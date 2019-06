Leichteile vom Heilbronner Neckarufer identifiziert

Am Neckarufer zwischen Heilbronn und Neckarsulm ist am 19. Mai ein Teil eines menschlichen Skeletts gefunden worden. Die Polizei erhielt am genannten Sonntagabend von einem Passanten den Anruf über den Fund am Ufer des Flusses und hat die Ermittlungen aufgenommen.

*Update 7. Juni*

Aktuell liegen neue Erkenntnisse vor: Neben dem Bein wurden im Unterholz weitere Leichenteile gefunden. Der DNA-Test machte es möglich die Leiche, trotz starker Verwesung, zu identifizieren.

Es ist die Leiche eines 51-jährigen Deutsch-Rumänischen aus Heilbronn. Er wurde bereits seit Juli 2016 vermisst. Wegen des stark verwesten Zustandes wird vermutet, dass er etwa zu diesem Zeitpunkt gestorben ist.

Die genaue Todesursache ist jedoch noch unklar. Für ein Gewaltverbrechen gibt es aber keine Anhaltspunkte, Knochenbrüche hat die Leiche nicht erlitten. Es soll weitere Untersuchungen geben, bis Gewalteinwirkungen von außen ausgeschlossen werden können.

Es ist zudem bekannt, dass der Mann eine Alkoholkrankheit hatte, die möglicherweise mit dem Tod zusammenhängt. Untersuchungen dafür gibt es leider nicht, weshalb auch ein Badeunfall, eine unglückliche Schlafplatzwahl oder sogar ein Suizid in Frage kämen.

MORITZ bleibt auf dem Laufenden und informiert Sie bei neuen Erkenntnissen!