Diese sechs erholsamen Aktivitäten warten in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es immer viel zu erleben. Sei es in der Großstadt oder auf dem Land, überall warten spannende Aktivitäten für jeden Anspruch. Hier konzentrieren wir uns auf die erholsamen Aktivitäten der besonderen Art, an die man vielleicht nicht immer gleich denkt.

Weinverkostung mit Blick ins Grüne

Entlang des Rheins und rund um Stuttgart gibt es eine Vielzahl von Weingütern, bei denen sich ein Besuch jederzeit lohnt. Manche davon bieten einen tollen Blick auf die Weinreben, während man die verschiedenen Produkte probieren kann. Wem es schmeckt, der nimmt im Anschluss gleich ein paar Flaschen mit und hat sie so direkt vom Gut statt aus dem Supermarkt um die Ecke. So weckt jedes Glas Erinnerungen an einen tollen Ausflug, bei dem vielleicht auch das ein oder andere über die Herstellung gelernt wurde.

Porsche Museum

Ein eigener Porsche ist ein Traum vieler Menschen, doch nicht für jeden geht er in Erfüllung. Direkt an der Station Neuwirtshaus (Porscheplatz) befindet sich das beeindruckende Porsche Museum, in dem man die Wagen, ihre Geschichte und mehr hautnah erleben kann. Im Museum gibt es mehr als 100 Fahrzeuge zu entdecken, sowie hunderte weitere Exponate rund um Porsche. Es finden regelmäßig Veranstaltungen und Sonderausstellungen statt, die für Unterhaltung sorgen und Besuchern interessantes und neues vermitteln. Auch ein Blick in die Werkstatt ist über die Coffeebar möglich. Das Porsche Museum wurde erst 2009 eröffnet und zieht Auto-Enthusiasten und Designliebhaber aus der ganzen Welt an.

Zu Hause entspannen bei Regen oder Sonnenschein

Mitunter muss es kein Ausflug ins Freibad sein, um für ordentlich Spaß zu sorgen. Auf der Couch in den eigenen vier Wänden erholt es sich manchmal am besten. Hilfreich sind dabei auch Online Casinos wie Rizk, wo eine große Auswahl an tollen Spielen wartet, in die man sich vertiefen kann. Sei es über den Laptop oder einfach am Smartphone, man kann die Seele baumeln lassen und verschiedenste Casino-Spiele mit spannenden Themen und Features erleben.

Königliches Gefühl auf der Burg Hohenzollern

Anmutig fast wie im Märchen thront die Burg Hohenzollern auf dem Gipfel des Berges. Sie ist der Stammsitz der Fürsten von Hohenzollern und des preußischen Königshauses gewesen. Die Burg wurde erstmals 1267 erwähnt, erbaut aber vermutlich schon im 11. Jahrhundert. Zu dem Zeitpunkt sah sie noch nicht aus wie heute. Nach der vollständigen Zerstörung 1423 wurde über die Jahrhunderte neu gebaut. Das Schloss in heutiger Form wurde ab 1850 von König Wilhelm Friedrich IV errichtet. Wer die Burg Hohenzollern besuchen will, findet sie in der Nähe von Hechingen, südlich von Tübingen.

Im Schwarzwald echte Kirschtorten naschen

Couleur auf Pixabay

Die Schwarzwälder Kirschtorte ist im ganzen Land bekannt und beliebt, denn sie ist einfach köstlich. Die Konditorei um die Ecke zaubert sicherlich eine gute Torte, doch wie wäre es damit sie direkt im Schwarzwald zu probieren oder sogar selbst zu backen? Verschiedene Backstuben geben eigene Kurse, in denen man die Schwarzwälder Kirschtorte nach Originalrezept herstellen und anschließend verköstigen kann. Welche Naschkatze kann da schon nein sagen?

Paddeln auf dem Bodensee

Erholung und Abenteuer kommen auf dem Bodensee zusammen. Ein Ausflug dorthin lohnt sich aus vielerlei Gründen, doch beim Paddeln hat man ein ganz besonders unvergessliches Erlebnis. In Konstanz gibt es mehrere Kanuschulen, bei denen man sich ein Kanu leihen und in kleinen Gruppen paddeln kann. Das Ganze geschieht natürlich unter Aufsicht der erfahrenen Kursleiter, damit auch alle möglichst im Trockenen bleiben. Paddeln macht nicht nur im Sommer bei schönstem Wetter Spaß, sondern ist auch eine tolle Aktivität für den Frühling und Herbst.

Baden-Württemberg ist vielfältig und eindrucksvoll. Fernab vom Europapark gibt es im gesamten Bundesland viele schöne Ecken mit Aktivitäten, die nicht in jedem Reiseführer zu finden sind. Ob Nervenkitzel oder nur Entspannung, man findet, wonach man sucht.