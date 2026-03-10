Sehtest und Stilberatung: Warum der regelmäßige Besuch beim Experten wichtig ist

Gutes Sehen ist von großer Bedeutung und kann den Alltag in vielen Bereichen deutlich einfacher machen. Unsere Augen leisten täglich viele Stunden enorm viel, und zwar unabhängig davon, ob es hierbei etwa um die Arbeit, das Lesen eines Buches, das Autofahren oder das Betrachten von unterschiedlichen digitalen Bildschirmen geht.

Trotzdem schenken viele Leute der eigenen Sehkraft erst mehr Aufmerksamkeit, wenn es bereits Probleme beim Sehen gibt. Dabei können regelmäßige Sehtests helfen, vorhandene Sehschwächen frühzeitig zu diagnostizieren, und eine passende Brille kann danach erkannte Sehprobleme ausgleichen und gleichzeitig noch den eigenen Stil unterstreichen.

Warum sind regelmäßige Sehtests angebracht und sinnvoll?

Im Laufe des Lebens kommt es oft vor, dass sich die Sehkraft schleichend verändert und schlechter wird. Hierbei bleiben kleinere Veränderungen bei der Sehkraft oftmals noch unbemerkt, und zwar auch, weil das Gehirn vorhandene Defizite beim Sehen ausgleicht. Kommen aber Symptome wie verschwommenes Sehen, müde Augen oder auch Kopfschmerzen hinzu, dann realisieren viele Menschen, dass es an einer Verschlechterung der natürlichen Sehkraft liegen könnte.

Solche Veränderungen können frühzeitig durch regelmäßige Sehtests erkannt werden. Fachleute beim Optiker eyes + more können in der Regel mit modernen Untersuchungsgeräten in kurzer Zeit feststellen, ob eine bisher unbekannte Sehschwäche vorliegt oder sich bereits zuvor festgestellte Werte signifikant verändert haben. Gerade bei Personen, die viel auf digitale Geräte schauen oder beruflich viel am Computer sind, kann eine Sehhilfe mit optimaler Sehstärke die Augen dauerhaft merklich entlasten.

Sehschwächen möglichst frühzeitig erkennen

Ein Sehtest bei einem Experten sollte möglichst regelmäßig durchgeführt werden, und zwar auch, um Veränderungen bei der eigenen Sehkraft so früh wie möglich zu erkennen. Schließlich gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Sehproblemen, die sich nur langsam entwickeln und dadurch nicht selten für einen längeren Zeitraum unbemerkt bleiben.

Typische Anzeichen für vorhandene Sehschwächen können sein:

Kopfschmerzen bei längerer Bildschirmarbeit

Häufiges Zusammenkneifen der Augen

Schwierigkeiten beim Lesen kleiner Schrift

Schnell ermüdende Augen

Verschwommenes Sehen in der Ferne

Diese aufgelisteten und auch noch einige andere Symptome können auf eine Verschlechterung der Sehstärke hinweisen. Ein Sehtest kann hierbei für Klarheit sorgen und herausfinden, wie stark eine anpassende Korrektur durch eine Brille oder alternativ auch mittels Kontaktlinsen ausfallen sollte.

Zusätzlich können Augenexpertinnen und Augenexperten bei einer solchen Augenuntersuchung auch Hinweise auf mögliche andere Augenerkrankungen erkennen. Deshalb kann man schon davon sprechen, dass regelmäßige Sehtests einen wichtigen Beitrag zu einer allgemeinen Augengesundheit leisten können.

Eine Brille passend zum eigenen Stil auswählen

Eine Brille soll in erster Linie vorhandene Sehschwächen ausgleichen und wieder für mehr Durchblick sorgen. Aber in der heutigen Zeit sind Brillen auch immer mehr zu sichtbaren modischen Accessoires geworden und sollen nach Möglichkeit zum jeweiligen Stil einer Brillenträgerin oder eines Brillenträgers passen.

Material, Farbe und Form einer Brille können den Charakter und die Ausstrahlung eines Gesichts stark verändern und beeinflussen. Kantige Brillenmodelle wirken meistens eher markant und modern, während runde Brillenfassungen häufig eher klassisch und weicher wirken. Auffällige Farben und transparente Rahmen sind heute bei Sehhilfen ebenfalls sehr beliebt und werden gerne getragen.

Eine Stilberatung bei einer erfahrenen Optikerin oder einem Optiker kann hilfreich sein, um eine Brille zu finden, die bestmöglich sowohl zur Gesichtsform bei Frau oder Mann als auch zum persönlichen Stil passt. Bei einer solchen Stilberatung werden verschiedene Aspekte wie der gewünschte Gesamteindruck, die vorhandenen Proportionen des Gesichts und auch Hautton sowie Haarfarbe berücksichtigt.

Brillen sitzen logischerweise präsent im Gesicht und schon aus diesem Grund lohnt es sich, bei der Auswahl einer passenden Brille ausreichend Zeit und Geduld einzuplanen. Im Anschluss kann eine neue Brille schließlich das gesamte Erscheinungsbild positiv abrunden und sogar das Selbstvertrauen stärken.

Beratung spielt bei der Auswahl einer Brille eine wichtige Rolle

Viele Brillenträgerinnen und Brillenträger sind sich gar nicht immer darüber im Klaren, wie komplex die Auswahl einer neuen Brille ist. Denn neben der festgestellten Sehstärke sollte die neue Brille auch beim verwendeten Material, beim Komfort und bei der Passform auf ganzer Linie überzeugen.

Eine professionelle Beratung hilft definitiv, verschiedene infrage kommende Modelle in die engere Auswahl zu nehmen und dann im Detail miteinander zu vergleichen. Entscheidend ist bei einer neuen Brille aber auch immer die perfekte Anpassung durch Fachkräfte. Eine zu lockere oder auch zu enge Brille kann beim Tragen auf Dauer unangenehm sein. Deshalb achten Experten immer darauf, dass Bügel, Nasenflügel und auch die Gläser optimal eingestellt und aufeinander abgestimmt sind.