SLK-Kliniken: Spatenstich zum zweiten Bauabschnitt

Am 22. Oktober fand der Spatenstich zum zweiten Bauabschnitt der Erweiterung des SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn im Beisein von ca. 50 geladenen Gästen statt.

Dr. Thomas Jendges, Geschäftsführer der SLK-Kliniken Heilbronn, Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg, Oberbürgermeister Harry Mergel und Landrat Detlef Piepenburg.

Bis 2022 soll die Fertigstellung des Neubaus mit modernster Medizintechnik, funktionaler Architektur und einer angenehmen Atmosphäre erfolgen. Neben dem Heilbronner Oberbürgermeister und Aufsichtsratvorsitzenden der SLK-Kliniken Harry Mergel war auch Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg, als Ehrengast zugegen und lobte nicht nur das Vorhaben sowie den Umstand, dass das Land Baden-Württemberg 82,5 Millionen Euro zur Finanzierung beiträgt, sondern auch das "Kaiserwetter" zum Spatenstich. In vier Jahren wird das neue Klinikgebäude dem SLK-Komplex noch einmal um 400 Betten bereichern. Alle noch im Altbau befindlichen medizinischen und logistischen Bereiche wie beispielsweise die Neurologie, Dermatologie, Urologie, die Apotheke oder die Pathologie, ziehen mit der Fertigstellung des Bauprojekts in die neuen Räumlichkeiten um.