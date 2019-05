Das Land um Lauffen am Neckar gilt seit jeher als fruchtbar und wird landwirtschaftlich vielseitig genutzt. Auf den nährstoffreichen Schwemmlandböden des Neckars wachsen zahlreiche Feldfrüchte, wie Kartoffeln und Getreide, aber auch Obst und Beeren. Das freundliche, warme Klima ermöglicht zudem den Weinbau, der bis auf die Zeit der Römer zurückzuführen ist. Der Wein hat wie kein anderes Element die Kulturlandschaft von Lauffen, vor allem in den terrassierten Steillagen des Neckars, geprägt.

Hier wächst auch der absolute Bestseller der WG Lauffen:

Als ein „Senkrechtstarter“ hat er vor einigen Jahren bereits losgelegt – mittlerweile ist der Lauffener Weingärtner Schwarz/Weiss Schwarzriesling weiß gekeltert – trocken ausgebaut - einer der meistverkauften Weine im wachsenden Segment der „Blanc de Noirs“ – auch bundesweit.

Die Lauffener haben somit aus der Region auch einen echten Export-Wein geschaffen und mit Ihrem bundesweit aktiven Vertrieb zum Publikumsliebling gemacht.

Am besten schmeckt der 2018er Schwarz/Weiß zu Fisch, Pasta und Schweinefleisch. Ein weiß gekelterter Schwarzriesling, der als frisch-fruchtige Variante der roten Rebsorte daherkommt. Serviert werden sollte er, wenn er eine Temperatur von etwa 12 Grad hat - egal, ob man ihn ganz in Ruhe auf der heimischen Terrasse an einem Sommerabend genießen will oder in geselliger Runde.

Apropos: Eine gute Gelegenheit, den Bestseller mit Freunden oder Kollegen zu probieren, bietet sich bei den After-Work-Partys im Garten der Lauffener Weingärtner. Natürlich gibt es auch andere Spitzenweine, wie etwa den ebenfalls sehr beliebten Lesestoff. Genießen kann man dazu kulinarische Köstlichkeiten vom Grill der Spezialitäten-Metzgerei Kopf. Von April bis September wird bei gutem Wetter und in entspannter Atmosphäre an jedem ersten Mittwoch im Monat von 17-22 Uhr mit den Lauffener Spitzenweinen angestoßen. Die nächsten Termine sind am 5. Juni und 3. Juli 2019.

