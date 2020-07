"Oben ohne" geht gar nicht: So findet man die richtigen Hüte und Caps

Hüte und Caps sind viel mehr als nur ein Modetrend. Die Kopfbedeckung schützt vor Sonne und Regen. Nicht wenige Menschen tragen einen Hut oder das Cap aus modischen Gründen. Die Auswahl ist ausgesprochen vielfältig. Sie bekommen Hüte und Caps für Damen, Herren und Kinder. Und die Kopfbedeckung ist alterslos. Kinder, Eltern und Großeltern können Hüte und Caps gleichermaßen tragen. Sicher wissen Sie aus der eigenen Erfahrung, dass Ihnen nicht jede Kopfbedeckung steht. So geht es den meisten Menschen. Da eine Kopfbedeckung vor allem bei starker Sonneneinstrahlung und bei Regen unverzichtbar ist, sollten Sie vorsorgen. Sie haben viele Möglichkeiten, einen schicken Hut oder ein modisches Cap zu kaufen.

Große Auswahl an Kopfbedeckungen in speziellen Shops

Das Angebot an Hüten oder Caps ist im stationären Handel oftmals nicht sehr groß. Wenn Sie eine individuelle Vorstellung oder einen speziellen Geschmack haben, ist es oftmals schwer, das richtige zu finden. Als Alternative zum klassischen Ladengeschäft können Sie

Hüte bei hutshopping.de kaufen. Der Onlineshop hat sich auf Kopfbedeckungen spezialisiert und bietet neben Caps und Hüten auch Mützen an. Ein großes Angebot gibt es außerdem an Multifunktionstüchern. Diese können Sie beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln als Mundschutz nutzen. Wenn es kühler ist, dienen die Multifunktionstücher als Halstuch oder einfach nur als modisches Accessoire.

Beim Kauf von Mützen auf die Größe achten

Viele Kopfbedeckungen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Dabei unterscheiden sich die Größen vor allem bei Hüten und anderen Kopfbedeckungen aus wenig elastischen Materialien von den klassischen Größentabellen. Sie bestellen nicht S,M oder L. Die Größe orientiert sich am Kopfumfang. Hier beträgt die Durchschnittsgröße 50 cm. Oftmals sind Doppelgrößen ausgezeichnet oder Sie können die Kopfbedeckung durch Bänder oder einen Klettverschluss flexibel anpassen. Bei Caps handelt es sich oftmals um Einheitsgrößen. Das Cap besitzt eine flexible Einstellung für die Größe. Kleinere Caps sind für Kinder erhältlich.

Den passenden Stil finden

Eine Kopfbedeckung sollte Ihren Typ unterstreichen und zu Ihrem Gesicht passen. Wenn Sie Ihren individuellen Stil noch nicht gefunden haben, ist es empfehlenswert, mehrere Varianten auszuprobieren. Bei Hüten haben Sie die Wahl aus verschiedenen Formen. Nicht jede Form passt zu jedem Gesicht. Besonders attraktiv wirkt es, wenn der Hut Ihr Gesicht auf eine schöne Weise ergänzt.

Die richtige Größe kaufen

Beim Kauf von Hüten sollten Sie verstärkt auf die passende Größe achten. Wenn ein Hut nicht richtig passt, kann er schon bei einem kleinen Windzug vom Kopf fallen. Ist er zu groß, umrahmt er das Gewicht unvorteilhaft. Wenn Sie Ihren ersten Hut kaufen, müssen Sie verschiedene Größen ausprobieren. Da es sich um einheitliche Größen handelt, können Sie beim nächsten Kauf auf den Größenwert zurückgreifen.

Weitere Tipps für den Kauf einer Kopfbedeckung:

Die Farbe harmoniert im Idealfall mit der Kleidung

Der Stil von Kopfbedeckung und Bekleidung sind aufeinander abgestimmt

Die Kopfbedeckung unterstreicht die Form Ihres Gesichts

Sie fühlen sich unter der Kopfbedeckung wohl

Das Material kratzt nicht auf der Haut und lässt ausreichend Luft durch

Hochwertige Kopfbedeckungen können Sie über viele Jahre Tragen. Caps und Mützen lassen sich in der Maschine waschen. Bei Hüten können Sie eventuell eine chemische Reinigung in Anspruch nehmen. Dies ist vom Material abhängig.