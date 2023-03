So findet man pfiffige Essgruppen für den kleinen Geldbeutel

Für den privaten Wohnraum, eine Ferienimmobilie, einen Zweitwohnsitz oder eine Wohnung, die möbliert vermietet werden soll, ist der Kauf einer Essgruppe eine hervorragende Entscheidung. Essgruppen haben den Vorteil, dass sie alle Möbel umfassen, die für ein entspanntes Einnehmen von Mahlzeiten benötigt werden. Während Markenprodukte in lokalen Möbelhäusern nicht selten so kostspielig sind, dass sie das Budget sprengen, gibt es pfiffige Essgruppen auch für den kleinen Geldbeutel. Wie sie sich in der Masse der Möbel bequem finden lassen, zeigt dieser Überblick.

Essgruppen online in großer Auswahl erhältlich

Wenn es um Lösungen geht, die in vielen verschiedenen Varianten erhältlich sind, lohnt es sich, einen Blick auf die online angebotenen Produkte zu werfen. Essgruppen für eine kleine heimische Lounge gibt es hier mit einer attraktiven Vielfalt an Facetten. Möbelhäuser haben vor Ort nur eine örtlich beschränkte Stellfläche zur Ausstellung ihrer Möbel zur Verfügung und präsentieren eine kleine Auswahl. Für die Möbel in den Online-Kollektionen wird keine Vor-Ort-Lagerlösung benötigt. Dadurch finden alle, die Wohnraum mit einer Essgruppe ausstatten möchten, online ein riesiges Angebot.

Kostenfaktor Personal verteuert Möbel beim Händler vor Ort

In lokalen Möbelgeschäften ist es notwendig, für den Besuch kauffreudiger Personen stets Beratungspersonal vor Ort bereitzuhalten. Beim Personal handelt es sich um einen hohen Kostenfaktor, der sich in den Preisen der lokal angebotenen Möbel niederschlägt. Für online angebotene Essgruppen besteht die Möglichkeit zu einer Beratung "on demand". Dadurch fallen die Personalkosten bedeutend geringer aus. Infolgedessen dürfen sich interessierte Käufer über signifikant niedrigere Preise freuen.

Alternative zu massiven Edelhölzern nutzen

Nicht immer muss es beim Kauf einer Essgruppe kostspieliges Massivholz sein. Vor allem exotische Hölzer wie

Teak

Bangkirai und

Mahagoni

gehen ins Geld.

Wird die Essgruppe für eine Ferienimmobilie im Süden benötigt und muss dort vor allem mit pflegeleichten Eigenschaften glänzen? Es lohnt sich, ganz bewusst nach Möbeln aus Holznachbildung Ausschau zu halten. Optisch ist im Vergleich zu Massivhölzern auf den ersten Blick oft kaum ein Unterschied zu erkennen. Holznachbildung hat den Vorteil, dass sie nicht so pflegeaufwendig wie Holz ist. Massivholz ist in nicht veredelter Verarbeitung offenporig und für langfristige Ästhetik regelmäßig sorgfältig mit Öl zu behandeln. Diese Aufgabe entfällt bei Holznachbildung. Das reduziert nicht nur den Aufwand, sondern auch die Folgekosten für die Pflege einer Essgruppe.

Was ist eine Holznachbildung?

Während bei massiven Hölzern ganze Stücke eines Baumes verwendet werden (Stichwort "Baumkante"), handelt es sich bei der günstigen Alternative in aller Regel um MDF-Platten. Massivholz wird mitunter in teurer Manufakturarbeit verarbeitet - MDF in industrieller Produktion. Diese Differenzierungen bei der Herstellung schlagen sich im Preis nieder. Wer eine schicke Essgruppe günstig kaufen möchte, ist daher mit einer Massivholz-Alternative gut beraten.

Essgruppe individuell zusammenstellen vs. Essgruppe im Set

Set-Angebote, bei denen ein Tisch und passende Stühle oder Barstühle passend inkludiert sind, werden zu günstigeren Preisen als einzelne Möbelstücke angeboten. Daher empfiehlt es sich, eine Essgruppe zu kaufen, bei der der Hersteller auf ganzheitliche Lösungen setzt. Dies hat außerdem den Vorteil, dass Material und Design aller Komponenten perfekt miteinander harmonieren.

Fazit

Pfiffige Essgruppen sind vorzugsweise online erhältlich. Wer sich für Massivholz-Alternativen und ein Komplettset entscheidet, kann den Geldbeutel in hohem Maße entlasten.