphone bzw. einen Hardware-Token)

Biometrische Merkmale (den Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung)

Typischerweise läuft ein Login mit Multi-Faktor-Authentifizierung so ab, dass man als Nutzer sein Passwort eingibt und anschließend einen Code auf sein Smartphone erhält. Erst die Kombination beider Faktoren gewährt Zugang. Moderne Systeme setzen jedoch zunehmend auf passwordlose MFA, bei der biometrische Daten oder Hardware-Token das Passwort komplett ersetzen.

Die Wirksamkeit von MFA ist beeindruckend. In Unternehmen wird Multi-Faktor-Authentifizierung mittlerweile bereits nahezu flächendeckend für Fernzugriffe eingesetzt. Privatnutzer sollten sich hier dem Trend anschließen: Für Dienste, die MFA anbieten, sollte diese Option unbedingt aktiviert werden.

Verschiedene MFA-Methoden bieten unterschiedliche Sicherheitsstufen. SMS-basierte Codes gelten als weniger sicher, da sie abgefangen werden können. Authenticator-Apps wie Google Authenticator oder Authy sind deutlich robuster. Hardware-Token wie YubiKeys bieten den höchsten Schutz.

Warum schnelles Handeln sinnvoll ist

Die Bedrohungslage hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschärft. Künstliche Intelligenz ermöglicht es Kriminellen, täuschend echte Phishing-E-Mail zu erstellen und innerhalb kürzester Zeit massenhaft zu verbreiten. Die Erfolgsquote solcher Angriffe ist durch den Einsatz von KI-Tools weltweit drastisch angestiegen.

Dienstleistungen wie IT Forensik Services für digitale Spurensuche haben Hochkonjunktur.

Vor diesem Hintergrund treiben die großen Technologieunternehmen die Einführung sichererer Authentifizierungsmethoden voran. Apple, Google und Microsoft unterstützen Passkeys bereits vollständig in ihren Ökosystemen. Bis Ende 2026 werden die meisten Browser und viele Plattformen Passkeys als Standard für passwortlose Logins implementiert haben.

Für Verbraucher ergeben sich klare Handlungsempfehlungen:

Passkeys aktivieren, wo verfügbar

Multi-Faktor-Authentifizierung bei Diensten ohne Passkey-Support nutzen

Schwache Passwörter und Mehrfachverwendung vermeiden

Fazit

Passkeys und Multi-Faktor-Authentifizierung markieren einen Wendepunkt in der digitalen Sicherheit. Sie lösen nicht nur die fundamentalen Schwächen traditioneller Passwörter, sondern machen das tägliche Anmelden sogar bequemer. Angesichts der steigenden Cyberbedrohungen sollten Privatnutzer diese Technologien aktivieren, wo sie verfügbar sind. Der Umstieg mag anfangs ungewohnt erscheinen, doch langfristig führt kein Weg an diesen sichereren Authentifizierungsmethoden vorbei.

Häufige Fragen

Sind Passkeys wirklich sicherer als starke Passwörter?

Ja, das sind sie. Passkeys können nicht erraten, gestohlen oder durch Phishing abgegriffen werden, da der private Schlüssel das Gerät nicht verlässt. Selbst komplexe Passwörter sind anfällig für Datenbanklecks.

Was passiert, wenn ich mein Gerät mit den Passkeys verliere?

Die meisten Anbieter synchronisieren Passkeys über ihre Cloud-Dienste. Apple iCloud, Google Password Manager und Microsoft Authenticator erstellen automatisch Backups, sodass Sie sich mit einem neuen Gerät wieder anmelden können.

Funktionieren Passkeys auf allen Websites?

Noch bieten nicht alle Plattformen diese Option an. Die Unterstützung wächst aber schnell. Große Dienste wie Google, Microsoft, PayPal und ermöglichen den Login mit Passkeys aber bereits heute.