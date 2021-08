Schutzimpfungen: Warum es so wichtig ist, dass sich viele Menschen impfen lassen

Das Thema Schutzimpfungen ist in der letzten Zeit in aller Munde. Seit es die ersten Impfungen gab, sind diese nicht unumstritten, und noch immer gibt es zahlreiche Menschen, die befürchten, durch verabreichte Impfstoffe gesundheitliche Schäden zu nehmen. Tatsächlich sind Schutzimpfungen aber für das Gemeinwohl extrem wichtig, denn sie schützen vor schweren Erkrankungen und Todesfällen: Zahlreiche Krankheiten konnten dank effektiver Impfstoffe bereits ausgerottet werden.

Was genau sind eigentlich Schutzimpfungen?

Grundsätzlich ist es die Aufgabe der körpereigenen Abwehrkräfte, den menschlichen Körper vor Infektionskrankheiten zu schützen. Dringen entsprechende Erreger in den Organismus ein, werden diese durch die Immunabwehr bekämpft. Bei einer Erkältung merken wir diese Abwehrreaktionen etwa durch Symptome wie Fieber, Husten und Schnupfen. Nach einiger Zeit gelingt es dem Immunsystem, die Viren und Bakterien außer Gefecht zu setzen und die Gesundheit wiederherzustellen. Es kann aber auch vorkommen, dass die Abwehrkräfte nicht angemessen auf eindringende Erreger reagieren können – zum Beispiel dann, wenn dieser dem Körper noch vollständig unbekannt ist. Dann verfügt der Organismus über keine korrekte Immunantwort und „weiß“ quasi nicht, wie er mit den Eindringlingen verfahren soll. Die Folge sind teils schwere Infektionskrankheiten, die schlimmstenfalls zum Tode führen können.

Eine Schutzimpfung, auch Vakzin genannt kann den Körper auf derartige unbekannte Eindringlinge vorbereiten: Dem Organismus wird ein Wirkstoff zugeführt, der Bestandteile des jeweiligen Erregers enthält, allerdings in einer abgeschwächten oder „toten“ Form, sodass es zu keinem Ausbruch der Erkrankung kommen kann. Das Immunsystem reagiert auf diesen Impfstoff aber genauso wie auf eine Infektion und versucht, den Erreger abzuwehren. Damit baut er eine Immunantwort gegen den Krankheitsauslöser auf, die im Falle einer echten Ansteckung lebensrettend sein kann: Sind Antikörper gegen die jeweilige Infektion vorhanden, ist der Organismus in der Lage, den Erreger zu erkennen und den Ausbruch der Erkrankung zu verhindern beziehungsweise nur einen sehr leichten Verlauf zu erzeugen.

Impfungen gibt es bereits seit etwa 200 Jahren. Die ersten Schutzimpfungen fanden um 1800 herum statt: Es handelte sich dabei um Vakzine gegen die gefürchteten Pocken, die noch im 18. Jahrhundert zu zahlreichen Todesfällen insbesondere auch unter Babys und Kleinkindern führten. Edward Jenner war der erste Arzt, der einem Kind die Krankheitserreger in abgeschwächter Form unter die Haut ritzte und so den Siegeszug der Schutzimpfungen einläutete. Menschen wie Jenner und ihren Entdeckungen ist es zu verdanken, dass Krankheiten wie die Pocken mittlerweile der Vergangenheit angehören. Nachdem die Wirksamkeit der Pockenimpfung bewiesen werden konnte, zogen andere Mediziner und Forscher nach: Auch Erkrankungen wie Diphtherie, Tetanus, Polio und die Masern, die zuvor viele Todesopfer gefordert hatten, verloren dank der nun vorhandenen Schutzimpfungen ihren Schrecken.

Welche Arten von Schutzimpfungen gibt es?

Impfungen basieren grundsätzlich immer auf demselben Prinzip: Durch das Injizieren einer Form des Krankheitserregers lernt das Immunsystem, auf den Eindringling zu reagieren und eine individuelle Immunantwort aufzubauen, um im Falle einer Infektion gerüstet zu sein. Es gibt aber unterschiedliche Arten von Schutzimpfungen. Mediziner unterscheiden hier die sogenannten Totimpfung, die Lebendimpfung und die Antikörperimpfung. Bei den meisten Schutzimpfungen handelt es sich um Lebendimpfungen: Hier erhält der Körper einen Wirkstoff, der lebende Bestandteile des jeweiligen Erregers enthält. Dieser ist aber insofern abgeschwächt, dass er sich nicht im Körper vermehren und so keine Infektion hervorrufen kann. Lebendimpfstoffe werden beispielsweise im Kampf gegen Masern, Mumps, Röteln oder Windpocken eingesetzt. Sie regen die Immunabwehr dazu an, Antikörper zu erzeugen und so auf einen richtigen Angriff durch den Erreger vorbereitet zu sein. Lebendimpfungen präsentieren sich erfahrungsgemäß besonders effektiv und zeichnen sich durch eine lange Wirkungsdauer aus.

Eine Totimpfung bedeutet, dass lediglich abgetötete Krankheitserreger als Wirkstoff verwendet werden. Auch diese können sich im Körper nicht vermehren und so zu keiner Erkrankung führen. Diese Art der Schutzimpfung wird etwa zur Bekämpfung gegen die Influenza, Keuchhusten und Polio verwendet. Es gibt sogar Impfungen, die nur einzelne Bestandteile des Erregers enthalten: Dies ist unter anderem bei den Wirkstoffen gegen Hepatitis B oder Lungen- sowie Hirnhautentzündungen der Fall. Sowohl bei Lebend- als auch bei Totimpfungen sprechen Mediziner von aktiven Impfungen, da der Organismus selbst aktiv werden. Ihnen gegenüber stehen die passiven Impfungen, die aber eher selten vorkommen. Hierbei enthält der Impfwirkstoff keine Bestandteile des Erregers, sondern Antikörper, was bedeutet, dass der Körper diese nicht mehr erst selbst erzeugen muss, sondern sie direkt injiziert bekommt. Zur Anwendung kommt diese Art der Impfung meist dann, wenn bereits der Verdacht auf eine Infektion besteht, aber zeitnah ein Ausbrechen der Krankheit verhindert werden soll.

Warum ist es so wichtig, dass viele Menschen sich impfen lassen?

Eine Impfung erscheint auf den ersten Blick wie ein individueller Schutz vor Infektionskrankheiten: Wer geimpft ist, steckt sich seltener mit potenziell gefährlichen Krankheiten an, und kommt es doch zu einer Infektion, fällt der Krankheitsverlauf deutlich milder und weniger belastend aus. Mit einer Schutzimpfung schützt jeder Mensch aber nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Der Grund dafür ist ganz logisch: Je weniger Menschen sich weltweit mit einer Krankheit anstecken, umso weniger kann sich diese ausbreiten. Ist nahezu jeder dagegen geimpft, kann die Erkrankung sogar vollständig ausgerottet werden, denn die Erreger haben keine Möglichkeit mehr, sich in den menschlichen Körpern anzusiedeln und sich zu verbreiten. Da es aber in den meisten Ländern keine grundsätzlichen Impfpflichten gibt, verfügt aber längst nicht jeder Mensch über einen Impfschutz. In diesem Zusammenhang sprechen Epidemie Experten von der sogenannten Herdenimmunität. Diese besagt im Grunde genommen nichts weiter, als dass ansteckende Krankheiten sich nicht verbreiten können, wenn möglichst viele Menschen dagegen geimpft sind.

Die Gründe, warum manche Menschen sich nicht impfen lassen können, fallen ganz vielfältig aus. Babys beispielsweise sind zu jung und ihr Körper sowie ihr Immunsystem noch nicht weit genug entwickelt, als dass eine Impfung sinnvoll und wirksam wäre. Auch Schwangere können sich oftmals nicht impfen lassen, um das ungeborene Kind nicht zu gefährden. Chronisch kranke Menschen haben bei Impfungen unter Umständen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen: Hier entscheidet der behandelnde Arzt, ob das Risiko höher ausfällt als der Nutzen. Nicht zuletzt haben nicht alle Menschen auf der Welt gleichermaßen Zugang zu Impfstoffen, sei es aus wirtschaftlichen oder auch aus finanziellen Gründen. All diese Personengruppen können aber ebenfalls vor schweren Infektionskrankheiten geschützt werden, indem sich so viele andere wie nur möglich impfen lassen.

Herdenimmunität besteht dann, wenn ein gewisser Prozentsatz von Personen in einer Region oder einem Land mit einem Impfschutz versehen wurde. Wie hoch dieser Prozentsatz ausfallen muss, um einen derartigen Gemeinschaftsschutz zu erreichen. Bei Masern liegt die entsprechende Quote etwa bei 95 Prozent, während bei Diphtherie bereits 80 Prozent geimpfte Menschen ausreichen. Im Interesse der Gemeinschaft sowie zum eigenen Schutz ist es ratsam, möglichst alle Impfangebote wahrzunehmen, sofern die individuellen Umstände und der jeweilige Gesundheitszustand dies zulassen.

Nebenwirkungen und Impfschäden: Welche Gefahren drohen durch Impfungen?

Ein Argument, das häufig von Impfgegnern verwendet wird, sind die Nebenwirkungen und Folgeschäden, die durch Schutzimpfungen auftreten können. Tatsächlich präsentieren sich moderne Impfstoffe sehr sicher und zeichnen sich durch ein geringes Risiko aus, denn sie werden umfassend erforscht und durchlaufen mehrere Teststadien, bevor sie überhaupt verimpft werden können. Während es in der Vergangenheit noch häufiger zu Impfschäden und teils schweren Nebenwirkungen durch Schutzimpfungen kam, sind diese heute dank der sich stetig entwickelnden medizinischen Möglichkeiten sehr selten. Vollständig ausschließen kann man Nebenwirkungen, die im Rahmen einer Impfung auftreten, aber dennoch nicht. Jeder Körper funktioniert anders, und ähnlich wie bei Medikamenten gibt es immer auch Menschen, die bestimmte Wirkstoffe nicht vertragen und aus diesem Grund unter Nebenwirkungen leiden. Im Zusammenhang mit Schutzimpfungen unterscheiden Mediziner zwischen Impfreaktionen, Impfkomplikationen und Impfschäden-

Eine Impfreaktion ist vollkommen normal und stellt sich bei vielen Menschen nach einer Schutzimpfung ein. Da der Körper den Angriff eines Erregers suggeriert bekommt, reagiert er entsprechend mit einer mehr oder weniger heftigen Immunreaktion. Bei einer Impfung gegen die Influenza kommt es daher nicht selten zu leichten Grippesymptomen wie Kopfschmerzen, Fieber und Abgeschlagenheit. Auch Schmerzen und leichte Schwellungen an der Einstichstelle sind normale Reaktionen des Körpers. Meist klingen derartige Symptome binnen weniger Tage ab und stellen weder eine Gefahr noch eine übermäßige Belastung für den Geimpften dar.

Eine Impfkomplikation kann dagegen deutlich schwerer und gefährlicher ausfallen. Hierbei handelt es sich um Nebenwirkungen, die nach einer Schutzimpfung auftreten und über das normale zu erwartende Maß hinausgehen. Impfkomplikationen müssen dem Gesundheitsamt gemeldet werden, damit es in der Zukunft gelingt, derartige Nebenwirkungen noch zuverlässiger auszuschließen. Aus diesem Grund existiert eine Datenbank, die Impfkomplikationen dokumentiert und an die entsprechenden Stellen wie das Paul-Ehrlich-Institut weiterleitet.

Impfschäden bezeichnen gesundheitliche Folgeschäden, die im Rahmen einer Schutzimpfung auftreten können. Insbesondere schwere gesundheitliche Einschränkungen von mehrjähriger oder gar lebenslanger Dauer spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle, aber auch das Anstecken Dritter mit einer Infektionskrankheit durch eine fehlerhafte Lebendimpfung zählt als Impfschaden. Kann eindeutig nachgewiesen werden, dass eine Erkrankung oder Behinderung durch eine Schutzimpfung verursacht wurde, besteht Anspruch auf eine Entschädigung. Diese kann bis zu einer dauerhaften Übernahme der Lebenshaltungskosten sowie der Kosten für notwendige medizinische Behandlungen reichen.

Allergien und chronische Krankheiten: Wer darf sich impfen lassen und wer nicht?

Gegen moderne Impfstoffe gibt es nur vergleichsweise wenige Gegenanzeigen. Das bedeutet, dass sich die meisten Menschen bedenkenlos impfen lassen können, ohne große Nebenwirkungen oder Komplikationen befürchten zu müssen. Dennoch können bestimmte Umstände dazu führen, dass eine Impfung ein erhöhtes Gesundheitsrisiko darstellt oder sogar ganz ausgeschlossen werden muss. Dies gilt beispielsweise im Falle einer Allergie gegen einen der enthaltenen Wirkstoffe besteht. Aber auch chronische Erkrankungen können bedeuten, dass eine Impfung nur unter Vorbehalt möglich ist. Insbesondere Autoimmunerkrankungen können ein Risiko darstellen. Diese machen es oftmals erforderlich, dass Medikamente zum Unterdrücken der Immunreaktionen, sogenannte Immunsuppressiva, eingenommen werden müssen. Ist dies der Fall, ist die Immunabwehr entsprechend geschwächt, was die Wichtigkeit einer Schutzimpfung erhöht: Im Falle einer Ansteckung ist ein schwerer Verlauf vorprogrammiert. Grundsätzlich können Betroffene unter strenger ärztlicher Aufsicht meist trotz ihrer gesundheitlichen Situation geimpft werden. Zu beachten ist hier aber, dass keine Lebendimpfstoffe verwendet werden dürfen. Dies gilt ebenso für Krebspatienten, die wenn möglich erst drei Monate nach einer Chemotherapie eine Schutzimpfung etwa gegen die Influenza erhalten können.

Das Impfen Schwangerer ist nicht unumstritten. Experten raten dazu, vor einer geplanten Schwangerschaft möglichst für einen umfassenden Impfschutz zu sorgen, um sich und das ungeborene Kind vor Erkrankungen zu schützen. Dies gilt vor allem für Impfungen, die Lebendimpfstoffe enthalten, denn diese sind während einer Schwangerschaft tabu. Vakzine etwa gegen Masern, Röteln und Windpocken sollten daher unbedingt vor der Empfängnis stattfinden. Andere Schutzimpfungen wie beispielsweise gegen die Influenza können auch Schwangeren verabreicht werden, denn diese enthalten nur Totimpfstoffe. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, sich bereits vor der Schwangerschaft oder im Falle einer ungeplanten Empfängnis in den ersten Wochen der Schwangerschaft vom behandelnden Gynäkologen bezüglich des Impfschutzes beraten zu lassen.

Gegen welche Krankheiten kann man sich impfen lassen?

Mittlerweile existieren zahlreiche Impfstoffe, die jeweils gegen eine bestimmte Viruserkrankung beziehungsweise einen bakteriellen Infekt wirken. Zu den Krankheiten, gegen die Schutzimpfungen verfügbar sind, gehören unter anderem die Folgenden:

Diphtherie

Corona (Covid-19)

Influenza

Hepatitis A und B

Kinderlähmung (Polio)

Masern

Röteln

Typhus

Tetanus

Tollwut

Nicht jede Impfung ist automatisch für jeden Menschen gleichermaßen sinnvoll. So benötigen etwa Personen, die im sozialen oder medizinischen Bereich tätig sind, grundsätzlich einen umfassenderen Impfschutz, da sie im Arbeitsalltag mit zahlreichen Erregern in Berührung kommen. Jeder Mensch darf selbst entscheiden, ob er sich selbst oder seine Kinder impfen lässt: Eine Impfpflicht besteht in Deutschland seit dem Jahr 2020 ausschließlich für die Schutzimpfung gegen Masern. Diese besagt, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Masernschutz vorweisen müssen, bevor sie in den Kindergarten oder in die Schule kommen. Alle anderen Impfungen sind in der Bundesrepublik freiwillig (Stand: August 2021).

Wie lange ein Impfschutz vorhält, hängt von der jeweiligen Erkrankung ab. Während manche Impfstoffe nach einer einmaligen Dosis für das ganze Leben ausreichen, müssen andere regelmäßig aufgefrischt werden. Ein Beispiel für die letztere Variante ist etwa der Impfschutz gegen die Influenza. Hier ist es in jedem Herbst erneut erforderlich, eine Schutzimpfung zu erhalten, da sich Grippeviren schnell verändern und die Wirkstoffe entsprechend immer wieder neu angepasst werden müssen, um eine Wirksamkeit zu erreichen. Alle Fragen rund um Impfungen, Wirkstoffe und Nebenwirkungen kann meist bereits der Hausarzt beantworten. Dieser kann auch beratend zur Seite stehen, wenn Bedenken gegen eine Schutzimpfung bestehen, sei es aufgrund gesundheitlicher oder ideologischer Faktoren.