Schnupper-Bibliotheksausweise für BUGA-Dauerkartenbesitzer

Im Verbund Onleihe Heilbronn-Franken haben sich 36 kommunale Bibliotheken aus Gemeinden der Region Heilbronn-Franken zusammengeschlossen und bieten gemeinsam über 60.000 Medien zur Ausleihe per Download an.

Zum zehnten Geburtstag des Verbunds wollen sie das Angebot noch bekannter machen und nutzen dafür auch die Bundesgartenschau in Heilbronn. Wer sich in einer der zum Verbund Onleihe Heilbronn Franken gehörenden Bibliotheken neu anmeldet und dabei eine BUGA-Dauerkarte oder einen Gutscheins (den es als Postkarte oder über Anzeigen in Medien gibt, u. a. auch in dieser Moritz-Ausgabe) vorlegt, bekommt dafür einen Schnupperausweis für drei Monate kostenlose Bibliotheksnutzung, darin eingeschlossen ist auch die Ausleihe von Medien per Download. Die Jubiläumsaktion gilt in folgenden Teilnehmer-Bibliotheken der Region: Abstatt, Bad Friedrichshall, Bad Mergentheim, Bad Rappenau, Boxberg, Brackenheim, Crailsheim, Eppingen, Flein, Gaildorf, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Heilbronn, Ilsfeld, Kirchardt, Lauffen am Neckar, Leingarten, Möckmühl, Mosbach, Neckarsulm, Neckarwestheim, Neuenstein, Nordheim, Obersulm, Offenau, Öhringen, Rot am See, Schrozberg, Schwäbisch Hall, Schwaigern, Talheim, Tauberbischofsheim, Weinsberg, Wertheim, Zaberfeld. sob

Mehr Infos unter www.onleihe-hn.de