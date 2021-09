Bis vor Kurzem war Smart Home ein Begriff, mit dem die wenigsten Deutschen etwas anfangen konnten. Man ordnete die Hausautomation vor allem Technik- oder Computerfreaks zu, die ein Faible für solche Spielereien an den Tag legen. Langsam, aber stetig steigt das Interesse an intelligentem Wohnen. Steht Smart Home doch im Ruf, Wohnungs- und Hausbesitzern drei entscheidende Vorteile zu offenbaren:

Vernetzte, interaktiv kommunizierende Geräte erhöhen den Komfort, indem sie viele anfallende Haus- und Gartenarbeiten übernehmen. Zudem stärken sie durch abgestimmte Warnsysteme den Sicherheitsaspekt einer Wohnimmobilie. Letztlich können sie durch koordinierte Versorgungsprozesse einen großen Beitrag zur Energieeffizienz leisten.

Vor- und Nachteile von Smart Home

In einem vernetzten Zuhause sind alle Geräte per Kabel, WLAN oder Funk miteinander verbunden. Sie lassen sich bequem per Smartphone oder Tablet lenken. Die Geräte erledigen alltägliche Arbeiten und verbessern die Sicherheitstechnik. Durch die Optimierung des Wasser- und Energieverbrauches werden signifikante Einsparpotenziale genutzt, was sich positiv auf der Energieabrechnung bemerkbar macht. Kritiker sehen Mängel beim Datenschutz.

Die Vorteile

Inzwischen allgemein akzeptierte Lösungen sind Gadgets, die den Komfort betreffen. So dimmt sich das morgendliche Licht beim Klingeln des Weckers selbstständig schrittweise hoch, während sich gleichzeitig die Kaffeemaschine einschaltet. Beim Kochen öffnen sich wie von Geisterhand die Fenster und die Heizung lässt sich von unterwegs aus regulieren. Die Alarmanlage schaltet sich beim Schließen der Haustüre automatisch ein und vergessene offene Verandatüren schließen sich ebenfalls automatisch. Feuer- und Wasserschäden werden in Abwesenheit der Bewohner eigenständig erkannt und direkt einer externen Alarmzentrale gemeldet.

Smart Home unterstützt auch das Home-Office. Der Trend geht hin zum Arbeiten von Zuhause aus. Smarte Bürogeräte wie Laserdrucker und Co. erleichtern diesen Prozess für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die besten Laserdrucker im Test wurden längst auf Herz und Niere überprüft.

Die Nachteile

Allerdings ist das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber datenschutzrechtlichen Belangen noch ausgeprägt. Zumindest gegenüber Gerätschaften, welche über das Internet miteinander verbunden sind. Größte Bedenken bestehen gegenüber Hackerangriffen auf smarte Geräte, welche als Einfallstor ins hauseigene WLAN-System angesehen werden. An zweiter Stelle folgt die Angst vor dem Missbrauch persönlicher Daten. Zweifel bestehen auch in Hinsicht auf die Sicherheitsfunktionen der jeweiligen Hersteller.

Für diese Gefahrenherde gibt es Maßnahmen zum Schutz. Wer Geräte mit Sicherheitszertifikaten von einer unabhängigen Prüfstelle erwirbt, erhöht seine Datensicherheit signifikant. Schon ein Wechsel der Passwörter bei Erstinstallation macht es Dritten schwerer, sich unerlaubt Zugang zu verschaffen. Wer dann regelmäßig die notwendigen Updates vornimmt, minimiert die Gefahr des Datenmissbrauchs merklich.

Smart Home in der Planungsphase und zum Nachrüsten

Hersteller von Smart Home Geräten gibt es inzwischen viele. Sie offerieren unterschiedliche Lösungen für Mieter, Vermieter und Hausbesitzer. Derzeit fehlen noch einheitliche Standards, wodurch die IT-Anwendungen noch nicht in ihrer Gänze zur Entfaltung kommen. Experten gehen jedoch davon aus, dass Smart Home Funktionen in absehbarer Zeit schon zur Basisausstattung von Gebäuden gehören werden. Dies gilt vor allem bei Neubauten.

Smart Home im Neubau

Bei Neubauten können kabelgebundene Bus-Systeme verwendet werden. Die Verkabelungen liegen dann Unterputz und sind beim späteren Gebrauch unsichtbar. Sie sind um einiges teurer als Funksysteme, dafür aber zuverlässiger und weniger störanfällig.

Es ist zwischen offenen und geschlossenen Systemen zu unterscheiden. Bei offenen Systemen ist der Anwender nicht auf einen Hersteller festgelegt. Produkte von unterschiedlichen Unternehmen können verbaut werden. Offene Systeme fördern die Flexibilität in Hinsicht auf die Wahl der Geräte und anstehende Erweiterungen. Bei geschlossenen Systemen können nur Geräte des ausgewählten Herstellers genutzt werden. Apparate anderer Marken sind nicht integrierbar, auf alternative Technik kann nicht zurückgegriffen werden. Der Vorteil der geschlossenen Systeme liegt dabei in einer ausgeprägten Kompatibilität.

Smart Home in Bestandsbauten

Bei Bestandsbauten wird gerne zu Funklösungen oder WLAN bzw. Bluetooth gesteuerten Anwendungen gegriffen. Dadurch vermeidet der Bewohner kostspielige Renovierungen.

Bei manchen Gebäuden werden die Stromleitungen zur Datenübertragung genutzt. Zudem gibt es die Möglichkeit, konventionelle Schalter gegen Aktoren und Sensoren auszutauschen, um einzelne ausgewählte Smart Home Anwendungen zu installieren.