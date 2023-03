Skrill – Eine Alternative zu PayPal

Wohl kaum eine Branche boomt in den letzten Jahren so sehr wie der E-Commerce-Sektor. Laut Statistiken shoppen knapp 16 % der Deutschen mehrmals pro Woche im Internet. Neben logistischem und organisatorischem Aufwand sind unter anderem auch Zahlungsmethoden dafür verantwortlich, dass die E-Commerce-Branche jährlich Milliarden umsetzt.

Eines der beliebtesten Zahlungsmethoden wird von dem in London registrierten Unternehmen Skrill, in den Anfangsjahren als Moneybookers bekannt und bis zum Jahr 2012 unter dem Namen aktiv, verfügbar gemacht.

Die Erfolgsgeschichte

Skrill erblickte im Jahr 2001 das Licht der Welt und startete sein Geschäft im April 2002. Unter dem Namen Moneybookers erhielten sie am Anfang des Jahres 2003 die Lizenz der britischen Finanzaufsichtsbehörde und sind seither offiziell berechtigt, als Online-Zahlungsdienstleister zu fungieren. Im Laufe der Jahre verzeichneten sie kontinuierliches Wachstum und wurden so zu einem der größten Finanzdienstleister Großbritanniens. Die erste große Änderung gab es im Jahr 2007, als die Investorengruppe Investcorp die Mehrheit am Konzern für etwa 100 Millionen Euro übernahm. Mit einem Gewinn von zirka 500 Millionen veräußerte Investcorp seine Anteile im August 2015 an die Optimal Payments Group, welche heutzutage als Paysafe Group weltweit bekannt ist.

Skrill hat sich in den letzten Jahren besonders im Bereich Glücksspiel etabliert. So setzen nahezu alle virtuellen Glücksspielanbieter auf den Zahlungsprovider aus London. Da die iGaming-Branche in den vergangenen Jahren besonders schnell gewachsen ist, gehört dieser Wirtschaftssektor zu den wichtigsten Kunden von Skrill. Skrill sorgt dafür, dass Spieler ihre Einzahlungen schnellstmöglich und sicher platzieren können, aber auch Auszahlungen können mithilfe von Skrill durchgeführt werden. Die Konkurrenz am Markt ist groß und alle Anbieter möchten mit den besten Zahlungsprovidern zusammenarbeiten.

Die besten Skrill Casinos nehmen sich den hohen Kundenanforderungen an und überzeugen nicht nur mit seriösen Zahlungsmethoden, sondern auch durch eine große Auswahl an verschiedenen Spielen. Neben klassischen Automatenspielen sind besonders Tischspiele beliebt, welche von Unternehmen wie Evolution Gaming oder Pragmatic Play live gestreamt werden.

So funktioniert Skrill

Skrill funktioniert sehr ähnlich wie der große Konkurrent und Platzhirsch PayPal und bietet Prepaid-Zahlungen im Internet an. Damit der Service von Skrill genutzt werden kann, ist genau wie bei Paypal eine Anmeldung und anschließend eine Zahlung auf das Skrill-Konto erforderlich. Die Zahlung kann sowohl per Kreditkarte / Prepaidkarte als auch per Banküberweisung vollzogen werden. Neben der Einzahlung in Online-Casinos oder der Bezahlung von Waren im Netz können ebenfalls Skrill-Guthaben unter Freunden verschicken und empfangen werden. Dazu verfügt der Anbieter auch über eine App, die Funktionen sind aber auch per Laptop oder Computer verfügbar. Das dauert unter Umständen nur etwas länger.

Funktionsweise im Detail und Registrierung

Die Funktionsweise von Skrill überzeugt vor allem durch die Einfachheit, trotzdem gilt es einige Punkte zu beachten. Beispielsweise ist es wichtig, dass man sich mit den korrekten Daten beim Zahlungsdienstleister anmeldet. Hier darf auf keinen Fall ein Fake-Name verwendet, beziehungsweise falsche Angaben gemacht werden. Fake-Angaben fallen spätestens nach der Verifizierung auf und sorgen dafür, dass das Konto gesperrt wird.

Und so funktioniert die Registrierung:

Besuchen Sie zunächst die Webseite von Skrill.

Anschließend eröffnen Sie ein „Privatkonto“ und geben Ihre persönlichen Daten korrekt ein.

Nach der Registrierung verifizieren Sie Ihr Konto.

Zur Sicherheit wird eine E-Mail an Sie verschickt, in der Sie weitere Anweisungen und einen Code erhalten. Mit dem Code wird Ihr Konto verifiziert.

Nun können Sie per Kredit- oder Debitkarte auf Ihr Konto einzahlen.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, wird ein Betrag zwischen 1 Euro und 3 Euro von dem angegebenen Konto abgebucht und danach wieder zurückgebucht. Dank dieser Transaktion wird die Korrektheit des Kontos bestätigt.

Anschließend stehen Ihnen Funktionen wie Limits zur Verfügung.

Vor- und Nachteile von Skrill

Wie so vieles im Leben hat auch die Zahlungsmethode Skrill Vor- und Nachteile. Gerne stellen wir Ihnen die Bedeutendsten genauer vor.

Bei Skrill können Sie sicher sein, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt und sämtliche Schritte mit bestem Wissen und Gewissen ausgeführt werden.

handelt und sämtliche Schritte mit bestem Wissen und Gewissen ausgeführt werden. Skrill ist sowohl in Online-Shops als auch bei vielen Anbietern für Online-Gaming bzw. Online-Gambling als Zahlungsmethode vorhanden. Damit gehört Skrill zu den am weitesten verbreiteten Zahlungsmethoden im Internet.

im Internet. Skrill bietet eigene Visa - und Masterkarten an, die anschließend über Ihr Skrill-Konto abgerechnet werden.

an, die anschließend über Ihr Skrill-Konto abgerechnet werden. Schnelle Bearbeitung von Ein- und Auszahlungen.

von Ein- und Auszahlungen. Funktionen wie Limits macht es Ihnen einfach, einen Überblick über Ihre Zahlungen zu behalten.

Neben einer großen Menge an Vorteilen gibt es bei Skrill einige Nachteile:

Damit Sie Skrill nutzen können, ist zunächst ein Account sowie eine Verifizierung notwendig. Das kostet unter Umständen mehr Zeit als bei anderen Zahlungsmethoden.

sowie eine notwendig. Das kostet unter Umständen mehr Zeit als bei anderen Zahlungsmethoden. Sollten Sie sich 6 Monate nicht in Ihr Skrill-Konto einloggen oder eine Transaktion vornehmen, ist eine Servicegebühr von 5,00 Euro fällig.

Sicherheit von Skrill

Skrill wird von der britischen Finanzaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) beaufsichtigt und reguliert. Eine Behörde, welche als eine der strengsten Behörden überhaupt gilt.

Skandale oder ernsthafte Probleme bezüglich Sicherheit gab es bei Skrill bislang nicht. Sicherheit wird bei Skrill großgeschrieben. Nutzer haben sogar die Möglichkeit, Geld aus Transaktionen zurückzufordern. Diese Funktion funktioniert ganz ähnlich wie der Käuferschutz beim Anbieter PayPal. In Deutschland hat der TÜV sein Qualitätssiegel als „Geprüftes Zahlungssystem“ bei Skrill hinterlegt.

Alternativen zu Skrill und PayPal

Möchten Sie aus irgendwelchen Gründen weder auf Skrill noch auf PayPal zurückgreifen, gibt es einige Ausweichmöglichkeiten, um im Internet zu bezahlen. Neben der Zahlung mit Kreditkarte (Visa, Mastercard oder Amex) steht Ihnen mit Sofort / Klarna eine interessante Zahlungsmöglichkeit zur Verfügung. Klarna war bis zum Jahr 2016 als Sofort bekannt und verfolgt ein etwas anderes Prinzip als Skrill.

Bei Zahlungen mit Klarna wird innerhalb von wenigen Sekunden mit dem eigenen Online-Banking bezahlt und funktioniert ohne Registrierung. Neben den sofortigen Überweisungen wird ebenso Ratenzahlung angeboten, was besonders in Zeiten von hoher Inflation zu empfehlen ist.

Eine Alternative zu Klarna / Sofort stellt Trustly dar und funktioniert vom Prinzip her genau wie Klarna. Trustly wird mit dem eigenen Bankkonto verknüpft und sie können bezahlen, ohne ein separates Konto zu erstellen.

Eine ganz ähnliche Alternative zu Skrill und PayPal hingegen stellt Neteller dar. Neteller ist ein E-Wallet und ermöglicht Prepaid-Zahlungen. Hier ist eine Registrierung notwendig, da Sie sich zunächst ein eigenes Neteller-Konto erstellen.

Weitere Alternativen sind MuchBetter, EcoPayz, Jeton oder MiFinity.