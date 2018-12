Schönste Heilbronner Weihnachtsmarktstände gekürt

Viel Neues gibt es in diesem Jahr auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt, der heuer auch besonders schön erleuchtet. Mit dem traditionellen Dekorationswettbewerb möchte die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) die Beschicker jedes Jahr erneut motivieren, mit kreativer Dekoration zum stimmungsvollen Ambiente beizutragen und die Besucher zu überraschen. Wer hat die schönste Auslage? Wer hat den schönsten Gesamtauftritt? Wer zieht die Besucher am meisten an? Diese Fragen stellte sich auch in diesem Jahr eine 5-köpfige Jury und vergab schlussendlich vier Preise.

Prachtvoll geschmückte Stände sind das Aushängeschild des Heilbronner Weihnachtsmarkts. Er zieht sich durch die gesamte Fußgängerzone und entfaltet sich auf den beiden großen Plätzen am Marktplatz und am Kiliansplatz. Glänzende Lichterketten, zwei herrlich dekorierte Weihnachtsbäume, eine weithin sichtbare und 7 Meter hohe Glühweinpyramide, eine Eisenbahn, ein Miniriesenrad und zwei Kinderkarussells für die Kinder, ein Nußknacker und heimelige Hütten zum Aufwärmen – besonders wer seinen Blick nach oben richtet, erlebt einen ganz besonderen Augenschmaus. „Gerade die prachtvoll und kreativ geschmückten Dächer sind Aushängeschild des Heilbronner Weihnachtsmarktes“, betont Projektleiter Robin Frank von der Heilbronn Marketing GmbH, was von einer Jury am heutigen Freitag belohnt wurde.

Foto: HMG HN Weihnachtsmartk Jury Die Jury mit Chantal Lang (Stadtinitiative Heilbronn), Gabriele Ostermann von Roth (Akademie für Kommunikation), Petra Weiß (Verkehrsverein Heilbronn), Robin Frank (Heilbronn Marketing) begutachten die rund 75 Stände auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt

Am Freitagabend machte sich eine 5-köpfige Jury mit Vertretern der Akademie für Kommunikation aus Heilbronn, der Stadtinitiative Heilbronn und der Heilbronn Marketing auf den Weg, um die schönsten Weihnachtsmarktstände zu küren. „Vor der historischen Kulisse des Heilbronner Rathauses und der Kilianskirche wirken die Weihnachtsmarktstände ganz wunderbar“, stellt HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch fest. „Von heute auf morgen kommt mit der Dekoration, den angebotenen Waren und den Weihnachtsliedern weihnachtliche Stimmung in die Stadt“, so Schoch weiter. Auch die Händler haben sich in diesem Jahr mit schön dekorierten Schaufenstern illuminierten Weihnachtsbäumen und besonderen Angeboten auf die festlichste Zeit des Jahres vorbereitet. Und jedes Jahr erhalten die Stände, die mit viel Liebe zu Detail diese weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt noch verstärken, mit der Auslobung eines Preises ihre Anerkennung.

Foto: HMG Weihnachtsmarkt HN Käsbär Der Käsbär war in diesem Jahr Sieger des Dekorationswettberbs.

Besonders gelohnt hat sich das Engagement in diesem Jahr für den „Käsbär“ auf dem Kiliansplatz. Er hat die Jury durch sein schlüssiges und einheitliches Gesamtbild überzeugt, das zum Einkauf einlädt. Jurymitglied Gabriele Ostermann von Rot von der Akademie für Kommunikation gefällt zudem besonders, wie das Verkaufsteam seine Kunden immer mit einem freundlichen Lächeln und hoher Wissenskompetenz zu den frischen Produkten überzeugt.

Foto: HMG Weinachtsmarkt HN Imbiss Ade Der Imbisstand von Linda Ade belegte den zweiten Platz.

Den zweiten Platz belegt in diesem Jahr der Imbissstand von Linda Ade vor dem Kirchenbalkon der Kilianskirche in der Kirchbrunnenstraße. Die Jury war beeindruckt von der Präsenz und der Fülle der Weihnachtsdekoration auf dem Dach – aber auch vom liebevoll gestalteten Innenbereich, der zum Verweilen einlädt. Jurymitglied, Stadtführerin und Stadtinitiative-Geschäftsstellenleiterin Chantal Lang reservierte spontan für den Abschluss der Glühwein-Stadtführung mit einem Heilbronner Unternehmen am Abend.

Foto: HMG Weihnachtmarkt HN Schröters Schröters Schlemmerhäusle belegt mit dem Gesamtensemble von Weihnachtsscheune und geschmücktem Brunnen den dritten Platz.

Für den einheitlichen Gesamtauftritt von Imbisstand, Weihnachtsscheune und dem liebevoll geschmücktem Komödiantenbrunnen als Sitzplatz für die Kinder am Kiliansplatz, lobte die Jury für H. u. U. Schröter Imbiss den dritten Preis aus. Petra Weiß von der Heilbronn Marketing gefielen hierbei die vielen neuen Dekoelemente mit Schneemännern, Kunstschnee und Sternen, welche geschmackvoll zu einem schönen Gesamtensemble arrangiert wurden.

Foto: HMG Weihnachtmarkt HN Perlkönig Der Sonderpreis für einen „Nicht-Speisenstand" ging an den Perlkönig.

Den Sonderpreis erhält in diesem Jahr die Schmuckmanufaktur „Perlkönig“ direkt an der Kaiserstraße. Mit einem breiten und hochwertigen Sortiment an klassischem und modernen Modeschmuck überzeugte der Stand die Jury mit seinem schlichten, edlen und weihnachtlichen Auftritt – und verführt sicher auch so manchen Besucher.

Die Jury bedauerte es, dass nicht noch mehr Gewinner ausgezeichnet werden konnten. Beispielsweise die einladenden Stände mit selbstgebrannten Schnäpsen und Likören, die von Hand produzierten Kerzen, die aus Olivenholz geschnitzten Krippenfiguren und die selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen und den Stand mit den leckeren Dips und Saucen, wo jedes Produkt seine eigene Geschichte hat.

Besucher und Gäste der Stadt können den Weihnachtsmarkt noch bis zum 22. Dezember 2018 täglich von 11 bis 20 Uhr besuchen.