Schokoladen-Erlebnis aus dem Café Roth

Wenn es um Genuss geht, darf Süßes nicht fehlen. Es gibt sogar einen regionalen Gaumenschmaus mit Buga-Geschmack: Das Heilbronner Konditorei-Café Roth versüßt die Blumenschau - mit einer in feiner Schokolade originalgetreu hergestellten Version des Buga-Zwergs Karl sowie erlesenen Buga-Pralinen. Der kleine Zwerg ist in der neuen Schokoladensorte »Ruby« erhältlich. Die rosa Farbe und der fruchtige Geschmack sind ganz natürlich in der vor zehn Jahren entdeckten Ruby-Kakaobohne enthalten. Buga-Zwerg Karl kommt also ganz ohne Zusatz von Farbstoffen und künstlichen Aromen aus. Das macht ihn in der Ruby-Version zu einem ganz neuen, außergewöhnlichen Geschmackserlebnis.

Auch das besondere Ambiente des Café Roth in der Lohtorstraße lädt alle Gäste aus Nah und Fern zum gemütlichen Verweilen - vielleicht nach einem Rundgang über das Buga-Gelände - ein.

Weitere Informationen unter www.das-roth.de