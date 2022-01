So gestalten Sie Ihr Wohnzimmer günstig und unkompliziert um

Jeder, der länger in derselben Wohnung gelebt hat, kennt es - irgendwann sehnt man sich nach frischem Wind. Es entsteht der Wunsch, neu zu dekorieren und zu gestalten. Gut zu wissen: Auch kostengünstige Veränderungen können einen großen Effekt haben. Die folgenden Tipps geben Ihnen Anregungen dafür, wie Sie auch mit wenig Geld Ihr Wohnzimmer neu gestalten.

Verändern Sie die Wände

Der sprichwörtliche Tapetenwechsel hilft dabei, das Raumgefühl gänzlich zu verändern. Das muss gar nicht unbedingt den ganzen Raum betreffen. Sie erreichen bereits viel, wenn Sie einfach eine Wand in einer anderen Farbe streichen oder mit einer auffälligen Tapete tapezieren. Eine gute Alternative sind Wandtattoos, die in vielen verschiedenen Designs wie Illustrationen, Sprüchen, Retro-Motiven und geometrischen Formen erhältlich sind. Auch stilvolle Wandbilder frischen das Zimmer auf und sorgen für ein schönes Ambiente.

Setzen Sie Farbakzente

Es ist gar nicht so schwer, kleine Farbakzente im Wohnzimmer zu setzen. Haben Sie beispielsweise die Optik Ihres Sofas satt? Dann peppen Sie es mit bunten Kissen auf! Oder Sie besorgen sich einen Überzug in einer anderen Farbe - so wirkt der Raum gleich ganz anders, ohne dass Sie ein neues Sofa kaufen müssen. Andere Ideen sind Tischdecken, Teppiche oder Decken, die im Wohnzimmer platziert werden können. Eine besonders spannende Optik entsteht, wenn Sie verschiedene Muster und Farben miteinander kombinieren. Das schafft eine bunte, gemütliche und lebensfrohe Atmosphäre.

Stellen Sie mehr Pflanzen auf

Zimmerpflanzen haben eine Vielzahl positiver Auswirkungen auf einen Raum. Zum einen sind Sie förderlich für die Gesundheit, da Pflanzen Schadstoffe aus der Luft filtern. Zum anderen wirken sie beruhigend auf Körper und Geist. Sich um Pflanzen zu kümmern und sie zu pflegen, setzt einen regelmäßigen Achtsamkeitsimpuls im sonst stressigen Alltag. Um Zimmerpflanzen am Leben zu halten, müssen Sie keineswegs einen grünen Daumen haben. Es gibt genügend robuste Zimmerpflanzen, die den einen oder anderen Pflegefehler verzeihen.

Verändern Sie die Lichtverhältnisse

Je nachdem, wie ein Zimmer ausgeleuchtet ist, kann man sich darin vollkommen anders fühlen. Sorgen Sie also für eine Veränderung, indem Sie Ihre Lichtquellen neu platzieren. An Orten, an denen es besonders hell sein soll, beispielsweise am Schreibtisch, tun Leselampen einen wertvollen Dienst. Zudem schafft eine indirekte Lichtquelle, wie eine Deckenlampe, eine angenehme Atmosphäre. Zum zusätzlichen Wohlfühlen daheim können Sie außerdem Kerzen anzünden oder Lichterketten an den Wänden befestigen. Experimentieren Sie zudem mit unterschiedlichen Farben. Buntes, helles oder gedämpftes Licht setzt neue Akzente und verändert die Stimmung.

Finden Sie neuen Platz für alte Möbel

Wenn Sie wollen, dass es in Ihrem Wohnzimmer anders aussieht, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, viel Geld für neue Möbel auszugeben. Versuchen Sie stattdessen, die Möbel, die Sie bereits besitzen, neu in Szene zu setzen und anders zu kombinieren. Dafür kann es helfen, sich zunächst einen Plan auf Papier zu zeichnen und zu messen, wo die einzelnen Möbelstücke hinpassen würden. Für manche Menschen hingegen funktioniert es besser, alles direkt hin und her zu schieben. Probieren Sie Dinge aus, die Sie vorher nicht gemacht hätten - einfach um zu schauen, wie sie im Raum wirken. Alles ist erlaubt. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Lassen Sie sich inspirieren

Bevor Sie mit dem Räumen und Dekorieren anfangen, ist es hilfreich, sich von den Ideen anderer inspirieren zu lassen, beispielsweise über Soziale Medien wie Pinterest oder Instagram. Unter verschiedenen Stichworten oder Hashtags finden Sie eine Vielzahl an Einrichtungsideen zum Selbermachen und Ausprobieren. Auf Pinterest können Sie außerdem spezielle Pinnwände für bestimmte Zwecke anlegen. Dort sind dann sämtliche Bilder gespeichert, die Sie inspirierend, schön oder interessant finden. Oder Sie orientieren sich an der Einrichtungsphilosophie Feng-Shui. Dabei geht es darum, durch die Einhaltung bestimmter Grundsätze ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen, welches die psychische und körperliche Gesundheit fördern soll.