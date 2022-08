Das Herbst-Event des Neckarsulmer Citymanagements und des Neckarsulmer Gewerbevereins »Shop´in Neckarsulm – Shopping Lights in der City« findet am 7. Oktober in der Neckarsulmer Innenstadt statt. Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Latenight-Shopping, Modenschau bei Mondschein mit den Neckarsulmer Modegeschäften und Livemusik mit den Bands X-Friends und Shadows Revenge freuen. Mit energiesparender Solar-Illumintaion wird dieses Jahr aus Gründen der Energieeinsparung für ein stimmungsvolles Nachtbild gesorgt. Ein leckeres Angebot an Spezialitäten und Getränken bieten zahlreiche Streetfood-Stände an. Das Format hat als Ziel, die Innenstadt mit Einkaufs- und After-Work-Events zu beleben und den örtlichen Einzelhandel zu stärken.

Fr. 17. Oktober, 18 bis 22 Uhr, Innenstadt, Neckarsulm, www.neckarsulm.de