So ein Affentheater in der Zooschule Heidelberg: Neuer, tierischer Workshop für Kinder und Jugendliche

Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg Kaiserschnurrbarttamarin Kaiserschnurrbarttamarin

Am Samstag, den 23. Februar 2019 veranstaltet die Heidelberger Zooschule einen ganztägigen Workshop (inklusive Mittagessen) zum Thema Affen – den Lieblingen vieler kleiner Zoobesucher. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche. Tickets gibt es für € 55,- im Vorverkauf an der Zookasse.

Kleine Tierfans dürfen im Rahmen eines Workshops der Zooschule einen ganzen Tag – von 09.30 Uhr bis 16.30 Uhr – im Zoo verbringen. Beim Workshop „So ein Affentheater“ lernen die Teilnehmer die muntere Affenbande im Zoo Heidelberg kennen. Von den großen Schimpansen über die kleineren Kattas bis hin zu den winzigen Kaiserschnurrbarttamarinen – über alle gibt es Spannendes zu erfahren. Zusammen mit den Zoorangern tauchen die Kinder und Jugendlichen in die Welt unserer nächsten Verwandten ein und erfahren dabei Tricks, wie man die Affen unterscheiden kann und Tipps, wie sie besser geschützt werden können. Bei lustigen Spielen dürfen sie selbst aber auch einmal in die Rolle eines Affen schlüpfen und sein Können ausprobieren. Zum Abschluss können die Teilnehmer noch ihr Wissen bei einem Affen-Quiz testen.

Für die Workshops gibt es Tickets im Vorverkauf an der Zookasse. Die Kosten pro Teilnehmer betragen € 55,- inkl. Eintritt und Verpflegung (15% Geschwisterrabatt). Weitere Informationen gibt es auf der Website der Zooschule unter http://www.zooschule-heidelberg.de/workshops oder telefonisch unter 06221-3955713.