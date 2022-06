Sind Online-Casinos aus dem Ausland legal?

Im Internet findet man viele Angebote von Online-Casinos, über die man echtes Geld setzen und gewinnen kann. Deshalb ist es wichtig, seriöse Anbieter erkennen zu können, damit die eigenen Daten sicher sind und Gewinne auch beim Spieler ankommen.

Das Online-Glücksspiel wurde in Deutschland kürzlich legalisiert und ist streng reguliert, weshalb manch ein Spieler auf ausländische Spielbanken ausweicht. Welche Glücksspiel-Webseiten kann man in Deutschland nun sorgenfrei und legal nutzen?

Die Legalität von Online-Glücksspiel in Deutschland

Online-Casinos sind mehr als reine Freizeitunterhaltung. Da man um echtes Geld spielt und Personendaten angibt, steht viel auf dem Spiel. Um die Spieler zu schützen und den Markt zu kontrollieren, haben viele Regierungen deshalb Online-Glücksspielgesetze eingeführt. Damit gehen meist auch Regierungsbehörden einher, die mit der Prüfung der Anbieter und Umsetzung der Regularien beauftragt sind.

Wer hört, dass in Deutschland das Online-Glücksspiel erst 2021 mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag legalisiert wurde, wundert sich vielleicht. Schließlich kann man schon seit Jahren auf Online-Casinos zugreifen und dort spielen.

Das hängt mit dem EU-Recht zusammen. Als Mitgliedsstaat ist auch Deutschland verpflichtet, sich in manchen Gesetzen nach den Rechtsprechungen des Europäischen Gerichtshofs zu halten. In der EU ist das Online-Glücksspiel schon länger erlaubt. Die Bedingung dafür ist, dass das Casino eine Lizenz einer europäischen oder nach deren Standards anerkannten Behörde hat.

Deshalb kann man auch Casinos ohne eine deutsche Lizenz nutzen. Diese stammen von:

der Curacao eGaming Behörde

der Malta Gaming Authority

der UK Gambling Commission

dem Gibraltar Gambling Commissioner

und weiteren Lizenzen aus Dänemark, Italien, Spanien, Belgien, Rumänien, Schweden und den Niederlanden.

Entsprechende Angebote findet man u. a. ganz einfach bei casino-ohne-lizenz.de.

Was ist der Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Lizenzen?

Mit dem neu aufgelegten Glücksspielstaatsvertrag hat Deutschland das Online-Glücksspiel legalisiert und zeitgleich eine Behörde und Regularien aufgestellt, die eine Lizenz vergeben und die Anbieter von Online-Casinos kontrollieren. Dort wurde festgelegt, dass nur Casinos mit deutscher Lizenz ihre Webseiten in Deutschland anbieten dürfen. Die Inhaber deutscher Lizenzen müssen sich deshalb an andere Einschränkungen halten als ausländische Anbieter.

Wer sich trotz des EU-Rechts an die deutschen Vorgaben hält, muss Regeln einhalten, wie:

casinoübergreifende monatliche Einzahlungslimits von 1.000 €

maximal 1 € Einsatz pro Spin an Slotmaschinen

Mindestlaufzeit von 5 Sekunden pro Slot-Spin

keine Autoplay-Funktionen

ein Panik-Knopf, mit dem sich Spieler selbst sperren können

und viele weitere Vorgaben, die dem Spielerschutz und der Suchtprävention dienen.

Auch Casinos mit ausländischen Lizenzen müssen sich an Regularien halten. Diese sind abhängig von dem jeweiligen Lizenzgeber. Manche Anbieter haben Lizenzen mehrerer Behörden und halten sich daher auch an alle ihrer Regeln. Grundsätzlich wird bei dem Prozess einer Lizenzvergabe immer nach den folgenden Faktoren geschaut, um sicherzugehen, dass der Service und die Sicherheit der Spieler garantiert sind und sie nicht an Betrüger geraten:

der Eignung des Besitzers

dem finanziellen Hintergrund des Besitzers

der Absicherung der Spieler-Guthaben

der Sicherheit der Webseite

der Fairness der Spiele

Weshalb spielen manche Nutzer lieber in ausländischen Casinos?

Mit den deutschen Regularien werden nicht nur die Anbieter eingeschränkt, sondern auch die Spieler. Nutzen sie Casinos mit einer ausländischen Lizenz, können sie davon profitieren, einen geprüften Service zu nutzen, während sie sich nicht auf Limits einlassen müssen.

Die Inhalte der deutschen Lizenz dienen dazu, dass deutsche Bürger, insbesondere Kinder und Jugendliche, geschützt werden. Faktoren wie die Suchtprävention und der kontrollierte Zugang zum Glücksspiel werden hier besonders beachtet. Manche Spieler fühlen sich von diesen Limits stark eingeschränkt. Auf den Seiten ausländischer Anbieter können sie freier spielen.

Fazit

Nach dem deutschen Gesetz dürfen nur Online-Casinos mit deutscher Lizenz ihren Service hierzulande anbieten. Da das EU-Recht ihm widerspricht, sind aber auch ausländische Angebote verfügbar. Die einzige Vorgabe ist, dass der Service eine in Europa anerkannte Lizenz nutzt. Sie können von mehreren Behörden ausgestellt werden.

Solange der Anbieter eine dieser Lizenzen hat, ist ihr Service sicher und qualitativ hochwertig. Der Unterschied zwischen deutschen und internationalen Casinos liegt darin, dass im Sinne des Spielerschutzes in Deutschland stärkere Einschränkungen vorliegen. Deshalb spielen Nutzer von ausländischen Casinos mit weniger Limits und kontrollieren selbst, wie verantwortungsvoll sie handeln.