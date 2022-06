Die Sicherheit unserer Daten im Netz oder auf den mit dem Netz verbundenen Geräten ist neben Themen wie Frieden, Klimawandel oder soziale Gerechtigkeit eines der großen Themen unserer Zeit. Immer wieder hört man von Hacker- oder Phishing-Angriffen, die nur eines zum Ziel haben, nämlich anderen zu schaden. Jeder, der im Netz unterwegs ist, muss daher immer eine gewisse Vorsicht walten lassen und auch seine eigenen Geräte so gut es geht vor Angriffen schützen.

Die Webseitenanbieter tragen überdies noch einmal eine sehr viel größere Verantwortung, insbesondere dann, wenn sie Daten von Kunden speichern wollen, Online-Zahlungen anbieten, Gelder oder virtuelle Vermögensgegenstände wie Bitcoin verwahren oder sonstige Dienstleistungen anbieten. So auch Anbieter von Glücksspielen im Netz, bei denen um echtes Geld gespielt wird. Zu den Gefahren im Netz mit Online Casinos klärt diese Expertenseite auf und stellt zusätzlich die besten Anbieter vor, bei denen alle notwendigen Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Wichtig ist zum Beispiel auch, dass sich kein Minderjähriger für Spiele um echtes Geld anmelden kann. Wichtig ist natürlich auch, dass niemand einem dubiosen Anbieter von online Casinospielen aufsitzen will, alle Spiele fair ablaufen und Gewinne auch garantiert ausgezahlt werden.

Casinos ohne Lizenz – Das ist wichtig!

Leider gibt es sie immer wieder. Gemeint sind Online Casinos ohne eine gültige Lizenz oder mit nicht werthaltigen oder Scheinlizenzen aus irgendwelchen Karibikländern. Bei den Online Casinos ohne Lizenz ist keinesfalls sichergestellt, dass immer faires Spiel angeboten wird und die Gewinne auch ausgezahlt werden. Im Streitfall haben Spieler kaum eine Zugriffsmöglichkeit, dass die Anbieter mit Schein- und Briefkastenfirmen operieren. Wer also sichergehen möchte, dass er in einem seriösen Online Casino spielt, sollte sich daher nur bei Anbietern mit einer gültigen offiziellen Lizenz aus einem Land in der Europäischen Union anmelden. Nur so ist überhaupt entspannte Unterhaltung im Online Casino möglich. Das kann ein Online Casino mit einer Lizenz aus Deutschland sein oder auch eines mit einer Lizenz aus Malta.

Um eine solche Casinolizenz zu erhalten, müssen die Betreiber der Online Casinos nachweisen, dass sie alle erforderlichen Sicherheitsstandards einhalten. Diese betreffen neben dem Schutz Minderjähriger die Sicherheit bei Ein- und Auszahlungen, die Verifizierung der Spielerdaten, den Datenschutz, den Spielerschutz sowie die Fairness der Spiele und Bonusangebote.

Sicherheit bei den Ein- und Auszahlungen

Zunächst einmal sind die in der Europäischen Union ansässigen Online Casinos verpflichtet, dass alle Zahlungen der Spieler nur über vom Vermögen des Casinos getrennte Konten bei Banken mit Sitz in der EU abgewickelt werden. Überdies müssen die finanzielle Leistungsfähigkeit und Gewinnversicherungen nachgewiesen werden, damit sichergestellt ist, dass Gewinne auch ausgezahlt werden können, egal wie hoch ein Gewinn ausfällt. Darüber hinaus sind für die Ein- und Auszahlungen sichere Zahlungsmethoden anzubieten, wozu auch E-Wallets und Instant-Payments gehören. In einem seriösen Online Casino mit Lizenz muss auch niemand mit langen Wartezeiten bei Auszahlungen oder mit zusätzlichen Gebühren rechnen.

Verifizierung der Spielerdaten und Datenschutz

Alle Online Casinos mit europäischer Lizenz sind verpflichtet, die Daten der Spieler wie den Namen, das Alter und den Wohnsitz anhand von Personaldokumenten und falls erforderlich auch anhand weiterer Dokumente zu verifizieren. Damit soll nicht nur verhindert werden, dass sich Minderjährige im Online Casino anmelden, sondern auch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgebeugt werden. Die Daten der Spieler müssen zudem verschlüsselt übertragen und auf besonders gesicherten, in der Regel auf externen Servern, gespeichert werden. Es sollen auch nur Daten erhoben und gespeichert werden, wie die für den normalen und sicheren Spielbetrieb erforderlich ist.

Spielerschutz

Die Online Casinos sind gehalten, alle für den Spielerschutz notwendigen Maßnahmen zu treffen. Dazu gehören der Verweis auf Beratungsangebote, die Möglichkeit für die Spieler, sich Limits für ihre Einzahlungen beziehungsweise Einsätze und Verluste zu setzen oder auch die Möglichkeit eine Selbstsperre einzurichten, beispielsweise wenn ein Spieler eine Cooling-Off-Pause einlegen möchte. Bei Online Casinos mit Lizenz aus Deutschland ist zum Beispiel auch vorgeschrieben, dass Spieler monatlich maximal 1.000 € auf ihr Spielerkonto einzahlen dürfen.

Fairness des Spiel- und Bonusangebotes

Im Online Casino mit Lizenz aus der EU dürfen nur faire und geprüfte Spiele angeboten werden, bei denen die Spieler mit der Einschränkung des Hausvorteils für das Casino nicht über den Tisch gezogen werden. Die Prüfung auf die Fairness beim Spielablauf erfolgt in der Regel durch unabhängige Prüfinstitute wie zum Beispiel eCogra oder iTechlabs. Diese untersuchen, ob die Spielergebnisse tatsächlich vom Zufall abhängen und ermitteln auch die Auszahlungsquote der Spiele. Das Fairnessgebot gilt auch für Bonusangebote. Die Bonusangebote sind normalerweise an bestimmte Bonusbedingungen geknüpft, wozu zum Beispiel ein gewisser Bonusumsatz im Casino gehört. Der geforderte Umsatz darf dabei jedoch nicht zu hoch ausfallen, da sonst die Wahrscheinlichkeit gegen null tendiert, dass der Bonus und das zuerst eingezahlte Geld jemals ausgezahlt werden.