Sicherheit in den beruflichen und privaten Bereichen: Was tun bei Abhörangriffen?

Deutsche fürchten um ihre Privatsphäre: Mindestens jeder Zehnte ist laut einer Bitkom-Studie von Datendiebstahl und Abhörangriffen betroffen. Ob über das Smartphone oder Internet, unterschiedliche Kommunikationseinrichtungen können von diesen Attacken betroffen sein.

Gründe für Lauschangriffe zahlreich

Betroffene sind diesen Angriffen oftmals schutzlos ausgeliefert. Sie sind in den meisten Fällen vollkommen ahnungslos und wissen nicht, was vor sich geht. Besonders im privaten Bereich ist häufig die Rede von eifersüchtigen Partnern, die ihre Wohnung mit Abhörgeräten verwanzen, um herauszufinden, ob ihr Partner sie betrügt oder nicht. Aber auch im beruflichen Bereich in Form einer Racheaktion können Lauschangriffe erfolgen. Die Ursachen sind zahlreich und Beweise meist ohne professionelle Hilfe schwer zu finden.Von dem alleinigen Suchen der Übeltäter wird allerdings abgeraten, da es häufig unmöglich ist, die Geräte zu finden. Wer keine oder nur geringe Kenntnisse in der modernen Technik aufweist, wird selten in der Lage sein, solche Geräte zu bedienen. Betroffene finden diese Abhörgeräte meist ganz durch Zufall. Besteht eine Vermutung, in einem Raum abgehört zu werden, sollten Betroffene nicht aus diesem anrufen. Stattdessen sollten, wenn vorhanden, öffentliche Telefonzellen oder das Mobiltelefon verwendet werden. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass ein Mindestabstand von 300 Meter eingehalten wird.

Informationsbeschaffung in der Wirtschaft weit verbreitet

Besonders in einem Unternehmen ist das Risiko, abgehört zu werden, relativ groß. Viele Unternehmer sind sich der Gefahren allerdings kaum bewusst, weshalb Täter meist gar nicht gefunden werden und somit problemlos auf Firmennetzwerke zugreifen können. Lauschangriffe werden in den meisten Fällen schlichtweg ignoriert. Dies hat allerdings den Nachteil, dass beispielsweise diverse Angebotsunterlagen, Pläne, Projekte oder streng geheime Betriebsgeheimnisse schnell auf die Gegenseite gelangen und die Unternehmer merken es nicht einmal. Auch wenn es sich nur um wenige Minuten handelt, können Täter bereits schädliche Programme auf das Firmennetzwerk laden und auf diese Weise das ganze Unternehmen gefährden. Häufig unterschätzt werden in der Wirtschaft unter anderem die Bedrohungen durch Keylogger. Diese speichern nicht nur Zugangsdaten von Firmenservern, sondern auch Passwörter, Nutzernamen sowie Daten für das Online-Banking. Sie sind meist in Form einer Hardware im Netzwerk zu finden und können sogar auf Smartphones oder Tablets installiert werden. Einige Keylogger sind besonders unauffällig, weshalb sie oftmals wochenlang unbemerkt auf den Geräten verharren und nebenbei wichtige Daten abspeichern.

Hilfe bei Lauschangriffen

Ob im privaten oder beruflichen Bereich, wer glaubt, abgehört zu werden, sollte sich sofort um Hilfe bemühen. Im Idealfall wird sofort eine Detektei eingeschaltet. Professionelle Detekteien verfügen über langjährige Erfahrung und das notwendige Equipment für die Untersuchung. Hierzu zählen beispielsweise Wärmebildkameras, TALAN Leitungsmessgeräte als auch Röntgengeräte. Spezialisierte und TÜV zertifizierte Abschirmdienste überprüfen Telefonanlagen, ausgewählte Räumlichkeiten, Steckdosen, Netzwerkverbindungen und weitere Bereiche auf ihre Sicherheit. Die Leitungen werden auf diese Weise zuverlässig geprüft. Kommt es zu einem Fund, wird dieser sorgfältig dokumentiert und anschließend ausgebaut. Betroffene können im Anschluss weitere rechtliche Schritte unternehmen, um den Täter zu überführen.