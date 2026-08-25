Shoppen.Genießen.Erleben in Schwäbisch Hall

Die rund 120 Mitglieder der Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv sind sich einig: Schwäbisch Hall bietet mehr als eine einzigartige ­Altstadtkulisse. Denn wo sonst wird diese einzigartige Kombination aus Traditionsgeschäften in der Innenstadt, ­bekannten Handelsketten im modernen Kocherquartier, den großen Fachgeschäften in den Handelszentren und einer großen kulinarischen Vielfalt geboten? Hall aktiv lädt ganz nach dem Vereinsmotto »Shoppen.Genießen.Erleben« ein!

Das Shoppen in Schwäbisch Hall ist ein absolutes Muss! Das Angebot reicht vom Bioladen über Autohäuser und Sportfachgeschäfte in den Handelszentren bis hin zu den inhabergeführten Fachgeschäften in der Innenstadt. Die persönliche Beratung steht hier noch im Vordergrund und so ist erfolgreiches Shopping garantiert! Wer nach dem Einkaufen eine Stärkung braucht, ist in »Hall« genau richtig. Die kulinarische Vielfalt reicht von der traditionell schwäbischen Küche über internationale Spezialitäten und Gourmetrestaurants bis hin zu Cafés mit ausgewählten Kuchen und Leckereien. Besonders beliebt ist im Sommer ein Abendessen auf den zahlreichen Restaurant-Terrassen mit den traumhaften Fachwerkhäusern der Altstadt als Kulisse. Genießen wird hier großgeschrieben und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Doch auch außerhalb der Geschäfte gibt es einiges zu erleben. Eine Tret- oder Ruderbootfahrt auf dem Kocher, Minigolfen oder ein Besuch der vielen Museen sind nur einige Beispiele, für einen »Tag in Hall« mit der ganzen Familie oder Freunden.

Fester Bestandteil sind auch die zahlreichen Feste, wie die Haller Sommer Shoppingparty am letzten Freitag in den Sommerferien, also in diesem Jahr am 11. September. Ab 16 Uhr wird in der Innenstadt ein buntes Programm für Groß und Klein geboten: das Druckluftorchester rattert durch die Gassen und sorgt für gute Stimmung, eine XXL-Hüpfburg bietet Platz zum Toben, Händler haben verschiedene Angebote und die After Shopping Party im Biergarten auf dem Unterwöhrd bietet einen gelungenen Abschluss.

Save the date: Am 11. Oktober öffnen die Geschäfte in der Innenstadt und in den Handelszentren zum verkaufsoffenen Sonntag am Haller Herbst von 12 bis 17 Uhr die Türen.

Mehr Infos unter: www.schwaebischhall-aktiv.de.