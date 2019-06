Slow Brewing vergibt Gütesiegel

× Erweitern Slow Brewing Gütesiegel

Stolz nahmen die Geschäftsführer, Christoph Ebers und Roland Andre, am 16. April erneut die Urkunde von Dr. August Gresser, dem Gründer und Geschäftführer des Slow Brending Instituts, entgegen.

Somit kann sich die Brauerei ein weiteres Jahr die Mitgliedschaft in dieser hoch angesehenen Vereinigung ausgesuchter Brauereien sichern. »Wir sind der Überzeugung, dass Genuss Zeit braucht«, sagt der Braumeister Roland Andre. Diese Firmenphilosophie zeigt sich auch in der langsamen und zugleich schonenden Brauweise des Unternehmens. Viele Konkurrenten der Brauerei pushen heutzutage mit hohen Temperaturen und enormem Druck die Gärung ihrer Biersorten. Bei Distelhäuser ist dies nicht der Fall. Hier bekommt jedes Bier ganz bewusst die nötige Zeit, um sich in Ruhe zu entwickeln. Ein bedeutender Aspekt, der in die strenge Bewertung des Gütesiegels eingeflossen ist. Anderst als bei anderen Auszeichnungen wird das Bier nicht nur jährlich sensorisch, sondern auch monatlich analytisch im Labor getestet. Zurecht gielt das Slow Brewing als härtestes Gütesiegel in der Bierbranche und verspricht dem Konsumenten einen runden und ausgereiften Geschmack der prämierten Biere. jsn

Weitere Infos: www.distelhaeuser.de