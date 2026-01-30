Schoog im Dialog mit Autorin Giulia Enders, 12.03.26

»Darm mit Charme«, oder – ganz neu – »Organisch« – wenn es eine versteht, medizinische Zusammenhänge anschaulich und wunderbar leicht zu beschreiben, dann ist sie das: Giulia Enders, Ärztin, Bestsellerautorin, 1990 in Mannheim geboren und überaus populär. Ihre große Bekanntheit verdankt sie ihrem ersten Sachbuch »Darm mit Charme«, das sich weltweit über 8 Millionen Mal verkauft hat. Geschrieben hat sie diesen Meilenstein der allgemein verständlichen Medizinliteratur mit gerade mal 24 Jahren, nachdem sie schon mit einem Vortrag dazu beim Science Slam in Freiburg, Karlsruhe und Berlin den ersten Preis gewonnen hatte. Ihr Auftritt erschien daraufhin bei Youtube und erhielt zahlreiche Aufrufe.

Seither kennt man die junge Frau mit dem überzeugenden Ton und der klaren Sprache zu Themen, die sonst tabubesetzt oder schwierig zu verstehen sind. Ihr neuestes Werk »Organisch« geht noch einen Schritt weiter, denn Giulia Enders hat darin einen ganz eigenen Zugang zu den einzelnen Organen und ihren Funktionen für unser tägliches Dasein gefunden. Sie selber hat ihrem Buch den Untertitel gegeben: »Was es wirklich bedeutet, auf unseren Körper zu hören.« Beide Bücher wurden kongenial illustriert von ihrer älteren Schwester Jill Enders. Bei Bernadette Schoog wird Giulia Enders am 12. März ausführlich über ihren besonderen Zugang und ihre Ambitionen berichten.

Schoog im Dialog, Donnerstag, 12. März, 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen, www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen